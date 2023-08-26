Будет дождь — погода в Узбекистане на 27 августа
17:08 26.08.2023 (обновлено: 17:18 26.08.2023)
© Sputnik / Евгений ОдиноковДождь
© Sputnik / Евгений Одиноков
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в воскресенье.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В воскресенье по большей части Узбекистана ожидается дождь, возможна гроза, сообщает Узгидромет.
В отдельных районах усиление ветра до 17-22 м/с с пыльным поземком.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан и Хорезмская область — без осадков, 23-28 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области — ночью и утром местами дождь, возможна гроза, 25-30 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — местами дождь, возможна гроза, 23-28 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — местами дождь, возможна гроза, 25-30 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская и Ферганская области — местами дождь, возможна гроза, 22-27 градусов тепла;
горные районы — временами дожди, местами сильные, возможны грозы, 13-18 градусов тепла.