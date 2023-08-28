https://uz.sputniknews.ru/20230828/briks-yeaes-shos-sammit-organizatsiya-belarus-initsiativa-38291101.html
Минск предложил организовать совместный саммит БРИКС–ЕАЭС–ШОС
Минск предложил организовать совместный саммит БРИКС–ЕАЭС–ШОС
Инициативу о проведении саммита стран-участниц трех организаций ранее выдвинул президент Беларуси Александр Лукашенко.
2023-08-28T11:15+0500
2023-08-28T11:15+0500
2023-08-28T12:23+0500
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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Беларусь предложила организовать совместный саммит стран БРИКС, ЕАЭС и ШОС, заявил министр иностранных дел республики Сергей Алейник. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.По словам главы белорусского внешнеполитического ведомства, по своей сути как ЕАЭС, так ШОС и БРИКС являются союзами дружественных государств-единомышленников, которые проводят единую линию на развитие.Кроме того, он напомнил, что инициативу о проведении саммита БРИКС-ЕАЭС-ШОС выдвинул президент Беларуси на саммите ЕАЭС в Бишкеке в декабре прошлого года. Эту идею также озвучили на саммите БРИКС, прошедшем в Йоханнесбурге 22-24 августа.Алейник выразил уверенность, что такая инициатива "получит развитие и позволит лидерам этих объединений обсудить объединительную повестку дня, нацеленную на устойчивое экономическое развитие, на создание лучших условий для торговли, благосостояния наших граждан и развития наших стран".Ранее Sputnik сообщал о том, что заявил Путин на саммите БРИКС.
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в мире минск беларусь брикс шос еаэс саммит инициатива организация
Минск предложил организовать совместный саммит БРИКС–ЕАЭС–ШОС
11:15 28.08.2023 (обновлено: 12:23 28.08.2023)
Инициативу о проведении саммита стран-участниц трех организаций ранее выдвинул президент Беларуси Александр Лукашенко.
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik.
Беларусь предложила организовать совместный саммит стран БРИКС, ЕАЭС и ШОС, заявил министр иностранных дел республики Сергей Алейник. Об этом сообщает
Sputnik Беларусь.
По словам главы белорусского внешнеполитического ведомства, по своей сути как ЕАЭС, так ШОС и БРИКС являются союзами дружественных государств-единомышленников, которые проводят единую линию на развитие.
"Сопряжение этих структур могло бы ускорить процессы построения справедливого инклюзивного многополярного мира", — подчеркнул дипломат в эфире телеканала ОНТ.
Кроме того, он напомнил, что инициативу о проведении саммита БРИКС-ЕАЭС-ШОС выдвинул президент Беларуси на саммите ЕАЭС в Бишкеке в декабре прошлого года. Эту идею также озвучили на саммите БРИКС, прошедшем в Йоханнесбурге 22-24 августа.
Алейник выразил уверенность, что такая инициатива "получит развитие и позволит лидерам этих объединений обсудить объединительную повестку дня, нацеленную на устойчивое экономическое развитие, на создание лучших условий для торговли, благосостояния наших граждан и развития наших стран".