В Джизакской области запустили канатную дорогу — фото
17:01 26.08.2023 (обновлено: 17:04 26.08.2023)
© Государственный комитет по туризмуКанатная дорога в туристско-рекреационной зоне "Зомин" сдана в эксплуатацию
© Государственный комитет по туризму
Максимальная скорость движения кабинок – до 6 метров в секунду, стоимость запущенной канатной дороги — 122 миллиарда сумов.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В туристско-рекреационной зоне "Зомин", строящейся в Зоминском районе Джизакской области, запустили первую в регионе канатную дорогу, сообщает министерство культуры и туризма.
© Государственный комитет по туризмуКанатная дорога в туристско-рекреационной зоне "Зомин" сдана в эксплуатацию
Канатная дорога в туристско-рекреационной зоне "Зомин" сдана в эксплуатацию
© Государственный комитет по туризму
"Данный проект, который реализуется по инициативе президента, послужит увеличению доходов жителей Зомина и всей Джизакской области, увеличению занятости молодежи. После реализации проекта будет развита инфраструктура, включая общественное питание, транспорт, сувениры, рестораны, кафе и другие виды услуг, где местные жители будут работать и получать доход", — сказал председатель комитета по туризму Умид Шадиев.
В церемонии открытия канатной дороги приняли участие председатель комитета по туризму Умид Шадиев, хоким Джизакской области Эргаш Салиев, представители общественности и СМИ.
© Государственный комитет по туризмуКанатная дорога в туристско-рекреационной зоне "Зомин" сдана в эксплуатацию
Канатная дорога в туристско-рекреационной зоне "Зомин" сдана в эксплуатацию
© Государственный комитет по туризму
© Государственный комитет по туризмуКанатная дорога в туристско-рекреационной зоне "Зомин" сдана в эксплуатацию
Канатная дорога в туристско-рекреационной зоне "Зомин" сдана в эксплуатацию
© Государственный комитет по туризму
Канатная дорога "Зомин" состоит из 11 колонн с 12 башнями. В частности, высота 11-й башни 35 метров, самое большое расстояние между 8-м и 9-м столбами — 615 метров. Наибольший уклон канатной дороги составляет 42 градуса. Длина канатки — 2102 метра, к обслуживанию туристов готовы 36 кабинок.
© Государственный комитет по туризмуКанатная дорога в туристско-рекреационной зоне "Зомин" сдана в эксплуатацию
Канатная дорога в туристско-рекреационной зоне "Зомин" сдана в эксплуатацию
© Государственный комитет по туризму
Максимальная скорость движения – до 6 метров в секунду. Во время движения расстояние между кабинками составляет 141 метр. В час планируется обслуживать 1200 туристов.
Высота нижней станции составляет 1961,1 метра над уровнем моря, а верхней — 2490,6 метра. Разница между станциями — 529,5 метра.
Стоимость запущенной канатной дороги — 122 миллиарда сумов.
В туристской зоне продолжаются работы по четырем проектам общей стоимостью 456 миллиардов сумов. Это многоэтажная автостоянка, ресторан, подвесные мосты, оздоровительный центр.
Кроме того, здесь скоро откроется "Плато Суффа 2400", а также планируется создание международного всесезонного курорта и туристического комплекса "Уриклисой".