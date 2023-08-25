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https://uz.sputniknews.ru/20230825/mirziyov-vstrecha-delegatsiya-senat-ssha-avgust-2023-38244686.html
Мирзиёев встретился с делегацией США — что обсудили
Мирзиёев встретился с делегацией США — что обсудили
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-американских отношений стратегического партнерства и расширения практического взаимодействия, прежде всего в рамках диалога парламентов двух стран.
2023-08-25T21:00+0500
2023-08-25T21:00+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
делегация
сша
встреча
политика
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял председателя Комитета Сената США по национальной безопасности и делам правительства Гэри Питерса, сообщает пресс-служба президента.Стороны обменялись мнениями по региональной повестке, включая вопросы подготовки предстоящего первого саммита в формате “С5+1”, проводимого по инициативе президента США на полях мероприятий Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев делегация сша встреча
узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев делегация сша встреча

Мирзиёев встретился с делегацией США — что обсудили

21:00 25.08.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял делегацию США
Президент Узбекистана принял делегацию США - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-американских отношений стратегического партнерства и расширения практического взаимодействия, прежде всего в рамках диалога парламентов двух стран.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял председателя Комитета Сената США по национальной безопасности и делам правительства Гэри Питерса, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял делегацию США
Президент Узбекистана принял делегацию США - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2023
Президент Узбекистана принял делегацию США
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПредседатель Комитета Сената США по национальной безопасности и делам правительства Гэри Питерс
Председатель Комитета Сената США по национальной безопасности и делам правительства Гэри Питерс - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2023
Председатель Комитета Сената США по национальной безопасности и делам правительства Гэри Питерс
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-американских отношений стратегического партнерства и расширения практического взаимодействия, прежде всего в рамках диалога парламентов двух стран….Особое внимание уделено развитию межпарламентского сотрудничества в целях продвижения совместных проектов в приоритетных направлениях”, — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял делегацию США
Президент Узбекистана принял делегацию США - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2023
Президент Узбекистана принял делегацию США
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны обменялись мнениями по региональной повестке, включая вопросы подготовки предстоящего первого саммита в формате “С5+1”, проводимого по инициативе президента США на полях мероприятий Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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