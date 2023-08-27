https://uz.sputniknews.ru/20230827/dyni-sorta-tashkent-infografika-38279709.html

Какие сорта дынь можно купить в Ташкенте — инфографика

Какие сорта дынь можно купить в Ташкенте — инфографика

Всего в народной селекции насчитывают около 150 сортов этих бахчевых.

2023-08-27T19:14+0500

2023-08-27T19:14+0500

2023-08-27T19:14+0500

узбекистан

инфографика

дыня

экспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/1b/38279404_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_3e0e859bd510b3e7a7a3036e565b44a7.png

Всего в народной селекции насчитывают 150 сортов дынь. Это и знаменитый хандалляк (в народе называемый "колхозницей"), и летние дыни с тонкой коркой и ароматной мякотью, и особые, зимние дыни, способные долго храниться и не портиться.Только за первое полугодие 2023 года республика экспортировала 79,9 тыс. тонн дынь на сумму $16,7 млн. Это на 16,8 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает агентство статистики.Лидером импорта здесь стал Казахстан, он закупил 35,7 тыс. тонн. На втором месте Россия (29,3 тыс. тонн), на третьем – Кыргызстан (12,6 тыс. тонн).Цены на дыни в столицах стран ближнего зарубежья мы сравнивали в нашей инфографике.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

инфографика узбекистан дыня сорта ташкент какие можно купить как выглядят чем отличаются экспорт дыни