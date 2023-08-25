https://uz.sputniknews.ru/20230825/chempionat-mira-dzyudo-yuniory-uzbekistan-medal-38213950.html

Чемпионат мира по дзюдо: у юниоров из Узбекистана еще одна медаль

Чемпионат мира по дзюдо: у юниоров из Узбекистана еще одна медаль

В Хорватии продолжается чемпионат мира по дзюдо среди юниоров

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спорт

дзюдо

иноят телманов

медаль

бронза

хорватия

чемпионат мира

юниоры

сборная

сборная узбекистана

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. На чемпионате мира по дзюдо среди юниоров на пьедестал почета поднялся Иноят Телманов, сообщает НОК.Это вторая медаль сборной Узбекистана на этих соревнованиях. Ранее мы сообщали, что в первый день юниорского чемпионата мира по дзюдо сборная Узбекистана завоевала бронзовую медаль. В весовой категории до 44 кг третье место заняла Лазиза Хайдарова.

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