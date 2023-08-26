https://uz.sputniknews.ru/20230826/vrach-krasnyy-diplom-interesnyx-faktov-supruga-ilxam-aliyev-mexriban-aliyeva-38255134.html

Врач с красным дипломом — 6 интересных фактов о супруге Ильхама Алиева

Врач с красным дипломом — 6 интересных фактов о супруге Ильхама Алиева

Президент Шавкат Мирзиёев вместе с супругой Зироатхон Мирзиёевой 22-23 августа посетил Азербайджан с госвизитом. В честь лидера Узбекистана в Баку был дан государственный прием, на котором его приветствовали Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева.

2023-08-26T12:37+0500

2023-08-26T12:37+0500

2023-08-26T12:37+0500

азербайджан

ильхам алиев

мехрибан алиева

первая леди

биография

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Мехрибан Алиева — первая леди Азербайджана, является первым вице-президентом страны и президентом Фонда Гейдара Алиева. В то же время она заботливая мама троих детей, восхищает своей красотой, умом, стилем и манерами. Первая леди Азербайджана всегда вызывает интерес у пользователей соцсетей. Sputnik собрал о ней интересные факты.Место рождения и родителиМехрибан Алиева (Пашаева) родилась 26 августа 1964 года в Баку, Шувелане. Ее отец Ариф Пашаев — известный ученый, физик, ректор Национальной академии авиации с 1996 года. По некоторым сведениям, в семье Пашаевых традиционные ценности азербайджанской интеллигенции были фундаментальными. Мать Мехрибан Алиевой, Аида Имангулиева, также была деятелем науки. Она как ученый-востоковед занималась исследованием арабской эмигрантской литературы. В семейном доме, по воспоминаниям самой Мехрибан Алиевой, всегда царила атмосфера сплоченности, а образование и наука были высшим приоритетом, за что она особо благодарна родителям.ПрофессияПо профессии Алиева – врач. Окончила Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова с красным диплом. И недолгое время работала по специальности врачом – офтальмологом в Москве.Пара поженилась во время обучения Алиевой в университетеМехрибан Пашаева и Ильхам Алиев поженились в 1983 году. Тогда Ильхам Алиев был одним из самых молодых преподавателей МГИМО. А яркая и красивая пара восхищала многих друзей. После свадьбы пара прожила в Москве еще около 10 лет.ДетиПервая леди Азербайджана родила дочерей Лейлу и Арзу и сына Гейдара. Дочери вышли замуж. Старшая дочь Лейла Алиева состояла в браке с популярным исполнителем Эмином Агаларовым. А младшая дочь Арзу Алиева замужем за предпринимателем Самедом Курбановым. Как подчеркивает сама Мехрибан Алиева, Лейла, Арзу и Гейдар — очень ответственные и неравнодушные к чужой боли люди.Любит общаться с народомВ 2002 году первая леди была избрана президентом Федерации гимнастики Азербайджана. Благодаря ее усилиям гимнастика в стране получила большую популярность. А в 2005 году в Азербайджане прошел ЧМ по художественной гимнастике. Помимо этого, она возглавляет Фонд Гейдара Алиева и уделяет особое внимание решению социальных вопросов малообеспеченных слоев населения. В 2004 году она была назначена послом доброй воли ЮНЕСКО, а также избрана членом исполнительного комитета НОК Азербайджана. А в 2005 году, победив на выборах, она стала депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики от партии "Ени Азербайджан". 21 февраля 2017 года распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Мехрибан Алиева была назначена первым вице-президентом страны. Кроме того, первая леди на протяжении всей 44-дневной Отечественной войны (Карабахский конфликт) поддерживала супруга. Она навещала раненых, посещала освобожденные территории и встречалась с пострадавшими.Хорошо готовитНесмотря на государственную должность и высокую загруженность, семья для первой леди всегда остается на первом месте. Как истинная восточная женщина, она хранительница домашнего очага. Мехрибан Алиева любит готовить, а ее кулинарные достижения иногда попадают в социальные сети. Сама Алиева признается, что кулинария помогает ей отдохнуть, а приготовить она может почти все национальные азербайджанские блюда.

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