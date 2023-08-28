https://uz.sputniknews.ru/20230828/chernomorskiy-flot-novyy-dron-razvedchik-38296943.html

Черноморский флот может получить новый дрон-разведчик

Черноморский флот может получить новый дрон-разведчик

“Летающее крыло "Сарыч-2" уже прошёл апробацию на Черном море.

2023-08-28T11:44+0500

2023-08-28T11:44+0500

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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Черноморский флот (ЧФ) России может получить на вооружение новый разведывательный дрон "Сарыч-2", выполненный по схеме "летающее крыло", беспилотник уже прошел апробацию на ЧФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя московского представительства предприятия-разработчика данного БЛА "Робоавиа" Валентина Киселева.По словам Киселева, "Сарыч" оснащен электродвигателем, выполнен по схеме "летающее крыло". Взлетная масса беспилотника — 14 килограммов, размах крыла — 3,1 метра, максимальная высота полета 5 километров, скорость до 108 км/ч.Кроме того, представитель компании-разработчика добавил, что "Сарыч" имеет защиту от систем радиоэлектронной борьбы, спутников и может вернуться на базу даже при полной потере связи с оператором.Ранее он рассказал о другой перспективной разработке "Робоавиа" — создаваемом в интересах Сухопутных войск РФ ударном дроне "Сюрприз", способном нести две мины калибра 82 миллиметра. Данный БЛА изготовлен в виде квадрокоптера, который можно складывать и перевозить в рюкзаке. Масса коптера — 24 килограмма, аппарат может поднять максимальную полезную нагрузку в 7 килограммов.Ранее Sputnik сообщал о том, что российский истребитель уничтожил катер ВСУ в Черном море.

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