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https://uz.sputniknews.ru/20230824/shavkat-mirziyoyev-vizit-gorod-shusha-foto-38165378.html
Шавкат Мирзиёев посетил город Шуша — фото
Шавкат Мирзиёев посетил город Шуша — фото
Шушу называют главной жемчужиной Карабаха, храмом искусства Кавказа и колыбелью азербайджанской музыки
2023-08-24T09:01+0500
2023-08-24T11:15+0500
узбекистан
азербайджан
государственный визит
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
ильхам алиев
достопримечательности
визит
фотовыставка
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев с супругой в сопровождении президента Азербайджана Ильхама Алиева с супругой ознакомились с достопримечательностями города Шуша, сообщает пресс-служба главы Узбекистана. Знакомство с городом начали с посещения мечети Саатлы, возведенной в 1883 году.Затем главы государств осмотрели фотовыставку "Гейдар Алиев и Карабах", организованную в связи со столетним юбилеем общенационального лидера Азербайджана.Кроме того, посетили главную площадь города Шуша. Здесь установлены бюсты выдающихся деятелей культуры Азербайджана — Хуршидбану Натаван, Бюльбюля, Узеира Гаджибейли.Узбекская сторона с большим интересом ознакомилась с родником "Хан кызы", служившим источником питьевой воды для города, домом-музеем известного азербайджанского деятеля культуры Бюльбюля, архитектурным памятником "Дом Мехмандаровых", а также знаменитым равнинным урочищем Джыдыр Дюзю, где проводились конные состязания.На этом программа мероприятий государственного визита президента Узбекистана в Азербайджан завершилась. Глава государства отбыл в Ташкент.
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узбекистан азербайджан государственный визит президент шавкат мирзиёев ильхам алиев город шуша хива побратимы достопримечательности карабах кавказ фотовыставка
узбекистан азербайджан государственный визит президент шавкат мирзиёев ильхам алиев город шуша хива побратимы достопримечательности карабах кавказ фотовыставка

Шавкат Мирзиёев посетил город Шуша — фото

09:01 24.08.2023 (обновлено: 11:15 24.08.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил город Шушу
Шавкат Мирзиёев посетил город Шушу - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Шуша — главная жемчужина Карабаха, город называют храмом искусства Кавказа и колыбелью азербайджанской музыки.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев с супругой в сопровождении президента Азербайджана Ильхама Алиева с супругой ознакомились с достопримечательностями города Шуша, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГород Шуша, Азербайджан
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с супругой в сопровождении Президента Азербайджана Ильхама Алиева с супругой ознакомились с достопримечательностями города Шуши - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2023
Город Шуша, Азербайджан
© Пресс-служба президента Узбекистана

"Шуша — главная жемчужина Карабаха, называют храмом искусства Кавказа и колыбелью азербайджанской музыки. Город является родиной целой плеяды выдающихся деятелей науки, культуры и искусства. С 2021 года Шуша является культурной столицей Азербайджана, а в 2023 году город объявлен культурной столицей тюркского мира. В этом году город Хива и город Шуша стали побратимами", — говорится в сообщении.

Знакомство с городом начали с посещения мечети Саатлы, возведенной в 1883 году.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с достопримечательностями города Шуша
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с супругой в сопровождении Президента Азербайджана Ильхама Алиева с супругой ознакомились с достопримечательностями города Шуши - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2023
Шавкат Мирзиёев ознакомился с достопримечательностями города Шуша
© Пресс-служба президента Узбекистана
Затем главы государств осмотрели фотовыставку "Гейдар Алиев и Карабах", организованную в связи со столетним юбилеем общенационального лидера Азербайджана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с достопримечательностями города Шуша
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с супругой в сопровождении Президента Азербайджана Ильхама Алиева с супругой ознакомились с достопримечательностями города Шуши - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2023
Шавкат Мирзиёев ознакомился с достопримечательностями города Шуша
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кроме того, посетили главную площадь города Шуша. Здесь установлены бюсты выдающихся деятелей культуры Азербайджана — Хуршидбану Натаван, Бюльбюля, Узеира Гаджибейли.
Узбекская сторона с большим интересом ознакомилась с родником "Хан кызы", служившим источником питьевой воды для города, домом-музеем известного азербайджанского деятеля культуры Бюльбюля, архитектурным памятником "Дом Мехмандаровых", а также знаменитым равнинным урочищем Джыдыр Дюзю, где проводились конные состязания.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с достопримечательностями города Шуши
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с супругой в сопровождении Президента Азербайджана Ильхама Алиева с супругой ознакомились с достопримечательностями города Шуши - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2023
Шавкат Мирзиёев ознакомился с достопримечательностями города Шуши
© Пресс-служба президента Узбекистана
На этом программа мероприятий государственного визита президента Узбекистана в Азербайджан завершилась. Глава государства отбыл в Ташкент.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлава государства отбыл в Ташкент
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с супругой в сопровождении Президента Азербайджана Ильхама Алиева с супругой ознакомились с достопримечательностями города Шуши - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2023
Глава государства отбыл в Ташкент
© Пресс-служба президента Узбекистана
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