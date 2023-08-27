https://uz.sputniknews.ru/20230827/ferganskaya-oblast-vyraschivaniye-rozy-eksport-38266563.html
В Ферганской области Узбекистана выращивают розы на экспорт
В Ферганской области Узбекистана выращивают розы на экспорт
Выращенная здесь цветочная рассада в основном экспортируется в Россию
2023-08-27T08:04+0500
2023-08-27T08:04+0500
2023-08-27T08:04+0500
узбекистан
ферганская область
цветы
розы
экспорт
минсельхоз узбекистана
фермер
фермерское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/13/18403101_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f8edc13342ae0eb2513158823c7fe27d.jpg
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. В Кувинском районе Ферганской области выращивают розы на экспорт, сообщает Минсельхоз.В хозяйство привезли, привили и постепенно подготовили к посадке 300 сортов цветов из развитых в этом направлении стран мира. Выращенная здесь цветочная рассада в основном экспортируется в Россию.В прошлом году на экспорт отправили 300 тысяч саженцев цветов. В этом году показатель увеличился на 200 тысяч и составил 500 тысяч.
узбекистан
ферганская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/13/18403101_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_633f5a3659fbd3e8e01e0af99c0df020.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия узбекистан ферганская область кувинский район розы цветы экспорт фермер фермерское хозяйство
россия узбекистан ферганская область кувинский район розы цветы экспорт фермер фермерское хозяйство
В Ферганской области Узбекистана выращивают розы на экспорт
Выращенная здесь цветочная рассада в основном экспортируется в Россию.
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik.
В Кувинском районе Ферганской области выращивают розы на экспорт, сообщает Минсельхоз
.
В 2021 году Тулкин Асрориддинов из Соха и Алиджон Таджибаев из Кувы решили создать фермерское хозяйство по выращиванию цветов и рассады. Объединение идей, капитала, стараний и инициатив легло в основу организации хозяйства с очень символичным названием "Асат водий гуллари", — говорится в сообщении.
В хозяйство привезли, привили и постепенно подготовили к посадке 300 сортов цветов из развитых в этом направлении стран мира. Выращенная здесь цветочная рассада в основном экспортируется в Россию.
В прошлом году на экспорт отправили 300 тысяч саженцев цветов. В этом году показатель увеличился на 200 тысяч и составил 500 тысяч.