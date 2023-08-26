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https://uz.sputniknews.ru/20230826/bolezn-nye-prigovor-istoriya-tom-kak-uzbekistanets-sobral-inkubator-otkryl-biznes-38251787.html
Болезнь не приговор: история о том, как узбекистанец собрал инкубатор и открыл бизнес
Болезнь не приговор: история о том, как узбекистанец собрал инкубатор и открыл бизнес
Темур Ихтиеров из Сырдарьинской области собрал инкубатор дома по видео из интернета и открыл свой бизнес
2023-08-26T20:04+0500
2023-08-26T20:04+0500
узбекистан
сырдарьинская область
бизнес
видео
темур ихтиеров
инкубатор
цыплята
продажа
базар
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Мужчина имеет инвалидность и тяжелое заболевание крови. Однако желание помочь семье смотивировало его не сдаваться и искать занятие, которое будет приносить доход.Каждый год выводятся 400-500 цыплят, уточняет Темур. Небольшими он продает их на базаре. Подробнее — в нашем видео.
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Элина Бекназарова
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узбекистан сырдарьинская область инкубатор цыплята темур ихтиеров бизнес помощь семья болезнь инвалидность
узбекистан сырдарьинская область инкубатор цыплята темур ихтиеров бизнес помощь семья болезнь инвалидность

Болезнь не приговор: история о том, как узбекистанец собрал инкубатор и открыл бизнес

20:04 26.08.2023
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Элина Бекназарова - Sputnik Узбекистан
Элина Бекназарова
Корреспондент
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Темур Ихтиеров из Сырдарьинской области собрал инкубатор дома по видео из интернета и открыл свой бизнес.
Мужчина имеет инвалидность и тяжелое заболевание крови. Однако желание помочь семье смотивировало его не сдаваться и искать занятие, которое будет приносить доход.

"Выполнять физически тяжелую работу мне нельзя. Поэтому, чтобы не сидеть дома без дела, я и решил смастерить инкубатор. Вырученные деньги, хоть какая-то помощь для семьи", — рассказал Темур Ихтиеров.

Каждый год выводятся 400-500 цыплят, уточняет Темур. Небольшими он продает их на базаре.
Подробнее — в нашем видео.
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