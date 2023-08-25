https://uz.sputniknews.ru/20230825/mirziyov-vstrecha-delegatsiya-senat-ssha-avgust-2023-38244686.html

Мирзиёев встретился с делегацией США — что обсудили

Мирзиёев встретился с делегацией США — что обсудили

Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-американских отношений стратегического партнерства и расширения практического взаимодействия, прежде всего в рамках диалога парламентов двух стран.

2023-08-25T21:00+0500

2023-08-25T21:00+0500

2023-08-25T21:00+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

делегация

сша

встреча

политика

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял председателя Комитета Сената США по национальной безопасности и делам правительства Гэри Питерса, сообщает пресс-служба президента.Стороны обменялись мнениями по региональной повестке, включая вопросы подготовки предстоящего первого саммита в формате “С5+1”, проводимого по инициативе президента США на полях мероприятий Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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