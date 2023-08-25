https://uz.sputniknews.ru/20230825/uzbekistan-prezident-administratsiya-novyye-naznacheniya-38235740.html
В Администрации президента Узбекистана новые назначения
В Администрации президента Узбекистана новые назначения
Шавкат Мирзиёев утвердил обновлённый состав Администрации президента РУз.
2023-08-25T16:30+0500
2023-08-25T16:30+0500
2023-08-25T16:30+0500
общество
политика
назначение
шавкат мирзиёев
указ
президент узбекистана
узбекистан
администрация президента
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В администрации президента Узбекистана произошел ряд назначений. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики.Соответствующими указами президента назначены:Помощники президента:Мирзиёева Саида Шавкатовна назначена на должность помощника президента РУз;Магрупов Азиз Юлдашевич назначен на должность помощника президента РУз.Советники президента:Гулямов Равшан Аюбович назначен на должность советника президента РУз по вопросам экономического развития;Султанов Алишер Саидаббасович назначен на должность советника президента РУз по вопросам энергетической безопасности;Ганиев Шухрат Мадаминович назначен на должность советника президента РУз по вопросам аграрного развития;Камилов Музаффар Муротович назначен на должность советника президента РУз по вопросам межконфессиональных и межнациональных отношений;Мирзаев Гофуржон Ганиевич назначен на должность советника президента РУз по вопросам кадровой политики – директора Агентства развития государственной службы;Кадиров Дониёр Бахтиёрович назначен на должность советника президента РУз по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов.Руководители административных ведомств:Алламжонов Комил Исмоилович назначен на должность руководителя Департамента информационной политики Администрации президента РУз;Абдурахманов Одил Каландарович назначен на должность руководителя Департамента социального развития Администрации президента РУз;Куранбаев Кахрамон Кучкарович назначен на должность руководителя Департамента молодежной политики Администрации президента РУз;Пайгамов Алишербек Азизович назначен на должность руководителя Департамента внешних связей Администрации президента РУз;Абдурахимов Нодиржон Абдукундузович назначен на должность руководителя Департамента планирования и информационного обеспечения Администрации президента РУз;Кодиров Уткиржон Гайратович назначен на должность руководителя Департамента взаимодействия с регионами и подготовки аналитических материалов Администрации президента РУз.Кроме того, Курбанов Улугбек Учкунович назначен на должность руководителя протокола президента РУз.Асадов Шерзод Икромович назначен на должность пресс-секретаря президента РУз.Саидкаримов Саидлазиз Саидасилович назначен на должность начальника Контрольной инспекции Администрации президента РУз.
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общество политика назначение шавкат мирзиёев указ президент узбекистана узбекистан администрация президента
общество политика назначение шавкат мирзиёев указ президент узбекистана узбекистан администрация президента
В Администрации президента Узбекистана новые назначения
Шавкат Мирзиёев утвердил обновлённый состав Администрации президента РУз.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik.
В администрации президента Узбекистана произошел ряд назначений. Об этом сообщил пресс-секретарь
главы республики.
Соответствующими указами президента назначены:
Мирзиёева Саида Шавкатовна назначена на должность помощника президента РУз;
Магрупов Азиз Юлдашевич назначен на должность помощника президента РУз.
Гулямов Равшан Аюбович назначен на должность советника президента РУз по вопросам экономического развития;
Султанов Алишер Саидаббасович назначен на должность советника президента РУз по вопросам энергетической безопасности;
Ганиев Шухрат Мадаминович назначен на должность советника президента РУз по вопросам аграрного развития;
Камилов Музаффар Муротович назначен на должность советника президента РУз по вопросам межконфессиональных и межнациональных отношений;
Мирзаев Гофуржон Ганиевич назначен на должность советника президента РУз по вопросам кадровой политики – директора Агентства развития государственной службы;
Кадиров Дониёр Бахтиёрович назначен на должность советника президента РУз по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов.
Руководители административных ведомств:
Алламжонов Комил Исмоилович назначен на должность руководителя Департамента информационной политики Администрации президента РУз;
Абдурахманов Одил Каландарович назначен на должность руководителя Департамента социального развития Администрации президента РУз;
Куранбаев Кахрамон Кучкарович назначен на должность руководителя Департамента молодежной политики Администрации президента РУз;
Пайгамов Алишербек Азизович назначен на должность руководителя Департамента внешних связей Администрации президента РУз;
Абдурахимов Нодиржон Абдукундузович назначен на должность руководителя Департамента планирования и информационного обеспечения Администрации президента РУз;
Кодиров Уткиржон Гайратович назначен на должность руководителя Департамента взаимодействия с регионами и подготовки аналитических материалов Администрации президента РУз.
Кроме того, Курбанов Улугбек Учкунович назначен на должность руководителя протокола президента РУз.
Асадов Шерзод Икромович назначен на должность пресс-секретаря президента РУз.
Саидкаримов Саидлазиз Саидасилович назначен на должность начальника Контрольной инспекции Администрации президента РУз.