https://uz.sputniknews.ru/20230826/bolezn-nye-prigovor-istoriya-tom-kak-uzbekistanets-sobral-inkubator-otkryl-biznes-38251787.html

Болезнь не приговор: история о том, как узбекистанец собрал инкубатор и открыл бизнес

Болезнь не приговор: история о том, как узбекистанец собрал инкубатор и открыл бизнес

Темур Ихтиеров из Сырдарьинской области собрал инкубатор дома по видео из интернета и открыл свой бизнес

2023-08-26T20:04+0500

2023-08-26T20:04+0500

2023-08-26T20:04+0500

узбекистан

сырдарьинская область

бизнес

видео

темур ихтиеров

инкубатор

цыплята

продажа

базар

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Мужчина имеет инвалидность и тяжелое заболевание крови. Однако желание помочь семье смотивировало его не сдаваться и искать занятие, которое будет приносить доход.Каждый год выводятся 400-500 цыплят, уточняет Темур. Небольшими он продает их на базаре. Подробнее — в нашем видео.

узбекистан

сырдарьинская область

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2023

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

узбекистан сырдарьинская область инкубатор цыплята темур ихтиеров бизнес помощь семья болезнь инвалидность