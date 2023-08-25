https://uz.sputniknews.ru/20230825/1-sentyabrya-grajdanye-uzbekistan-kyrgyzstan-peresecheniye-granitsa-id-karta-38228178.html

С 1 сентября граждане Узбекистана и Кыргызстана смогут пересекать границу с ID-картами

С 1 сентября граждане Узбекистана и Кыргызстана смогут пересекать границу с ID-картами

Соответствующие поправки ранее были внесены в межправительственное соглашение о взаимных поездках граждан. 25.08.2023, Sputnik Узбекистан

2023-08-25T13:12+0500

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узбекистан

кыргызстан

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. С 1 сентября граждане Кыргызстана и Узбекистана смогут использовать ID-карты для въезда, выезда, передвижения и пребывания на территории двух стран. Об этом рассказали в пресс-службе МИД КР, сообщает Sputnik Кыргызстан.Ранее были внесены поправки в межправительственное соглашение о взаимных поездках граждан.Так, информация о пересечении границы будет фиксироваться в электронном виде, штамп в паспорте ставить не нужно. Данные нововведения будут распространяться на пересечение государственных границ любым видом транспорта (на самолете, поезде, автомобиле, автобусе и прочие).Этот порядок будет действовать при пересечении границы любыми видами транспорта - самолетами, поездами, автомобилями, автобусами.

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