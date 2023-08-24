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Как растет внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС
Как растет внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС
Большая часть внешнеторгового оборота республики традиционно приходится на Россию.
2023-08-24T13:43+0500
2023-08-24T13:43+0500
2023-08-24T14:14+0500
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС за семь месяцев 2023 года составил $8,7 млрд, что на $500 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Агентство статистики Узбекистана.За январь — июль объем экспорта составил $3 млрд, а объем импорта — $5,7 млрд.Большая часть внешнеторгового оборота традиционно приходится на Россию — $5,3 млрд ($4,8 млрд за тот же период 2022 года).Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики.С 11 декабря 2020 года Узбекистан получил в нем статус наблюдателя.Ранее Sputnik сообщал о том, что в ЕАЭС могут создать единую систему здравоохранения.
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узбекистан еаэс экономика торговля
узбекистан еаэс экономика торговля
Как растет внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС
13:43 24.08.2023 (обновлено: 14:14 24.08.2023)
Большая часть внешнеторгового оборота республики традиционно приходится на Россию.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik.
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС за семь месяцев 2023 года составил $8,7 млрд, что на $500 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные
приводит Агентство статистики Узбекистана.
За январь — июль объем экспорта составил $3 млрд, а объем импорта — $5,7 млрд.
Большая часть внешнеторгового оборота традиционно приходится на Россию — $5,3 млрд ($4,8 млрд за тот же период 2022 года).
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики.
С 11 декабря 2020 года Узбекистан получил в нем статус наблюдателя.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что в ЕАЭС могут создать единую систему здравоохранения.