https://uz.sputniknews.ru/20230826/rekord-glubiny-uzbekistanye-ekspeditsiya-peschera-boy-bulok-38261301.html

Рекорд глубины в Узбекистане: состоялась экспедиция в пещеру Бой-Булок

Рекорд глубины в Узбекистане: состоялась экспедиция в пещеру Бой-Булок

Бой-Булок — самая глубокая пещера Центральной Азии, расположенная на юго-востоке страны в Сурхандарьинской области

2023-08-26T15:14+0500

2023-08-26T15:14+0500

2023-08-26T15:14+0500

узбекистан

экспедиция

пещера

азия

пещера бой-булок

сурхандарьинская область

центральная азия

россия

чехия

тайвань

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Очередным рекордом глубины в Узбекистане и во всей Азии завершилась международная спелеологическая экспедиция в пещеру Бой-Булок, сообщает Минэкологии.Бой-Булок — самая глубокая пещера Центральной Азии, расположенная на юго-востоке страны в Сурхандарьинской области, в 60 км от районного центра Байсун. Она занимает 12 место в мире по глубине.По словам специалиста, пещера развивается не только вниз до глубины минус 1158 м и заканчивается пока непроходимым сифоном, но и вверх на 359 м, что и дает общую амплитуду 1517 м. Стоит отметить, что ходы пещеры Бой-Булок ведут в сторону другой пещеры имени А. Вишневского, глубиной минус 1283 м. Потенциальное соединение двух пещер даст фантастическую глубину в 2033 м и протяженностью около 30 км, что станет третьей по глубине пещерой в мире.Для достижения рекордной глубины работы в пещерах Бой-Булок и А.Вишневского планируют продолжить в следующем году.

узбекистан

азия

сурхандарьинская область

центральная азия

россия

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