https://uz.sputniknews.ru/20230826/briks-perexodit-na-raschety-kredity-sobstvennyx-valyutax-38256170.html

БРИКС переходит на расчеты и кредиты в собственных валютах

БРИКС переходит на расчеты и кредиты в собственных валютах

Облигации БРИКС повысят значимость нацвалют в международных торговых и финансовых операциях

2023-08-26T13:05+0500

2023-08-26T13:05+0500

2023-08-26T13:10+0500

брикс

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ввп

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Новый банк развития (НБР), созданный БРИКС, расширяет применение национальных валют, сообщает РИА Новости. Уже выпустили облигации в южноафриканских рэндах, в октябре появятся ценные бумаги в рупиях. На очереди — Бразилия, Россия, ОАЭ. Гибкие возможностиКак уточнил финансовый директор НБР Лесли Маасдорп на саммите в Йоханнесбурге, по программе, рассчитанной на пять лет, облигаций в индийских рупиях выпустят на 2,5 миллиарда долларов.НБР стремится существенно увеличить долю финансирования в местных деньгах — до 30%.Хотя доллар, по словам Маасдорпа, остается "запрограммированным" в ДНК банка, дедолларизация мировой экономики продолжается. И ускоряется, ведь с 1 января к БРИКС присоединятся ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. По предварительным оценкам, совокупный ВВП достигнет 37% мирового.Расчеты необходимо диверсифицировать для большей гибкости БРИКС. Смещение в сторону национальных валют усилится, уверен Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Кредиты в своих валютахОблигации БРИКС повысят значимость нацвалют в международных торговых и финансовых операциях. Есть и другие важные последствия. В частности, изменится структура пула госрезервов.Следующий шаг — кредитование в нацвалютах в рамках плана по продвижению многополярной международной финансовой системы, подчеркивает глава НБР Дилма Руссефф. В южноафриканских рэндах, бразильских реалах, индийских рупиях — на восемь-десять миллиардов долларов.Единая валютаВ перспективе — создание единой денежной единицы БРИКС.По мнению заместителя генерального директора "Центра стратегических разработок" (ЦСР) Бориса Копейкина, независимая от западной инфраструктуры система взаиморасчетов очень нужна международной торговле.Банк БРИКС основали в 2015-м в качестве альтернативы Международному валютному фонду и Всемирному банку. Главная задача — финансирование инфраструктурных программ и проектов устойчивого развития. Теперь это получит дополнительный импульс.

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