https://uz.sputniknews.ru/20230824/tashkent-gaz-otklyucheniye-25-avgust-38171595.html

Где в Ташкенте завтра отключат газ — локации

Где в Ташкенте завтра отключат газ — локации

25 августа подачу газа временно ограничат для потребителей трех районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.

2023-08-24T11:04+0500

2023-08-24T11:04+0500

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узбекистан

ташкент

газ

ремонт

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Завтра в некоторых локациях Мирабадского, Яшнабадского и Сергелийского районов Ташкента временно отключат газ, сообщает “Худудгазтаъминот”.Причина — проведение ремонтных работ.Подачу газа приостановят с 09.00 до 18.00 по следующим адресам:Мирабадский район — махалли “Файзиобод” и “Ок уй”;1 502 жилых дома;7 оптовых потребителей.Яшнабадский район — махалли “Илтифот”, “Донишманд”, “Хосиятли” “Жаркургон”, “Янги давр”, “Аслобод”;1 502 жилых дома. Сергелийский район — махалли “Маданият”, “Халкобод”, “Бирдамлик”, “Шукрона”;5 382 жилых дома;32 оптовых потребителя.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище. Это позволит в осенне-зимний период покрыть сезонную неравномерность потребления природного газа в газотранспортной системе республики.

узбекистан

ташкент

сергелийский район

мирабадский район

яшнабадский район

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