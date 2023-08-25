https://uz.sputniknews.ru/20230825/tashkent-perekroyut-nekotoryye-ulitsy-38232095.html
В Ташкенте временно перекроют некоторые улицы — какие именно
В Ташкенте временно перекроют некоторые улицы — какие именно
Причина — международный массовый забег Yangi nafas, посвященный Дню независимости
2023-08-25T14:57+0500
2023-08-25T14:57+0500
2023-08-25T15:47+0500
узбекистан
ташкент
перекрытие дороги
перекрытие улиц
перекрытие движения
забег
день независимости
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В связи с международным массовым забегом Yangi nafas, посвященным Дню независимости, в Ташкенте временно перекроют некоторые улицы, сообщает городская администрация. Так, движение транспорта будет временно ограничено: Ранее мы сообщали, что в Узбекистане междугородным автобусам разрешили передвигаться ночью без сопровождения. Основное условие для перевозки пассажиров в ночное время без сопровождения автомобилей МВД — наличие устройства для контроля времени работы и отдыха водителя.
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узбекистан ташкент перекрытие улиц дороги массовый забег yangi nafas день независимости движение транспорта улица афросиаб проспект и. каримова улица бешагач улица афросиаб улица и.каримова улица абдуллы кадыри ойбек нукус римско-католическая церковь
узбекистан ташкент перекрытие улиц дороги массовый забег yangi nafas день независимости движение транспорта улица афросиаб проспект и. каримова улица бешагач улица афросиаб улица и.каримова улица абдуллы кадыри ойбек нукус римско-католическая церковь
В Ташкенте временно перекроют некоторые улицы — какие именно
14:57 25.08.2023 (обновлено: 15:47 25.08.2023)
Причина — международный массовый забег Yangi nafas, посвященный Дню независимости.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik.
В связи с международным массовым забегом Yangi nafas, посвященным Дню независимости, в Ташкенте временно перекроют некоторые улицы, сообщает городская администрация
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Так, движение транспорта будет временно ограничено:
с 10.00 часов 31 августа до 10.00 часов 3 сентября — от пересечения улицы Афросиаб с проспектом И. Каримова до пересечения с улицей Бешагач;
с 05.00 до 09.00 часов 3 сентября — от пересечения улицы Афросиаб с улицей И.Каримова, вдоль улиц Абдуллы Кадыри, Ойбека и Нукус до Римско-католической церкви.
Основное условие для перевозки пассажиров в ночное время без сопровождения автомобилей МВД — наличие устройства для контроля времени работы и отдыха водителя.