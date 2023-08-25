Какое влияние на организм оказывают ягоды
© Sputnik / Алексей КуденкоЯгоды
© Sputnik / Алексей Куденко
Диетолог перечислила свойства различных ягод.
Какие ягоды самые полезные и сколько их должно быть в ежедневном рационе рассказала диетолог Елена Игнатикова радио Sputnik.
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© Sputnik / Виталий Белоусов/
"Наиболее полезными для людей ягодами считаются те, которые произрастают в регионе их проживания. Изначально более полезны дикие ягоды, потому что они произрастают в более суровых условиях и выживают наиболее сильные из них. Но сейчас выведено много культурных сортов, у которых есть свои преимущества, поэтому они тоже, безусловно, полезны и должны присутствовать в рационе", – объяснила специалист.
© Sputnik / Виталий ТимкивУрожай клубники
Урожай клубники
© Sputnik / Виталий Тимкив
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© Sputnik / Сергей Мальгавко/
Также она назвала примерную суточную норму ягод.
"Рекомендуется съедать около одного стакана, то есть 200 граммов ягод в день. Но даже если мы хотя бы несколько раз в неделю будем включать в рацион ягоды, это будет дополнительный бонус для здоровья – они будут оказывать медленное, системное воздействие на организм", – указала Игнатикова.
В заключение она посоветовала не пропускать сезон созревания клубники, красной и черной смородины, крыжовника, малины и других ягод, произрастающих в вашем регионе и получать пользу и удовольствие от их употребления.
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