https://uz.sputniknews.ru/20230824/tokaev-obedinit-usiliya-briks-shos-38201690.html

Токаев предложил объединить усилия БРИКС и ШОС

Токаев предложил объединить усилия БРИКС и ШОС

Президент Казахстана призвал искать приемлемую формулу сотрудничества для мира, стабильности и безопасности.

2023-08-24T19:22+0500

2023-08-24T19:22+0500

2023-08-24T19:22+0500

в мире

политика

казахстан

касым-жомарт токаев

брикс

шос

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ТАШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. Объединить усилия БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) для достижения мира и стабильности предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите БРИКС в качестве действующего председателя ШОС.Он также отметил, что его "инициатива направлена на достижение прогресса в области глобальной безопасности и стабильности, а также на установление более рационального политического и экономического международного порядка".Напомним, БРИКС на сегодня объединяет Бразилию, Россию, Индию, КНР, ЮАР, а в состав ШОС входят Россия, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Индия, Китай, Пакистан и Иран.

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