https://uz.sputniknews.ru/20230824/tokaev-obedinit-usiliya-briks-shos-38201690.html
Токаев предложил объединить усилия БРИКС и ШОС
Токаев предложил объединить усилия БРИКС и ШОС
Президент Казахстана призвал искать приемлемую формулу сотрудничества для мира, стабильности и безопасности.
2023-08-24T19:22+0500
2023-08-24T19:22+0500
2023-08-24T19:22+0500
в мире
политика
казахстан
касым-жомарт токаев
брикс
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/17/36257196_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_2a414379b9d0f1b4da81f4c2aa9ef4a8.jpg
ТАШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. Объединить усилия БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) для достижения мира и стабильности предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите БРИКС в качестве действующего председателя ШОС.Он также отметил, что его "инициатива направлена на достижение прогресса в области глобальной безопасности и стабильности, а также на установление более рационального политического и экономического международного порядка".Напомним, БРИКС на сегодня объединяет Бразилию, Россию, Индию, КНР, ЮАР, а в состав ШОС входят Россия, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Индия, Китай, Пакистан и Иран.
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/17/36257196_533:103:2323:1446_1920x0_80_0_0_95c37728c2607276b650f2a251306515.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире казахстан касым-жомарт токаев шос брикс объединить усилия саммит брикс стабильность безопасность
в мире казахстан касым-жомарт токаев шос брикс объединить усилия саммит брикс стабильность безопасность
Токаев предложил объединить усилия БРИКС и ШОС
Президент Казахстана призвал искать приемлемую формулу сотрудничества для мира, стабильности и безопасности.
ТАШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. Объединить усилия БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) для достижения мира и стабильности предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите БРИКС в качестве действующего председателя ШОС.
"Учитывая интересы и приоритеты, которые разделяются БРИКС и ШОС, я предлагаю объединить наши усилия в ключевых сферах. Мы должны искать приемлемую формулу мира, стабильности и безопасности, основанную на Уставе ООН. С этой целью на саммите ШОС в этом году я выдвинул инициативу "О мировом единстве за справедливый мир и согласие", - сказал Токаев.
Он также отметил, что его "инициатива направлена на достижение прогресса в области глобальной безопасности и стабильности, а также на установление более рационального политического и экономического международного порядка".
Напомним, БРИКС на сегодня объединяет Бразилию, Россию, Индию, КНР, ЮАР, а в состав ШОС входят Россия, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Индия, Китай, Пакистан и Иран.