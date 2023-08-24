https://uz.sputniknews.ru/20230824/uzbekistan-vneshnetorgovyy-oborot-yeaes-rost-38179531.html

Как растет внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС

Как растет внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС

Большая часть внешнеторгового оборота республики традиционно приходится на Россию.

2023-08-24T13:43+0500

2023-08-24T13:43+0500

2023-08-24T14:14+0500

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС за семь месяцев 2023 года составил $8,7 млрд, что на $500 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Агентство статистики Узбекистана.За январь — июль объем экспорта составил $3 млрд, а объем импорта — $5,7 млрд.Большая часть внешнеторгового оборота традиционно приходится на Россию — $5,3 млрд ($4,8 млрд за тот же период 2022 года).Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики.С 11 декабря 2020 года Узбекистан получил в нем статус наблюдателя.Ранее Sputnik сообщал о том, что в ЕАЭС могут создать единую систему здравоохранения.

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