https://uz.sputniknews.ru/20230826/tashkent-konnyy-parad-den-nezavisimosti-video-38255885.html
В Ташкенте прошел конный парад, посвященный Дню независимости — фото, видео
В Ташкенте прошел конный парад, посвященный Дню независимости — фото, видео
Девиз мероприятия — "За новую жизнь, за новый Узбекистан"
2023-08-26T20:59+0500
2023-08-26T20:59+0500
2023-08-26T21:14+0500
узбекистан
конный парад
лошади
день независимости
ташкент
проспект амира темура
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В Ташкенте состоялся конный парад, посвященный 32-ой годовщине независимости Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik. При полной амуниции кавалерийские подразделения силовых структур и Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана прошли вдоль проспекта Амира Темура.
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узбекистан конный парад лошади проспект амира темура ташкент день независимости амуниция кавалерийские подразделения силовые структуры федерация коневодства и конного спорта
узбекистан конный парад лошади проспект амира темура ташкент день независимости амуниция кавалерийские подразделения силовые структуры федерация коневодства и конного спорта
В Ташкенте прошел конный парад, посвященный Дню независимости — фото, видео 20:59 26.08.2023 (обновлено: 21:14 26.08.2023)
Девиз мероприятия — "За новую жизнь, за новый Узбекистан".
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В Ташкенте состоялся конный парад, посвященный 32-ой годовщине независимости Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik. © Sputnik / Актан Темирканов
Конный парад, посвященный 32-ой годовщине независимости Узбекистана
Конный парад, посвященный 32-ой годовщине независимости Узбекистана
© Sputnik / Актан Темирканов
Конный парад, посвященный 32-ой годовщине независимости Узбекистана
Конный парад, посвященный 32-ой годовщине независимости Узбекистана
© Sputnik / Актан Темирканов
Конный парад, посвященный 32-ой годовщине независимости Узбекистана
Конный парад, посвященный 32-ой годовщине независимости Узбекистана
© Sputnik / Актан Темирканов
Конный парад, посвященный 32-ой годовщине независимости Узбекистана
Конный парад, посвященный 32-ой годовщине независимости Узбекистана
© Sputnik / Актан Темирканов
Конный парад, посвященный 32-ой годовщине независимости Узбекистана
Конный парад, посвященный 32-ой годовщине независимости Узбекистана
© Sputnik / Актан Темирканов
Конный парад, посвященный 32-ой годовщине независимости Узбекистана
Конный парад, посвященный 32-ой годовщине независимости Узбекистана
© Sputnik / Актан Темирканов
Конный парад, посвященный 32-ой годовщине независимости Узбекистана
Конный парад, посвященный 32-ой годовщине независимости Узбекистана
© Sputnik / Актан Темирканов
Конный парад, посвященный 32-ой годовщине независимости Узбекистана
Конный парад, посвященный 32-ой годовщине независимости Узбекистана
Конный парад, посвященный 32-ой годовщине независимости Узбекистана
Конный парад, посвященный 32-ой годовщине независимости Узбекистана
Конный парад, посвященный 32-ой годовщине независимости Узбекистана
Конный парад, посвященный 32-ой годовщине независимости Узбекистана
Конный парад, посвященный 32-ой годовщине независимости Узбекистана
Конный парад, посвященный 32-ой годовщине независимости Узбекистана
Конный парад, посвященный 32-ой годовщине независимости Узбекистана
Конный парад, посвященный 32-ой годовщине независимости Узбекистана
При полной амуниции кавалерийские подразделения силовых структур и Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана прошли вдоль проспекта Амира Темура.