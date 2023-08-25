https://uz.sputniknews.ru/20230825/chempionat-mira-dzyudo-yuniory-uzbekistan-medal-38213950.html
Чемпионат мира по дзюдо: у юниоров из Узбекистана еще одна медаль
Чемпионат мира по дзюдо: у юниоров из Узбекистана еще одна медаль
В Хорватии продолжается чемпионат мира по дзюдо среди юниоров
2023-08-25T09:17+0500
2023-08-25T09:17+0500
2023-08-25T09:20+0500
спорт
дзюдо
иноят телманов
медаль
бронза
хорватия
чемпионат мира
юниоры
сборная
сборная узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1f/37397503_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_38251c298b1aae43ab5fe130eab86264.jpg
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. На чемпионате мира по дзюдо среди юниоров на пьедестал почета поднялся Иноят Телманов, сообщает НОК.Это вторая медаль сборной Узбекистана на этих соревнованиях. Ранее мы сообщали, что в первый день юниорского чемпионата мира по дзюдо сборная Узбекистана завоевала бронзовую медаль. В весовой категории до 44 кг третье место заняла Лазиза Хайдарова.
хорватия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1f/37397503_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7f4eb2849298c4a6b545e678f88f5d64.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан сборная хорватия чемпионат мира юниоры дзюдо медаль бронзовая медаль бронза иноят телманов третье место
узбекистан сборная хорватия чемпионат мира юниоры дзюдо медаль бронзовая медаль бронза иноят телманов третье место
Чемпионат мира по дзюдо: у юниоров из Узбекистана еще одна медаль
09:17 25.08.2023 (обновлено: 09:20 25.08.2023)
В Хорватии продолжается чемпионат мира по дзюдо среди юниоров.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik.
На чемпионате мира по дзюдо среди юниоров на пьедестал почета поднялся Иноят Телманов, сообщает НОК
.
"Бронзовую медаль завоевал Иноят Телманов, выступавший в весовой категории до 66 кг. В бескомпромиссной борьбе за третье место узбекский дзюдоист одолел грузина Георгия Дуларидзе", — говорится в сообщении.
Это вторая медаль сборной Узбекистана на этих соревнованиях.
Ранее мы сообщали, что в первый день юниорского чемпионата мира по дзюдо сборная Узбекистана завоевала бронзовую медаль
. В весовой категории до 44 кг третье место заняла Лазиза Хайдарова.