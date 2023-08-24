https://uz.sputniknews.ru/20230824/shavkat-mirziyoyev-vizit-gorod-shusha-foto-38165378.html

Шавкат Мирзиёев посетил город Шуша — фото

Шавкат Мирзиёев посетил город Шуша — фото

Шушу называют главной жемчужиной Карабаха, храмом искусства Кавказа и колыбелью азербайджанской музыки

2023-08-24T09:01+0500

2023-08-24T09:01+0500

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узбекистан

азербайджан

государственный визит

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ильхам алиев

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фотовыставка

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев с супругой в сопровождении президента Азербайджана Ильхама Алиева с супругой ознакомились с достопримечательностями города Шуша, сообщает пресс-служба главы Узбекистана. Знакомство с городом начали с посещения мечети Саатлы, возведенной в 1883 году.Затем главы государств осмотрели фотовыставку "Гейдар Алиев и Карабах", организованную в связи со столетним юбилеем общенационального лидера Азербайджана.Кроме того, посетили главную площадь города Шуша. Здесь установлены бюсты выдающихся деятелей культуры Азербайджана — Хуршидбану Натаван, Бюльбюля, Узеира Гаджибейли.Узбекская сторона с большим интересом ознакомилась с родником "Хан кызы", служившим источником питьевой воды для города, домом-музеем известного азербайджанского деятеля культуры Бюльбюля, архитектурным памятником "Дом Мехмандаровых", а также знаменитым равнинным урочищем Джыдыр Дюзю, где проводились конные состязания.На этом программа мероприятий государственного визита президента Узбекистана в Азербайджан завершилась. Глава государства отбыл в Ташкент.

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