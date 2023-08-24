https://uz.sputniknews.ru/20230824/sambo-sambisty-uzbekistan-chempionat-mira-18-medaley-38174145.html

Самбисты из Узбекистана завоевали 18 медалей на Кубке мира

Самбисты из Узбекистана завоевали 18 медалей на Кубке мира

В соревнованиях по спортивному и боевому самбо среди мужчин и женщин, проходящих в Кыргызстане, городе Чолпон-Ате, за победу боролись спортсмены из более чем 10 стран

2023-08-24T13:02+0500

2023-08-24T13:02+0500

2023-08-24T13:31+0500

спорт

узбекистан

самбо

медали

кыргызстан

кубок мира

золото

серебро

бронза

россия

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. На счету узбекистанцев 18 медалей — три золотые, восемь серебряных и семь бронзовых наград, сообщает пресс-служба министерства молодежной политики и спорта. В числе медалистов:золото: -59 кг: Шахзода Азатова (боевое самбо) -88 кг: Сохиб Хасанбоев (боевое самбо) +98 кг: Ислам Насиров (боевое самбо) серебро: -72 кг: Гулина Облокулова (боевое самбо) -64 кг: Сардор Олимжанов -71 кг: Дилшодбек Юлдашев -98 кг: Неъмат Якубов-50 кг: Гульсевар Урокова -58 кг: Эгамберган Искандаров (боевое самбо) -71 кг: Ойбек Солиев (боевое самбо) +80 кг: Хосият Машарипова бронза: -71 кг: Убайдулло Муминов -98 кг: Мирзахид Тухташев -59 кг: Мамлакат Султанова (боевое самбо) -58 кг: Лутфилла Сайдаматов (боевое самбо) -88 кг: Зафар Ахроров (боевое самбо) -54 кг: Фарогат Нурмаматова -72 кг: Бегоим Хаитова.Таким образом, сборная Узбекистана расположилась на третьем месте в общем зачете, уступив России и Казахстану.Кубок мира по спортивному и боевому самбо проходил с 22 по 23 августа в Кыргызстане.

узбекистан

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