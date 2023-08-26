https://uz.sputniknews.ru/20230826/djizakskaya-oblast-zapusk-kanatnaya-doroga-foto-38263152.html

В Джизакской области запустили канатную дорогу — фото

В Джизакской области запустили канатную дорогу — фото

Максимальная скорость движения кабинок – до 6 метров в секунду, стоимость запущенной канатной дороги — 122 миллиарда сумов

2023-08-26T17:01+0500

2023-08-26T17:01+0500

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узбекистан

джизакская область

канатная дорога

запуск

туризм

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В туристско-рекреационной зоне "Зомин", строящейся в Зоминском районе Джизакской области, запустили первую в регионе канатную дорогу, сообщает министерство культуры и туризма.В церемонии открытия канатной дороги приняли участие председатель комитета по туризму Умид Шадиев, хоким Джизакской области Эргаш Салиев, представители общественности и СМИ.Канатная дорога "Зомин" состоит из 11 колонн с 12 башнями. В частности, высота 11-й башни 35 метров, самое большое расстояние между 8-м и 9-м столбами — 615 метров. Наибольший уклон канатной дороги составляет 42 градуса. Длина канатки — 2102 метра, к обслуживанию туристов готовы 36 кабинок. Максимальная скорость движения – до 6 метров в секунду. Во время движения расстояние между кабинками составляет 141 метр. В час планируется обслуживать 1200 туристов.Высота нижней станции составляет 1961,1 метра над уровнем моря, а верхней — 2490,6 метра. Разница между станциями — 529,5 метра.Стоимость запущенной канатной дороги — 122 миллиарда сумов.В туристской зоне продолжаются работы по четырем проектам общей стоимостью 456 миллиардов сумов. Это многоэтажная автостоянка, ресторан, подвесные мосты, оздоровительный центр. Кроме того, здесь скоро откроется "Плато Суффа 2400", а также планируется создание международного всесезонного курорта и туристического комплекса "Уриклисой".

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