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https://uz.sputniknews.ru/20230826/na-kakoy-skorosti-mojno-vesti-mashinu-odnoy-rukoy-otvet-avtoeksperta-38266234.html
На какой скорости можно вести машину одной рукой — ответ автоэксперта
На какой скорости можно вести машину одной рукой — ответ автоэксперта
Опытный водитель может управлять автомобилем с помощью только одной руки, но лишь на определенных скоростях
2023-08-26T22:01+0500
2023-08-26T22:01+0500
эксперт
мнение эксперта
автомобиль
вождение
дорога
скорость
водитель
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Для безопасного вождения следует во время движения держать обе руки на руле. Отступать от этого правила могут хорошо подготовленные водители, если скорость не превышает 40 километров в час, считает автоэксперт Антон Трошанов.Даже опытный водитель не сможет осуществить на значительной скорости сложный маневр, держа руль одной рукой, продолжил автоэксперт.
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автоэксперт автомобиль машина вождение одной рукой руль дорога скорость антон трошанов водитель
автоэксперт автомобиль машина вождение одной рукой руль дорога скорость антон трошанов водитель

На какой скорости можно вести машину одной рукой — ответ автоэксперта

22:01 26.08.2023
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Опытный водитель может управлять автомобилем с помощью только одной руки, но лишь на определенных скоростях. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал автоэксперт Антон Трошанов.
Для безопасного вождения следует во время движения держать обе руки на руле. Отступать от этого правила могут хорошо подготовленные водители, если скорость не превышает 40 километров в час, считает автоэксперт Антон Трошанов.
"До скорости 40 километров в час еще хоть как-то возможно управлять автомобилем одной рукой. Но это если речь идет про обученного водителя, про профессионального водителя, который постоянно совершенствует навыки. У такого человека хватит реакции, чтобы на скорости до 40 километров в час безопасно совершить какие-то маневры. Если мы говорим про среднестатистического водителя, то я не рекомендую ему даже на таких скоростях водить одной рукой, это опасно", — сказал Трошанов.
Даже опытный водитель не сможет осуществить на значительной скорости сложный маневр, держа руль одной рукой, продолжил автоэксперт.

"Когда мы держим руль двумя руками, то мы можем отреагировать на возникшее на дороге препятствие и максимально быстро повернуть сначала в одну сторону, а потом в другую, что позволит объехать препятствие и избежать заноса. Это похоже на "лосиный тест", когда надо объехать животное и вернуться на дорогу. Если мы управляем одной рукой, это снижает наши возможности. Первичный маневр мы можем провести, а вот вернуться назад или воспрепятствовать заносу будет уже проблематично, одной рукой на большой скорости сделать это практически невозможно", — предупредил Антон Трошанов.

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