Мирзиёев встретился с делегацией США — что обсудили
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял делегацию США
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-американских отношений стратегического партнерства и расширения практического взаимодействия, прежде всего в рамках диалога парламентов двух стран.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял председателя Комитета Сената США по национальной безопасности и делам правительства Гэри Питерса, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял делегацию США
Президент Узбекистана принял делегацию США
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПредседатель Комитета Сената США по национальной безопасности и делам правительства Гэри Питерс
Председатель Комитета Сената США по национальной безопасности и делам правительства Гэри Питерс
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-американских отношений стратегического партнерства и расширения практического взаимодействия, прежде всего в рамках диалога парламентов двух стран….Особое внимание уделено развитию межпарламентского сотрудничества в целях продвижения совместных проектов в приоритетных направлениях”, — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял делегацию США
Президент Узбекистана принял делегацию США
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны обменялись мнениями по региональной повестке, включая вопросы подготовки предстоящего первого саммита в формате “С5+1”, проводимого по инициативе президента США на полях мероприятий Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.