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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20230825/yagody-polza-diyetolog-rekomendatsii-38242818.html
Какое влияние на организм оказывают ягоды
Какое влияние на организм оказывают ягоды
Диетолог перечислила свойства различных ягод.
2023-08-25T22:07+0500
2023-08-25T22:07+0500
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мнение эксперта
здоровье
ягоды
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Какие ягоды самые полезные и сколько их должно быть в ежедневном рационе рассказала диетолог Елена Игнатикова радио Sputnik.Также она назвала примерную суточную норму ягод.В заключение она посоветовала не пропускать сезон созревания клубники, красной и черной смородины, крыжовника, малины и других ягод, произрастающих в вашем регионе и получать пользу и удовольствие от их употребления.Ранее врач рассказал, что делает кашу вредной для сердца.
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здоровье мнение эксперта ягоды
здоровье мнение эксперта ягоды

Какое влияние на организм оказывают ягоды

22:07 25.08.2023
© Sputnik / Алексей КуденкоЯгоды
Ягоды - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2023
© Sputnik / Алексей Куденко
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Диетолог перечислила свойства различных ягод.
Какие ягоды самые полезные и сколько их должно быть в ежедневном рационе рассказала диетолог Елена Игнатикова радио Sputnik.
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОтдых на дачных участках
Отдых на дачных участках - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2023
Отдых на дачных участках
© Sputnik / Виталий Белоусов
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"Наиболее полезными для людей ягодами считаются те, которые произрастают в регионе их проживания. Изначально более полезны дикие ягоды, потому что они произрастают в более суровых условиях и выживают наиболее сильные из них. Но сейчас выведено много культурных сортов, у которых есть свои преимущества, поэтому они тоже, безусловно, полезны и должны присутствовать в рационе", – объяснила специалист.
© Sputnik / Виталий ТимкивУрожай клубники
Урожай клубники - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2023
Урожай клубники
© Sputnik / Виталий Тимкив
© Sputnik / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОсень в Крыму
Осень в Крыму - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2023
Осень в Крыму
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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Также она назвала примерную суточную норму ягод.
"Рекомендуется съедать около одного стакана, то есть 200 граммов ягод в день. Но даже если мы хотя бы несколько раз в неделю будем включать в рацион ягоды, это будет дополнительный бонус для здоровья – они будут оказывать медленное, системное воздействие на организм", – указала Игнатикова.
В заключение она посоветовала не пропускать сезон созревания клубники, красной и черной смородины, крыжовника, малины и других ягод, произрастающих в вашем регионе и получать пользу и удовольствие от их употребления.
Ранее врач рассказал, что делает кашу вредной для сердца.
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