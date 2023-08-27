https://uz.sputniknews.ru/20230827/altayskaya-kompaniya-budet-postavlyat-selxozoborudovanie-v-uzbekistan-38278386.html

Алтайская компания будет поставлять сельхозоборудование в Узбекистан

Алтайская компания будет поставлять сельхозоборудование в Узбекистан

Меморандум об этом представители российской и узбекской компаний подписали в ходе бизнес-миссии предприятий Алтайского края в Ташкент.

2023-08-27T16:46+0500

2023-08-27T16:46+0500

2023-08-27T16:46+0500

узбекистан

россия

общество

бизнес-миссия

импорт

сельхозтехника

торговое представительство

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ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Алтайская компания ООО "Нитроген" будет поставлять сельхозоборудование в Узбекистан, сообщает пресс-служба Торгового представительства России в Узбекистане.Меморандум о сотрудничестве российская фирма подписала с ООО "YOLUNISH" в ходе бизнес-миссии предприятий Алтайского края в Ташкент, организованной при содействии регионального Центра поддержки экспорта.С участниками бизнес-миссии встретился заместитель торгового представителя России в Узбекистане Игорь Камынин.В бизнес-миссии приняли участие четыре алтайских предприятия: ООО "Алтай ЭКО сорт", ООО "Технология", ООО "Нитроген" и ООО "Сибирская экспортная компания". За время миссии представители алтайских компаний провели более 50 встреч с потенциальными партнерами в Узбекистане.

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