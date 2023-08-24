https://uz.sputniknews.ru/20230824/oblomok-samolet-prigojin-naxodka-38170408.html

Обломок самолета Пригожина нашли в двух километрах от места крушения — видео

Обломок самолета Пригожина нашли в двух километрах от места крушения — видео

Полиция оцепила место падения фрагмента, рядом стоят машины спецслужб.

2023-08-24T10:31+0500

2023-08-24T10:31+0500

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Один из фрагментов разбившегося в Тверской области самолета, на котором летел Евгений Пригожин, лежит на въезде в поселок Куженкино, это примерно в двух километрах от места авиакатастрофы, сообщает РИА Новости.Полиция оцепила место падения обломка, рядом с ним находятся несколько машин спецслужб, некоторые с включенными мигалками. Полицейские останавливают проезжающие мимо машины и спрашивают о цели поездки. Перекрыли также и подъезд к селу Куженкино, расположенному в трех километрах от одноименного поселка городского типа.Напомним, что МЧС в среду вечером сообщило о падении частного самолета Embraer Legacy возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На его борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.Согласно опубликованному Росавиацией списку пассажиров, на борту был глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин. Упавший самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующемуся на бизнес-перевозках.По словам представителя экстренных служб, на месте падения самолета обнаружили тела восьми человек. Поисково-спасательные работы продолжают. По факту авиакатастрофы возбудили уголовное дело.

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