https://uz.sputniknews.ru/20230826/pogoda-tashkent-26-avgust-2023-38239074.html
Немного прохладнее— прогноз погоды в Ташкенте на 26 августа
Немного прохладнее— прогноз погоды в Ташкенте на 26 августа
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в субботу.
2023-08-26T05:04+0500
2023-08-26T05:04+0500
2023-08-26T05:04+0500
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общество
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В первый день выходных в Ташкенте будет небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. К вечеру он может усилиться до 10-12 м/с.Температура воздуха днем 34-36 градусов тепла.
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узбекистан ташкент погода погода в ташкенте общество узгидромет прогноз погоды
узбекистан ташкент погода погода в ташкенте общество узгидромет прогноз погоды
Немного прохладнее— прогноз погоды в Ташкенте на 26 августа
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в субботу.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik.
В первый день выходных в Ташкенте будет небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 м/с. К вечеру он может усилиться до 10-12 м/с.
Температура воздуха днем 34-36 градусов тепла.