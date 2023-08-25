https://uz.sputniknews.ru/20230825/molodyye-uchenyye-uzbekistan-stajirovka-iran-podrobnosti-38213298.html
Молодые ученые из Узбекистана пройдут стажировку в Иране — подробности
Молодые ученые из Узбекистана пройдут стажировку в Иране — подробности
Об этом договорились Министерство высшего образования, науки и инноваций Узбекистана и Организация сельскохозяйственных исследований и образования Ирана
2023-08-25T08:45+0500
2023-08-25T08:45+0500
2023-08-25T08:52+0500
узбекистан
иран
стажировка
ученые
молодые ученые
соглашение
министр
образование
высшее образование
программа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/19/38213419_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_7f3423eb10be54e4bae4c1a991cebc4b.jpg
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Семь молодых ученых из Узбекистана пройдут стажировку в образовательно-исследовательских центрах Организации сельскохозяйственных исследований и образования (AREEO) в Иране, сообщает министерство высшего образования, науки и инноваций. Соглашение об организации программ стажировок подписано в ходе встречи заместителя министра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Сарвархана Бузрукханова с заместителем министра сельского хозяйства Ирана — главой AREEO Мохтабоем Хаяммом Некой.В ходе встречи стороны также обменялись мнениями о возможном дальнейшем сотрудничестве. Кроме того, иранская сторона выразила поддержку представителям частного сектора, особенно научно-технических компаний, в расширении технологического сотрудничества.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/19/38213419_56:0:1193:853_1920x0_80_0_0_c0210f90901f1596e3f69a88b69ecd82.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан иран программа стажировка молодые ученые переговоры соглашение инистерство высшего образования науки и инноваций организация сельскохозяйственных исследований и образования areeo исследования заместитель министра высшего образования науки и инноваций сарвархан бузрукханов заместитель министра сельского хозяйства глава areeo мохтабой хаямм нека
узбекистан иран программа стажировка молодые ученые переговоры соглашение инистерство высшего образования науки и инноваций организация сельскохозяйственных исследований и образования areeo исследования заместитель министра высшего образования науки и инноваций сарвархан бузрукханов заместитель министра сельского хозяйства глава areeo мохтабой хаямм нека
Молодые ученые из Узбекистана пройдут стажировку в Иране — подробности
08:45 25.08.2023 (обновлено: 08:52 25.08.2023)
Об этом договорились Министерство высшего образования, науки и инноваций Узбекистана и Организация сельскохозяйственных исследований и образования Ирана (AREEO).
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik.
Семь молодых ученых из Узбекистана пройдут стажировку в образовательно-исследовательских центрах Организации сельскохозяйственных исследований и образования (AREEO) в Иране, сообщает министерство
высшего образования, науки и инноваций.
Соглашение об организации программ стажировок подписано в ходе встречи заместителя министра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Сарвархана Бузрукханова с заместителем министра сельского хозяйства Ирана — главой AREEO Мохтабоем Хаяммом Некой.
В ходе встречи стороны также обменялись мнениями о возможном дальнейшем сотрудничестве.
"В частности, отмечалось, что новыми шагами сотрудничества могут стать трансфер технологий в сельском хозяйстве, совместные исследования по разработке вакцин для использования в животноводстве, обмен опытом по новым технологиям, направленным на повышение эффективности выращивания сельскохозяйственных культур", — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, иранская сторона выразила поддержку представителям частного сектора, особенно научно-технических компаний, в расширении технологического сотрудничества.