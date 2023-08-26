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https://uz.sputniknews.ru/20230826/rekord-glubiny-uzbekistanye-ekspeditsiya-peschera-boy-bulok-38261301.html
Рекорд глубины в Узбекистане: состоялась экспедиция в пещеру Бой-Булок
Рекорд глубины в Узбекистане: состоялась экспедиция в пещеру Бой-Булок
Бой-Булок — самая глубокая пещера Центральной Азии, расположенная на юго-востоке страны в Сурхандарьинской области
2023-08-26T15:14+0500
2023-08-26T15:14+0500
узбекистан
экспедиция
пещера
азия
пещера бой-булок
сурхандарьинская область
центральная азия
россия
чехия
тайвань
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Очередным рекордом глубины в Узбекистане и во всей Азии завершилась международная спелеологическая экспедиция в пещеру Бой-Булок, сообщает Минэкологии.Бой-Булок — самая глубокая пещера Центральной Азии, расположенная на юго-востоке страны в Сурхандарьинской области, в 60 км от районного центра Байсун. Она занимает 12 место в мире по глубине.По словам специалиста, пещера развивается не только вниз до глубины минус 1158 м и заканчивается пока непроходимым сифоном, но и вверх на 359 м, что и дает общую амплитуду 1517 м. Стоит отметить, что ходы пещеры Бой-Булок ведут в сторону другой пещеры имени А. Вишневского, глубиной минус 1283 м. Потенциальное соединение двух пещер даст фантастическую глубину в 2033 м и протяженностью около 30 км, что станет третьей по глубине пещерой в мире.Для достижения рекордной глубины работы в пещерах Бой-Булок и А.Вишневского планируют продолжить в следующем году.
узбекистан
азия
сурхандарьинская область
центральная азия
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чехия
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узбекистан азия экспедиция пещера бой-булок самая глубокая пещера юго-восток сурхандарьинская область россия чехия тайвань центральная азия пещера а.вишневского
узбекистан азия экспедиция пещера бой-булок самая глубокая пещера юго-восток сурхандарьинская область россия чехия тайвань центральная азия пещера а.вишневского

Рекорд глубины в Узбекистане: состоялась экспедиция в пещеру Бой-Булок

15:14 26.08.2023
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климатаСостоялась экспедиция в самую глубокую пещеру Азии – Бой-Булок
Состоялась экспедиция в самую глубокую пещеру Азии – Бой-Булок - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2023
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата
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Бой-Булок — самая глубокая пещера Центральной Азии, расположенная на юго-востоке страны в Сурхандарьинской области.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Очередным рекордом глубины в Узбекистане и во всей Азии завершилась международная спелеологическая экспедиция в пещеру Бой-Булок, сообщает Минэкологии.
"Глубина пещеры составила 1517 м, а длина — более 17 км. В экспедиции под руководством Вадима Логинова принимали участие 33 спелеолога из России, Чехии, Тайваня", — говорится в сообщении.
Бой-Булок — самая глубокая пещера Центральной Азии, расположенная на юго-востоке страны в Сурхандарьинской области, в 60 км от районного центра Байсун. Она занимает 12 место в мире по глубине.
"Первое исследование пещеры было начато в 1985 году. Пещера технически сложная и относится к 5+ категории сложности. Основные препятствия: внутренние "колодцы" глубиной до 180 м, узкие вертикальные меандры, полусифоны и сифоны (ходы, заполненные водой) и другие", — рассказывает ветеран спелеотуризма Владимир Долгий.
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климатаСостоялась экспедиция в самую глубокую пещеру Азии – Бой-Булок
На рекордной глубине: Состоялась экспедиция в самую глубокую пещеру Азии – Бой Булок - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2023
Состоялась экспедиция в самую глубокую пещеру Азии – Бой-Булок
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата
По словам специалиста, пещера развивается не только вниз до глубины минус 1158 м и заканчивается пока непроходимым сифоном, но и вверх на 359 м, что и дает общую амплитуду 1517 м.
"И это далеко не предел, так как пещера продолжается, и дальнейшее исследование было прервано из-за окончания сроков экспедиции", — добавил Долгий.
Стоит отметить, что ходы пещеры Бой-Булок ведут в сторону другой пещеры имени А. Вишневского, глубиной минус 1283 м. Потенциальное соединение двух пещер даст фантастическую глубину в 2033 м и протяженностью около 30 км, что станет третьей по глубине пещерой в мире.
Для достижения рекордной глубины работы в пещерах Бой-Булок и А.Вишневского планируют продолжить в следующем году.
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климатаСостоялась экспедиция в самую глубокую пещеру Азии – Бой-Булок
На рекордной глубине: Состоялась экспедиция в самую глубокую пещеру Азии – Бой Булок - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2023
Состоялась экспедиция в самую глубокую пещеру Азии – Бой-Булок
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата
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