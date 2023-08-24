https://uz.sputniknews.ru/20230824/mirziyoyev-shkola-samarkand-vizit-obrazovaniye-38189387.html

Человек, овладевший хотя бы одной профессией, не пропадет — Мирзиёев

Человек, овладевший хотя бы одной профессией, не пропадет — Мирзиёев

Глава Узбекистана посетил общеобразовательную школу №32 в Акдарьинском районе Самаркандской области. 24.08.2023, Sputnik Узбекистан

2023-08-24T15:34+0500

2023-08-24T15:34+0500

2023-08-24T15:38+0500

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Президент посетил школьные классы, побеседовал с детьми, участвующими в летних кружках, сообщает пресс-служба главы государства.В этом году в школе выполнили капитальный ремонт. Она рассчитана на 782 учащихся. В 22 классах, спортивном зале, столовой, STEM-лаборатории, кабинетах информатики созданы современные условия. В библиотеке собрано более 1,5 тысячи художественных книг.Как известно, обучение молодежи как минимум двум иностранным языкам и одной современной профессии определено как основное направление реформ в школьном образовании. На неиспользуемой территории школы из легких конструкций сооружены дополнительные помещения и созданы условия для обучения 15 различным профессиям. В них учащиеся получают начальные навыки IT, технического обслуживания, ткачества, парикмахерского дела, косметологии, гончарного дела, резьбы по дереву.Шавкат Мирзиёев побеседовал также с учителями и ветеранами труда.

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