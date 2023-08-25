https://uz.sputniknews.ru/20230825/tashkent-perekroyut-nekotoryye-ulitsy-38232095.html

В Ташкенте временно перекроют некоторые улицы — какие именно

В Ташкенте временно перекроют некоторые улицы — какие именно

Причина — международный массовый забег Yangi nafas, посвященный Дню независимости

2023-08-25T14:57+0500

2023-08-25T14:57+0500

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узбекистан

ташкент

перекрытие дороги

перекрытие улиц

перекрытие движения

забег

день независимости

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В связи с международным массовым забегом Yangi nafas, посвященным Дню независимости, в Ташкенте временно перекроют некоторые улицы, сообщает городская администрация. Так, движение транспорта будет временно ограничено: Ранее мы сообщали, что в Узбекистане междугородным автобусам разрешили передвигаться ночью без сопровождения. Основное условие для перевозки пассажиров в ночное время без сопровождения автомобилей МВД — наличие устройства для контроля времени работы и отдыха водителя.

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узбекистан ташкент перекрытие улиц дороги массовый забег yangi nafas день независимости движение транспорта улица афросиаб проспект и. каримова улица бешагач улица афросиаб улица и.каримова улица абдуллы кадыри ойбек нукус римско-католическая церковь