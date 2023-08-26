В Узбекистане запретили продавать и покупать алкоголь и табак лицам до 21 года
© Sputnik / Константин Михальчевский/
Изменились правила продажи табачных изделий и алкоголя — новый закон вступил в силу 26 августа.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В Узбекистане сегодня вступил в силу ряд запретов на распространение и употребление алкогольной и табачной и продукции. Заместитель начальника управления табачной отрасли и индустрии напитков Министерства инвестиций, промышленности и торговли Рашид Тангриев разъяснил новые правила.
Согласно подписанному президентом Закону “Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции”, в республике запретят продавать и покупать алкогольные табачные изделия лицам до 21 года. Еще один запрет касается их реализации поштучно или во вскрытой пачке, а также употребления алкоголя на рабочих местах, улицах, стадионах, проспектах, парках, во всех видах общественного транспорта и других общественных местах.
По словам Тангриева, исходя из передовой международной практики, приняли решение усовершенствовать существующую нормативно-правовую базу в области производства и оборота отдельных видов продукции.
“Изучено законодательство стран СНГ, Азии и Европы, а также правоприменительная практика Российской Федерации, Беларуси, Казахстана и других стран. В результате был разработан и подписан главой нашего государства новый Закон Республики Узбекистан "Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции", полностью соответствующий международным стандартам и требованиям сегодняшнего дня”, — рассказал эксперт.
Новый закон состоит из 6 глав и 45 статей и включает целый ряд нововведений.
В документе значительно расширили круг основных понятий и дали определения ряду новых видов продукции, ранее не представленных на рынке. Это позволит более детально регулировать процессы производства и легального оборота табачной и алкогольной продукции, обеспечивая тем самым соблюдение санитарно-гигиенических и других технических норм и правил.
Кроме того, определили Уполномоченные государственные органы, осуществляющие и участвующие в деятельности по ограничению распространения и употребления алкогольной и табачной продукции.
“Новый закон четко определяет права, обязанности и ответственность более 20 органов государственного управления, непосредственно участвующих в реализации государственной политики в данной сфере и деятельности по ограничению распространения и употребления алкогольной и табачной продукции”, — отметил Тангриев.
Также в этом процессе могут участвовать ННО, другие институты гражданского общества, а также непосредственно граждане республики.
Новым законом вводится ряд ограничительных мер на продажу алкогольной и табачной продукции, устройств для употребления табака и никотина.
В частности, запрещается реализация алкогольной и табачной продукции, устройств для употребления табака и никотина:
лицам, не достигшим 21 года;
лицами, не достигшими 21 года;
в торговых автоматах, иных электронных или механических устройствах;
с полок самообслуживания;
в форме электронной коммерции, в том числе с помощью доставки конечным потребителям любым путем (за исключением игристых и натуральных вин);
с рук, лотков, из корзин, из ручных тележек;
вне стационарных торговых объектов;
без потребительской упаковки (пачки, блока) — в отношении табачной продукции и устройств для употребления табака и никотина;
поштучно или со вскрытой пачкой — в отношении сигарет и изделий с нагреваемым табаком;
не соответствующих требованиям нормативных документов в области технического регулирования, и.т.д.
Кроме того, согласно требованиям нового закона, запрещается оборот табачной продукции, превышающей предельно допустимые уровни содержания никотина и других вредных для жизни и здоровья человека веществ, а также табачной продукции, в отношении которой не установлены санитарно-эпидемиологические требования.
Данный закон вступит в силу через три месяца со дня его официального опубликования. А запрет оборота по отдельным категориям товаров — по истечении девяти месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона.