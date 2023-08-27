https://uz.sputniknews.ru/20230827/initsiativnyy-byudjet-golosovanie--38275669.html

В Узбекистане стартовало голосование по программе "Инициативный бюджет"

В Узбекистане стартовало голосование по программе "Инициативный бюджет"

По предварительным данным, в этом сезоне на реализацию проектов благоустройства в рамках программы выделят более 1 трлн сумов.

2023-08-27T11:36+0500

2023-08-27T11:36+0500

2023-08-27T11:36+0500

узбекистан

общество

бюджет

благоустройство

голосование

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ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. В Узбекистане с 27 августа стартовало голосование за проекты в рамках программы "Инициативный бюджет", сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов.Проголосовать жители Узбекистана могут на сайте "Открытый бюджет". Для этого нужно зайти в раздел “Tashabbusli budjet” ("Инициативный бюджет"), нажать кнопку “Ovoz berish” ("Голосовать"), выбрать один из доступных проектов и нажать кнопку “SMS orqali” ("По SMS").Затем указать номер телефона, на который придет код. Пользователю необходимо нажать кнопку “SMS kodni yuborish” ("Отправить SMS-код"), ввести полученный код и вновь нажать ту же кнопку.Это уже второй в этом году сезон программы "Инициативный бюджет". Стартовал он 17 июля и проходит в три этапа:1-й этап — формирование проектов граждан (с 17 июля по 6 августа);2-й этап — отбор проектов специальной комиссией (с 6 по 26 августа);3-й этап — онлайн-голосование за проекты (с 27 августа по 16 сентября).По предварительным оценкам, в этом сезоне на реализацию инициативных проектов из районных (городских) бюджетов выделят более 1 трлн сумов. До конца сезона эта сумма может вырасти.Напомним, в рамках программы "Инициативный бюджет" граждане на онлайн-платформе выбирают проекты благоустройства в своем населенном пункте.

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