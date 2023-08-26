На какой скорости можно вести машину одной рукой — ответ автоэксперта

"Когда мы держим руль двумя руками, то мы можем отреагировать на возникшее на дороге препятствие и максимально быстро повернуть сначала в одну сторону, а потом в другую, что позволит объехать препятствие и избежать заноса. Это похоже на "лосиный тест", когда надо объехать животное и вернуться на дорогу. Если мы управляем одной рукой, это снижает наши возможности. Первичный маневр мы можем провести, а вот вернуться назад или воспрепятствовать заносу будет уже проблематично, одной рукой на большой скорости сделать это практически невозможно", — предупредил Антон Трошанов.