https://uz.sputniknews.ru/20230825/1-sentyabrya-grajdanye-uzbekistan-kyrgyzstan-peresecheniye-granitsa-id-karta-38228178.html
С 1 сентября граждане Узбекистана и Кыргызстана смогут пересекать границу с ID-картами
С 1 сентября граждане Узбекистана и Кыргызстана смогут пересекать границу с ID-картами
Соответствующие поправки ранее были внесены в межправительственное соглашение о взаимных поездках граждан. 25.08.2023, Sputnik Узбекистан
2023-08-25T13:12+0500
2023-08-25T13:12+0500
2023-08-25T13:14+0500
узбекистан
кыргызстан
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. С 1 сентября граждане Кыргызстана и Узбекистана смогут использовать ID-карты для въезда, выезда, передвижения и пребывания на территории двух стран. Об этом рассказали в пресс-службе МИД КР, сообщает Sputnik Кыргызстан.Ранее были внесены поправки в межправительственное соглашение о взаимных поездках граждан.Так, информация о пересечении границы будет фиксироваться в электронном виде, штамп в паспорте ставить не нужно. Данные нововведения будут распространяться на пересечение государственных границ любым видом транспорта (на самолете, поезде, автомобиле, автобусе и прочие).Этот порядок будет действовать при пересечении границы любыми видами транспорта - самолетами, поездами, автомобилями, автобусами.
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узбекистан, кыргызстан
С 1 сентября граждане Узбекистана и Кыргызстана смогут пересекать границу с ID-картами
13:12 25.08.2023 (обновлено: 13:14 25.08.2023)
Соответствующие поправки ранее были внесены в межправительственное соглашение о взаимных поездках граждан.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik.
С 1 сентября граждане Кыргызстана и Узбекистана смогут использовать ID-карты для въезда, выезда, передвижения и пребывания на территории двух стран. Об этом рассказали в пресс-службе МИД КР, сообщает Sputnik Кыргызстан
.
Ранее были внесены поправки в межправительственное соглашение о взаимных поездках граждан.
"С 1 сентября 2023 года граждане Кыргызстана и Узбекистана смогут использовать ID-карты для въезда, выезда, передвижения и пребывания на территории двух государств наряду с другими проездными документами", — говорится в релизе.
Так, информация о пересечении границы будет фиксироваться в электронном виде
, штамп в паспорте ставить не нужно. Данные нововведения будут распространяться на пересечение государственных границ любым видом транспорта (на самолете, поезде, автомобиле, автобусе и прочие).
Этот порядок
будет действовать при пересечении границы любыми видами транспорта - самолетами, поездами, автомобилями, автобусами.