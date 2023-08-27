https://uz.sputniknews.ru/20230827/ferganskaya-oblast-vyraschivaniye-rozy-eksport-38266563.html

В Ферганской области Узбекистана выращивают розы на экспорт

В Ферганской области Узбекистана выращивают розы на экспорт

Выращенная здесь цветочная рассада в основном экспортируется в Россию

2023-08-27T08:04+0500

2023-08-27T08:04+0500

2023-08-27T08:04+0500

узбекистан

ферганская область

цветы

розы

экспорт

минсельхоз узбекистана

фермер

фермерское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. В Кувинском районе Ферганской области выращивают розы на экспорт, сообщает Минсельхоз.В хозяйство привезли, привили и постепенно подготовили к посадке 300 сортов цветов из развитых в этом направлении стран мира. Выращенная здесь цветочная рассада в основном экспортируется в Россию.В прошлом году на экспорт отправили 300 тысяч саженцев цветов. В этом году показатель увеличился на 200 тысяч и составил 500 тысяч.

узбекистан

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