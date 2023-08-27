https://uz.sputniknews.ru/20230827/altayskaya-kompaniya-budet-postavlyat-selxozoborudovanie-v-uzbekistan-38278386.html
Алтайская компания будет поставлять сельхозоборудование в Узбекистан
Алтайская компания будет поставлять сельхозоборудование в Узбекистан
Меморандум об этом представители российской и узбекской компаний подписали в ходе бизнес-миссии предприятий Алтайского края в Ташкент.
2023-08-27T16:46+0500
2023-08-27T16:46+0500
2023-08-27T16:46+0500
узбекистан
россия
общество
бизнес-миссия
импорт
сельхозтехника
торговое представительство
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ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Алтайская компания ООО "Нитроген" будет поставлять сельхозоборудование в Узбекистан, сообщает пресс-служба Торгового представительства России в Узбекистане.Меморандум о сотрудничестве российская фирма подписала с ООО "YOLUNISH" в ходе бизнес-миссии предприятий Алтайского края в Ташкент, организованной при содействии регионального Центра поддержки экспорта.С участниками бизнес-миссии встретился заместитель торгового представителя России в Узбекистане Игорь Камынин.В бизнес-миссии приняли участие четыре алтайских предприятия: ООО "Алтай ЭКО сорт", ООО "Технология", ООО "Нитроген" и ООО "Сибирская экспортная компания". За время миссии представители алтайских компаний провели более 50 встреч с потенциальными партнерами в Узбекистане.
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узбекистан россия алтайский край бизнес-миссия поставки сельхозтехники ооо нитроген торговое представительство россии в узбекистане заместитель торпреда игорь камынин
узбекистан россия алтайский край бизнес-миссия поставки сельхозтехники ооо нитроген торговое представительство россии в узбекистане заместитель торпреда игорь камынин
Алтайская компания будет поставлять сельхозоборудование в Узбекистан
Меморандум об этом представители российской и узбекской компаний подписали в ходе бизнес-миссии предприятий Алтайского края в Ташкент.
ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik.
Алтайская компания ООО "Нитроген" будет поставлять сельхозоборудование в Узбекистан, сообщает
пресс-служба Торгового представительства России в Узбекистане.
Меморандум о сотрудничестве российская фирма подписала с ООО "YOLUNISH" в ходе бизнес-миссии предприятий Алтайского края в Ташкент, организованной при содействии регионального Центра поддержки экспорта.
С участниками бизнес-миссии встретился заместитель торгового представителя России в Узбекистане Игорь Камынин.
"Участники обсудили особенности работы на рынке республики, состав основных профильных "игроков", а также перспективы продвижения российских товаров в отдельных отраслях", - сообщили в пресс-службе.
В бизнес-миссии приняли участие четыре алтайских предприятия: ООО "Алтай ЭКО сорт", ООО "Технология", ООО "Нитроген" и ООО "Сибирская экспортная компания". За время миссии представители алтайских компаний провели более 50 встреч с потенциальными партнерами в Узбекистане.