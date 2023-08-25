Какое влияние на организм оказывают ягоды

"Наиболее полезными для людей ягодами считаются те, которые произрастают в регионе их проживания. Изначально более полезны дикие ягоды, потому что они произрастают в более суровых условиях и выживают наиболее сильные из них. Но сейчас выведено много культурных сортов, у которых есть свои преимущества, поэтому они тоже, безусловно, полезны и должны присутствовать в рационе", – объяснила специалист.