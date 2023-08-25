https://uz.sputniknews.ru/20230825/molodyye-uchenyye-uzbekistan-stajirovka-iran-podrobnosti-38213298.html

Молодые ученые из Узбекистана пройдут стажировку в Иране — подробности

Молодые ученые из Узбекистана пройдут стажировку в Иране — подробности

Об этом договорились Министерство высшего образования, науки и инноваций Узбекистана и Организация сельскохозяйственных исследований и образования Ирана

2023-08-25T08:45+0500

2023-08-25T08:45+0500

2023-08-25T08:52+0500

узбекистан

иран

стажировка

ученые

молодые ученые

соглашение

министр

образование

высшее образование

программа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/19/38213419_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_7f3423eb10be54e4bae4c1a991cebc4b.jpg

ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Семь молодых ученых из Узбекистана пройдут стажировку в образовательно-исследовательских центрах Организации сельскохозяйственных исследований и образования (AREEO) в Иране, сообщает министерство высшего образования, науки и инноваций. Соглашение об организации программ стажировок подписано в ходе встречи заместителя министра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Сарвархана Бузрукханова с заместителем министра сельского хозяйства Ирана — главой AREEO Мохтабоем Хаяммом Некой.В ходе встречи стороны также обменялись мнениями о возможном дальнейшем сотрудничестве. Кроме того, иранская сторона выразила поддержку представителям частного сектора, особенно научно-технических компаний, в расширении технологического сотрудничества.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан иран программа стажировка молодые ученые переговоры соглашение инистерство высшего образования науки и инноваций организация сельскохозяйственных исследований и образования areeo исследования заместитель министра высшего образования науки и инноваций сарвархан бузрукханов заместитель министра сельского хозяйства глава areeo мохтабой хаямм нека