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https://uz.sputniknews.ru/20230826/djizakskaya-oblast-zapusk-kanatnaya-doroga-foto-38263152.html
В Джизакской области запустили канатную дорогу — фото
В Джизакской области запустили канатную дорогу — фото
Максимальная скорость движения кабинок – до 6 метров в секунду, стоимость запущенной канатной дороги — 122 миллиарда сумов
2023-08-26T17:01+0500
2023-08-26T17:04+0500
узбекистан
джизакская область
канатная дорога
запуск
туризм
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В туристско-рекреационной зоне "Зомин", строящейся в Зоминском районе Джизакской области, запустили первую в регионе канатную дорогу, сообщает министерство культуры и туризма.В церемонии открытия канатной дороги приняли участие председатель комитета по туризму Умид Шадиев, хоким Джизакской области Эргаш Салиев, представители общественности и СМИ.Канатная дорога "Зомин" состоит из 11 колонн с 12 башнями. В частности, высота 11-й башни 35 метров, самое большое расстояние между 8-м и 9-м столбами — 615 метров. Наибольший уклон канатной дороги составляет 42 градуса. Длина канатки — 2102 метра, к обслуживанию туристов готовы 36 кабинок. Максимальная скорость движения – до 6 метров в секунду. Во время движения расстояние между кабинками составляет 141 метр. В час планируется обслуживать 1200 туристов.Высота нижней станции составляет 1961,1 метра над уровнем моря, а верхней — 2490,6 метра. Разница между станциями — 529,5 метра.Стоимость запущенной канатной дороги — 122 миллиарда сумов.В туристской зоне продолжаются работы по четырем проектам общей стоимостью 456 миллиардов сумов. Это многоэтажная автостоянка, ресторан, подвесные мосты, оздоровительный центр. Кроме того, здесь скоро откроется "Плато Суффа 2400", а также планируется создание международного всесезонного курорта и туристического комплекса "Уриклисой".
узбекистан
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узбекистан джизакская область запуск проект канатная дорога скорость кабинки стоимость туристско-рекреационная зона зомин зоминский район молодежь занятость председатель комитет туризм умид шадиев хоким эргаш салиев общественность сми
узбекистан джизакская область запуск проект канатная дорога скорость кабинки стоимость туристско-рекреационная зона зомин зоминский район молодежь занятость председатель комитет туризм умид шадиев хоким эргаш салиев общественность сми

В Джизакской области запустили канатную дорогу — фото

17:01 26.08.2023 (обновлено: 17:04 26.08.2023)
© Государственный комитет по туризмуКанатная дорога в туристско-рекреационной зоне "Зомин" сдана в эксплуатацию
Канатная дорога в туристско-рекреационной зоне Зомин сдана в эксплуатацию - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2023
© Государственный комитет по туризму
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Максимальная скорость движения кабинок – до 6 метров в секунду, стоимость запущенной канатной дороги — 122 миллиарда сумов.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В туристско-рекреационной зоне "Зомин", строящейся в Зоминском районе Джизакской области, запустили первую в регионе канатную дорогу, сообщает министерство культуры и туризма.
© Государственный комитет по туризмуКанатная дорога в туристско-рекреационной зоне "Зомин" сдана в эксплуатацию
Канатная дорога в туристско-рекреационной зоне Зомин сдана в эксплуатацию - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2023
Канатная дорога в туристско-рекреационной зоне "Зомин" сдана в эксплуатацию
© Государственный комитет по туризму

"Данный проект, который реализуется по инициативе президента, послужит увеличению доходов жителей Зомина и всей Джизакской области, увеличению занятости молодежи. После реализации проекта будет развита инфраструктура, включая общественное питание, транспорт, сувениры, рестораны, кафе и другие виды услуг, где местные жители будут работать и получать доход", — сказал председатель комитета по туризму Умид Шадиев.

В церемонии открытия канатной дороги приняли участие председатель комитета по туризму Умид Шадиев, хоким Джизакской области Эргаш Салиев, представители общественности и СМИ.
© Государственный комитет по туризмуКанатная дорога в туристско-рекреационной зоне "Зомин" сдана в эксплуатацию
Канатная дорога в туристско-рекреационной зоне Зомин сдана в эксплуатацию - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2023
Канатная дорога в туристско-рекреационной зоне "Зомин" сдана в эксплуатацию
© Государственный комитет по туризму
© Государственный комитет по туризмуКанатная дорога в туристско-рекреационной зоне "Зомин" сдана в эксплуатацию
Канатная дорога в туристско-рекреационной зоне Зомин сдана в эксплуатацию - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2023
Канатная дорога в туристско-рекреационной зоне "Зомин" сдана в эксплуатацию
© Государственный комитет по туризму
Канатная дорога "Зомин" состоит из 11 колонн с 12 башнями. В частности, высота 11-й башни 35 метров, самое большое расстояние между 8-м и 9-м столбами — 615 метров. Наибольший уклон канатной дороги составляет 42 градуса. Длина канатки — 2102 метра, к обслуживанию туристов готовы 36 кабинок.
© Государственный комитет по туризмуКанатная дорога в туристско-рекреационной зоне "Зомин" сдана в эксплуатацию
Канатная дорога в туристско-рекреационной зоне Зомин сдана в эксплуатацию - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2023
Канатная дорога в туристско-рекреационной зоне "Зомин" сдана в эксплуатацию
© Государственный комитет по туризму
Максимальная скорость движения – до 6 метров в секунду. Во время движения расстояние между кабинками составляет 141 метр. В час планируется обслуживать 1200 туристов.
Высота нижней станции составляет 1961,1 метра над уровнем моря, а верхней — 2490,6 метра. Разница между станциями — 529,5 метра.
Стоимость запущенной канатной дороги — 122 миллиарда сумов.
В туристской зоне продолжаются работы по четырем проектам общей стоимостью 456 миллиардов сумов. Это многоэтажная автостоянка, ресторан, подвесные мосты, оздоровительный центр.
Кроме того, здесь скоро откроется "Плато Суффа 2400", а также планируется создание международного всесезонного курорта и туристического комплекса "Уриклисой".
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