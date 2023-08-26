https://uz.sputniknews.ru/20230826/budet-dojd-pogoda-uzbekistanye-27-avgusta-2023-38264730.html

Будет дождь — погода в Узбекистане на 27 августа

Будет дождь — погода в Узбекистане на 27 августа

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в воскресенье

2023-08-26T17:08+0500

2023-08-26T17:08+0500

2023-08-26T17:18+0500

узбекистан

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прогноз погоды по узбекистану

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В воскресенье по большей части Узбекистана ожидается дождь, возможна гроза, сообщает Узгидромет.В отдельных районах усиление ветра до 17-22 м/с с пыльным поземком.Температура воздуха днем:

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