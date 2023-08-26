https://uz.sputniknews.ru/20230826/tashkent-konnyy-parad-den-nezavisimosti-video-38255885.html

В Ташкенте прошел конный парад, посвященный Дню независимости — фото, видео

В Ташкенте прошел конный парад, посвященный Дню независимости — фото, видео

Девиз мероприятия — "За новую жизнь, за новый Узбекистан"

2023-08-26T20:59+0500

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узбекистан

конный парад

лошади

день независимости

ташкент

проспект амира темура

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В Ташкенте состоялся конный парад, посвященный 32-ой годовщине независимости Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik. При полной амуниции кавалерийские подразделения силовых структур и Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана прошли вдоль проспекта Амира Темура.

узбекистан

ташкент

проспект амира темура

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узбекистан конный парад лошади проспект амира темура ташкент день независимости амуниция кавалерийские подразделения силовые структуры федерация коневодства и конного спорта