https://uz.sputniknews.ru/20230826/pogoda-tashkent-26-avgust-2023-38239074.html

Немного прохладнее— прогноз погоды в Ташкенте на 26 августа

Немного прохладнее— прогноз погоды в Ташкенте на 26 августа

Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в субботу.

2023-08-26T05:04+0500

2023-08-26T05:04+0500

2023-08-26T05:04+0500

узбекистан

ташкент

погода

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прогноз погоды в ташкенте

узгидромет

общество

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В первый день выходных в Ташкенте будет небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. К вечеру он может усилиться до 10-12 м/с.Температура воздуха днем 34-36 градусов тепла.

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