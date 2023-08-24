https://uz.sputniknews.ru/20230824/tashkent-gaz-otklyucheniye-25-avgust-38171595.html
Где в Ташкенте завтра отключат газ — локации
Где в Ташкенте завтра отключат газ — локации
25 августа подачу газа временно ограничат для потребителей трех районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
2023-08-24T11:04+0500
2023-08-24T11:04+0500
2023-08-24T11:21+0500
узбекистан
ташкент
газ
ремонт
график отключений газа
общество
адреса
махалля
сергелийский район
мирабадский район
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Завтра в некоторых локациях Мирабадского, Яшнабадского и Сергелийского районов Ташкента временно отключат газ, сообщает “Худудгазтаъминот”.Причина — проведение ремонтных работ.Подачу газа приостановят с 09.00 до 18.00 по следующим адресам:Мирабадский район — махалли “Файзиобод” и “Ок уй”;1 502 жилых дома;7 оптовых потребителей.Яшнабадский район — махалли “Илтифот”, “Донишманд”, “Хосиятли” “Жаркургон”, “Янги давр”, “Аслобод”;1 502 жилых дома. Сергелийский район — махалли “Маданият”, “Халкобод”, “Бирдамлик”, “Шукрона”;5 382 жилых дома;32 оптовых потребителя.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище. Это позволит в осенне-зимний период покрыть сезонную неравномерность потребления природного газа в газотранспортной системе республики.
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узбекистан ташкент отключение газа ремонт график отключений газа адреса махалля сергелийский район мирабадский район яшнабадский район
узбекистан ташкент отключение газа ремонт график отключений газа адреса махалля сергелийский район мирабадский район яшнабадский район
Где в Ташкенте завтра отключат газ — локации
11:04 24.08.2023 (обновлено: 11:21 24.08.2023)
25 августа подачу газа временно ограничат для потребителей трех районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik.
Завтра в некоторых локациях Мирабадского, Яшнабадского и Сергелийского районов Ташкента временно отключат газ, сообщает
“Худудгазтаъминот”.
Причина — проведение ремонтных работ.
Подачу газа приостановят с 09.00 до 18.00 по следующим адресам:
Мирабадский район — махалли “Файзиобод” и “Ок уй”;
Яшнабадский район — махалли “Илтифот”, “Донишманд”, “Хосиятли” “Жаркургон”, “Янги давр”, “Аслобод”;
Сергелийский район — махалли “Маданият”, “Халкобод”, “Бирдамлик”, “Шукрона”;
Ранее Sputnik
сообщал о том, что в Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище. Это позволит в осенне-зимний период покрыть сезонную неравномерность потребления природного газа в газотранспортной системе республики.