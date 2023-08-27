https://uz.sputniknews.ru/20230827/dyni-sorta-tashkent-infografika-38279709.html
Какие сорта дынь можно купить в Ташкенте — инфографика
Какие сорта дынь можно купить в Ташкенте — инфографика
Всего в народной селекции насчитывают около 150 сортов этих бахчевых.
2023-08-27T19:14+0500
2023-08-27T19:14+0500
2023-08-27T19:14+0500
узбекистан
инфографика
дыня
экспорт
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Всего в народной селекции насчитывают 150 сортов дынь. Это и знаменитый хандалляк (в народе называемый "колхозницей"), и летние дыни с тонкой коркой и ароматной мякотью, и особые, зимние дыни, способные долго храниться и не портиться.Только за первое полугодие 2023 года республика экспортировала 79,9 тыс. тонн дынь на сумму $16,7 млн. Это на 16,8 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает агентство статистики.Лидером импорта здесь стал Казахстан, он закупил 35,7 тыс. тонн. На втором месте Россия (29,3 тыс. тонн), на третьем – Кыргызстан (12,6 тыс. тонн).Цены на дыни в столицах стран ближнего зарубежья мы сравнивали в нашей инфографике.
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инфографика узбекистан дыня сорта ташкент какие можно купить как выглядят чем отличаются экспорт дыни
инфографика узбекистан дыня сорта ташкент какие можно купить как выглядят чем отличаются экспорт дыни
Какие сорта дынь можно купить в Ташкенте — инфографика
Всего в народной селекции насчитывают около 150 сортов этих бахчевых.
Всего в народной селекции насчитывают 150 сортов дынь. Это и знаменитый хандалляк (в народе называемый "колхозницей"), и летние дыни с тонкой коркой и ароматной мякотью, и особые, зимние дыни, способные долго храниться и не портиться.
Только за первое полугодие 2023 года республика экспортировала 79,9 тыс. тонн дынь на сумму $16,7 млн. Это на 16,8 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает
агентство статистики.
Лидером импорта здесь стал Казахстан, он закупил 35,7 тыс. тонн. На втором месте Россия (29,3 тыс. тонн), на третьем – Кыргызстан (12,6 тыс. тонн).
Цены на дыни в столицах стран ближнего зарубежья мы сравнивали в нашей инфографике
.