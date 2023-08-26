Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230826/budet-dojd-pogoda-uzbekistanye-27-avgusta-2023-38264730.html
Будет дождь — погода в Узбекистане на 27 августа
Будет дождь — погода в Узбекистане на 27 августа
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в воскресенье
2023-08-26T17:08+0500
2023-08-26T17:18+0500
узбекистан
погода
погода в узбекистане
прогноз
прогноз погоды
прогноз погоды по узбекистану
узгидромет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/0c/23284821_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_367e6f3f5ed528f26e273aed3997b9e5.jpg
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В воскресенье по большей части Узбекистана ожидается дождь, возможна гроза, сообщает Узгидромет.В отдельных районах усиление ветра до 17-22 м/с с пыльным поземком.Температура воздуха днем:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/0c/23284821_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_67369a9625b3029b587d8b858768e211.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан погода прогноз погоды узгидромет синоптики дождь ветер пыльный поземок 27 августа
узбекистан погода прогноз погоды узгидромет синоптики дождь ветер пыльный поземок 27 августа

Будет дождь — погода в Узбекистане на 27 августа

17:08 26.08.2023 (обновлено: 17:18 26.08.2023)
© Sputnik / Евгений ОдиноковДождь
Дождь - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2023
© Sputnik / Евгений Одиноков
Подписаться на
НовостиTelegram
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в воскресенье.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В воскресенье по большей части Узбекистана ожидается дождь, возможна гроза, сообщает Узгидромет.
В отдельных районах усиление ветра до 17-22 м/с с пыльным поземком.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан и Хорезмская область — без осадков, 23-28 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области — ночью и утром местами дождь, возможна гроза, 25-30 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — местами дождь, возможна гроза, 23-28 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — местами дождь, возможна гроза, 25-30 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская и Ферганская области — местами дождь, возможна гроза, 22-27 градусов тепла;
горные районы — временами дожди, местами сильные, возможны грозы, 13-18 градусов тепла.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0