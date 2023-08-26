https://uz.sputniknews.ru/20230826/uzbekistan-zapret-alkogol-sigarety-38245716.html

В Узбекистане запретили продавать и покупать алкоголь и табак лицам до 21 года

В Узбекистане запретили продавать и покупать алкоголь и табак лицам до 21 года

Изменились правила продажи табачных изделий и алкоголя — новый закон вступил в силу 26 августа.

2023-08-26T09:03+0500

2023-08-26T09:03+0500

2023-08-26T09:03+0500

узбекистан

новый закон

мнение эксперта

алкоголь

сигареты

запрет

продажа

общество

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В Узбекистане сегодня вступил в силу ряд запретов на распространение и употребление алкогольной и табачной и продукции. Заместитель начальника управления табачной отрасли и индустрии напитков Министерства инвестиций, промышленности и торговли Рашид Тангриев разъяснил новые правила.Согласно подписанному президентом Закону “Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции”, в республике запретят продавать и покупать алкогольные табачные изделия лицам до 21 года. Еще один запрет касается их реализации поштучно или во вскрытой пачке, а также употребления алкоголя на рабочих местах, улицах, стадионах, проспектах, парках, во всех видах общественного транспорта и других общественных местах.По словам Тангриева, исходя из передовой международной практики, приняли решение усовершенствовать существующую нормативно-правовую базу в области производства и оборота отдельных видов продукции.Новый закон состоит из 6 глав и 45 статей и включает целый ряд нововведений.В документе значительно расширили круг основных понятий и дали определения ряду новых видов продукции, ранее не представленных на рынке. Это позволит более детально регулировать процессы производства и легального оборота табачной и алкогольной продукции, обеспечивая тем самым соблюдение санитарно-гигиенических и других технических норм и правил.Кроме того, определили Уполномоченные государственные органы, осуществляющие и участвующие в деятельности по ограничению распространения и употребления алкогольной и табачной продукции.Также в этом процессе могут участвовать ННО, другие институты гражданского общества, а также непосредственно граждане республики.Новым законом вводится ряд ограничительных мер на продажу алкогольной и табачной продукции, устройств для употребления табака и никотина.В частности, запрещается реализация алкогольной и табачной продукции, устройств для употребления табака и никотина:Кроме того, согласно требованиям нового закона, запрещается оборот табачной продукции, превышающей предельно допустимые уровни содержания никотина и других вредных для жизни и здоровья человека веществ, а также табачной продукции, в отношении которой не установлены санитарно-эпидемиологические требования.Данный закон вступит в силу через три месяца со дня его официального опубликования. А запрет оборота по отдельным категориям товаров — по истечении девяти месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона.

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