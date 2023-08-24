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https://uz.sputniknews.ru/20230824/sambo-sambisty-uzbekistan-chempionat-mira-18-medaley-38174145.html
Самбисты из Узбекистана завоевали 18 медалей на Кубке мира
Самбисты из Узбекистана завоевали 18 медалей на Кубке мира
В соревнованиях по спортивному и боевому самбо среди мужчин и женщин, проходящих в Кыргызстане, городе Чолпон-Ате, за победу боролись спортсмены из более чем 10 стран
2023-08-24T13:02+0500
2023-08-24T13:31+0500
спорт
узбекистан
самбо
медали
кыргызстан
кубок мира
золото
серебро
бронза
россия
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. На счету узбекистанцев 18 медалей — три золотые, восемь серебряных и семь бронзовых наград, сообщает пресс-служба министерства молодежной политики и спорта. В числе медалистов:золото: -59 кг: Шахзода Азатова (боевое самбо) -88 кг: Сохиб Хасанбоев (боевое самбо) +98 кг: Ислам Насиров (боевое самбо) серебро: -72 кг: Гулина Облокулова (боевое самбо) -64 кг: Сардор Олимжанов -71 кг: Дилшодбек Юлдашев -98 кг: Неъмат Якубов-50 кг: Гульсевар Урокова -58 кг: Эгамберган Искандаров (боевое самбо) -71 кг: Ойбек Солиев (боевое самбо) +80 кг: Хосият Машарипова бронза: -71 кг: Убайдулло Муминов -98 кг: Мирзахид Тухташев -59 кг: Мамлакат Султанова (боевое самбо) -58 кг: Лутфилла Сайдаматов (боевое самбо) -88 кг: Зафар Ахроров (боевое самбо) -54 кг: Фарогат Нурмаматова -72 кг: Бегоим Хаитова.Таким образом, сборная Узбекистана расположилась на третьем месте в общем зачете, уступив России и Казахстану.Кубок мира по спортивному и боевому самбо проходил с 22 по 23 августа в Кыргызстане.
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узбекистан кыргызстан чолпон-ата кубок мира самбо россия казахстан 18 медалей золото серебро бронза шахзода азатова боевое самбо сохиб хасанбоев ислам насиров гулина облокулова сардор олимжанов дилшодбек юлдашев неъмат якубов гульсевар урокова эгамберган искандаров ойбек солиев хосият машарипова убайдулло муминов мирзахид тухташев мамлакат султанова лутфилла сайдаматов зафар ахроров фарогат нурмаматова бегоим хаитова
узбекистан кыргызстан чолпон-ата кубок мира самбо россия казахстан 18 медалей золото серебро бронза шахзода азатова боевое самбо сохиб хасанбоев ислам насиров гулина облокулова сардор олимжанов дилшодбек юлдашев неъмат якубов гульсевар урокова эгамберган искандаров ойбек солиев хосият машарипова убайдулло муминов мирзахид тухташев мамлакат султанова лутфилла сайдаматов зафар ахроров фарогат нурмаматова бегоим хаитова

Самбисты из Узбекистана завоевали 18 медалей на Кубке мира

13:02 24.08.2023 (обновлено: 13:31 24.08.2023)
© Министерство молодежной политики и спорта республики УзбекистанСамбисты Узбекистана завоевали 18 медалей на ЧМ
Самбисты Узбекистана завоевали 18 медалей на ЧМ - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2023
© Министерство молодежной политики и спорта республики Узбекистан
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В соревнованиях по спортивному и боевому самбо среди мужчин и женщин, проходящих в Кыргызстане, городе Чолпон-Ате, за победу боролись спортсмены из более чем 10 стран.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. На счету узбекистанцев 18 медалей — три золотые, восемь серебряных и семь бронзовых наград, сообщает пресс-служба министерства молодежной политики и спорта.
В числе медалистов:
золото:
-59 кг: Шахзода Азатова (боевое самбо)
-88 кг: Сохиб Хасанбоев (боевое самбо)
+98 кг: Ислам Насиров (боевое самбо)
© Министерство молодежной политики и спорта республики УзбекистанСамбисты из Узбекистана завоевали 18 медалей на Кубке мира
Самбисты Узбекистана завоевали 18 медалей на ЧМ - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2023
Самбисты из Узбекистана завоевали 18 медалей на Кубке мира
© Министерство молодежной политики и спорта республики Узбекистан
серебро:
-72 кг: Гулина Облокулова (боевое самбо)
-64 кг: Сардор Олимжанов
-71 кг: Дилшодбек Юлдашев
-98 кг: Неъмат Якубов
-50 кг: Гульсевар Урокова
-58 кг: Эгамберган Искандаров (боевое самбо)
-71 кг: Ойбек Солиев (боевое самбо)
+80 кг: Хосият Машарипова
© Министерство молодежной политики и спорта республики УзбекистанСамбисты из Узбекистана завоевали 18 медалей на Кубке мира
Самбисты Узбекистана завоевали 18 медалей на ЧМ - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2023
Самбисты из Узбекистана завоевали 18 медалей на Кубке мира
© Министерство молодежной политики и спорта республики Узбекистан
бронза:
-71 кг: Убайдулло Муминов
-98 кг: Мирзахид Тухташев
-59 кг: Мамлакат Султанова (боевое самбо)
-58 кг: Лутфилла Сайдаматов (боевое самбо)
-88 кг: Зафар Ахроров (боевое самбо)
-54 кг: Фарогат Нурмаматова
-72 кг: Бегоим Хаитова.
© Министерство молодежной политики и спорта республики УзбекистанСамбисты из Узбекистана завоевали 18 медалей на Кубке мира
Самбисты Узбекистана завоевали 18 медалей на ЧМ - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2023
Самбисты из Узбекистана завоевали 18 медалей на Кубке мира
© Министерство молодежной политики и спорта республики Узбекистан
Таким образом, сборная Узбекистана расположилась на третьем месте в общем зачете, уступив России и Казахстану.
Кубок мира по спортивному и боевому самбо проходил с 22 по 23 августа в Кыргызстане.
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