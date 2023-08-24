Шавкат Мирзиёев посетил город Шуша — фото
09:01 24.08.2023 (обновлено: 11:15 24.08.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил город Шушу
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шуша — главная жемчужина Карабаха, город называют храмом искусства Кавказа и колыбелью азербайджанской музыки.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев с супругой в сопровождении президента Азербайджана Ильхама Алиева с супругой ознакомились с достопримечательностями города Шуша, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГород Шуша, Азербайджан
Город Шуша, Азербайджан
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Шуша — главная жемчужина Карабаха, называют храмом искусства Кавказа и колыбелью азербайджанской музыки. Город является родиной целой плеяды выдающихся деятелей науки, культуры и искусства. С 2021 года Шуша является культурной столицей Азербайджана, а в 2023 году город объявлен культурной столицей тюркского мира. В этом году город Хива и город Шуша стали побратимами", — говорится в сообщении.
Знакомство с городом начали с посещения мечети Саатлы, возведенной в 1883 году.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с достопримечательностями города Шуша
Шавкат Мирзиёев ознакомился с достопримечательностями города Шуша
© Пресс-служба президента Узбекистана
Затем главы государств осмотрели фотовыставку "Гейдар Алиев и Карабах", организованную в связи со столетним юбилеем общенационального лидера Азербайджана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с достопримечательностями города Шуша
Шавкат Мирзиёев ознакомился с достопримечательностями города Шуша
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кроме того, посетили главную площадь города Шуша. Здесь установлены бюсты выдающихся деятелей культуры Азербайджана — Хуршидбану Натаван, Бюльбюля, Узеира Гаджибейли.
Узбекская сторона с большим интересом ознакомилась с родником "Хан кызы", служившим источником питьевой воды для города, домом-музеем известного азербайджанского деятеля культуры Бюльбюля, архитектурным памятником "Дом Мехмандаровых", а также знаменитым равнинным урочищем Джыдыр Дюзю, где проводились конные состязания.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с достопримечательностями города Шуши
Шавкат Мирзиёев ознакомился с достопримечательностями города Шуши
© Пресс-служба президента Узбекистана
На этом программа мероприятий государственного визита президента Узбекистана в Азербайджан завершилась. Глава государства отбыл в Ташкент.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлава государства отбыл в Ташкент
Глава государства отбыл в Ташкент
© Пресс-служба президента Узбекистана