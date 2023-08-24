Самбисты из Узбекистана завоевали 18 медалей на Кубке мира
13:02 24.08.2023 (обновлено: 13:31 24.08.2023)
© Министерство молодежной политики и спорта республики УзбекистанСамбисты Узбекистана завоевали 18 медалей на ЧМ
© Министерство молодежной политики и спорта республики Узбекистан
В соревнованиях по спортивному и боевому самбо среди мужчин и женщин, проходящих в Кыргызстане, городе Чолпон-Ате, за победу боролись спортсмены из более чем 10 стран.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. На счету узбекистанцев 18 медалей — три золотые, восемь серебряных и семь бронзовых наград, сообщает пресс-служба министерства молодежной политики и спорта.
В числе медалистов:
золото:
-59 кг: Шахзода Азатова (боевое самбо)
-88 кг: Сохиб Хасанбоев (боевое самбо)
+98 кг: Ислам Насиров (боевое самбо)
-59 кг: Шахзода Азатова (боевое самбо)
-88 кг: Сохиб Хасанбоев (боевое самбо)
+98 кг: Ислам Насиров (боевое самбо)
© Министерство молодежной политики и спорта республики УзбекистанСамбисты из Узбекистана завоевали 18 медалей на Кубке мира
Самбисты из Узбекистана завоевали 18 медалей на Кубке мира
© Министерство молодежной политики и спорта республики Узбекистан
серебро:
-72 кг: Гулина Облокулова (боевое самбо)
-64 кг: Сардор Олимжанов
-71 кг: Дилшодбек Юлдашев
-98 кг: Неъмат Якубов
-50 кг: Гульсевар Урокова
-58 кг: Эгамберган Искандаров (боевое самбо)
-71 кг: Ойбек Солиев (боевое самбо)
+80 кг: Хосият Машарипова
-72 кг: Гулина Облокулова (боевое самбо)
-64 кг: Сардор Олимжанов
-71 кг: Дилшодбек Юлдашев
-98 кг: Неъмат Якубов
-50 кг: Гульсевар Урокова
-58 кг: Эгамберган Искандаров (боевое самбо)
-71 кг: Ойбек Солиев (боевое самбо)
+80 кг: Хосият Машарипова
© Министерство молодежной политики и спорта республики УзбекистанСамбисты из Узбекистана завоевали 18 медалей на Кубке мира
Самбисты из Узбекистана завоевали 18 медалей на Кубке мира
© Министерство молодежной политики и спорта республики Узбекистан
бронза:
-71 кг: Убайдулло Муминов
-98 кг: Мирзахид Тухташев
-59 кг: Мамлакат Султанова (боевое самбо)
-58 кг: Лутфилла Сайдаматов (боевое самбо)
-88 кг: Зафар Ахроров (боевое самбо)
-54 кг: Фарогат Нурмаматова
-72 кг: Бегоим Хаитова.
-71 кг: Убайдулло Муминов
-98 кг: Мирзахид Тухташев
-59 кг: Мамлакат Султанова (боевое самбо)
-58 кг: Лутфилла Сайдаматов (боевое самбо)
-88 кг: Зафар Ахроров (боевое самбо)
-54 кг: Фарогат Нурмаматова
-72 кг: Бегоим Хаитова.
© Министерство молодежной политики и спорта республики УзбекистанСамбисты из Узбекистана завоевали 18 медалей на Кубке мира
Самбисты из Узбекистана завоевали 18 медалей на Кубке мира
© Министерство молодежной политики и спорта республики Узбекистан
Таким образом, сборная Узбекистана расположилась на третьем месте в общем зачете, уступив России и Казахстану.
Кубок мира по спортивному и боевому самбо проходил с 22 по 23 августа в Кыргызстане.