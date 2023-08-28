Черноморский флот может получить новый дрон-разведчик
11:44 28.08.2023 (обновлено: 12:27 28.08.2023)
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"Сарыч-2", выполненный по схеме "летающее крыло", уже прошел апробацию в Черном море.
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Черноморский флот (ЧФ) России может получить на вооружение новый разведывательный дрон "Сарыч-2", выполненный по схеме "летающее крыло", беспилотник уже прошел апробацию на ЧФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя московского представительства предприятия-разработчика данного БЛА "Робоавиа" Валентина Киселева.
"Сейчас наш разведывательный беспилотник "Сарыч-2" проходит госиспытания, отдельно апробацию мы прошли на Черноморском флоте. Кроме того, партии этих дронов были закуплены по спецзаказу и в некоторые подразделения, финансируемые правительством Крыма", — объяснил он.
По словам Киселева, "Сарыч" оснащен электродвигателем, выполнен по схеме "летающее крыло". Взлетная масса беспилотника — 14 килограммов, размах крыла — 3,1 метра, максимальная высота полета 5 километров, скорость до 108 км/ч.
"Наша разработка оснащается видеокамерой и тепловизором — имеет 60-кратное увеличение в HD-формате и бортовой компьютер, установленный на БЛА. С помощью машинного зрения "Сарыч" может обнаружить технику противника на расстоянии до 2,5 километров. Также бортовой компьютер сам ее отслеживает и высчитывает ее координаты, значительно облегчая работу оператора беспилотника", — сказал Киселёв.
Кроме того, представитель компании-разработчика добавил, что "Сарыч" имеет защиту от систем радиоэлектронной борьбы, спутников и может вернуться на базу даже при полной потере связи с оператором.
"Максимальное время полета, показанное на испытаниях — 4 часа 22 минуты, правда, тогда "Сарыч" летал фактически пустой, в идеальных условиях полигона. В реальной боевой обстановке при ветре и воздействии противника этот дрон сможет летать где-то в течение 2,5 часов", — сообщил Киселев.
Ранее он рассказал о другой перспективной разработке "Робоавиа" — создаваемом в интересах Сухопутных войск РФ ударном дроне "Сюрприз", способном нести две мины калибра 82 миллиметра.
Данный БЛА изготовлен в виде квадрокоптера, который можно складывать и перевозить в рюкзаке. Масса коптера — 24 килограмма, аппарат может поднять максимальную полезную нагрузку в 7 килограммов.
Ранее Sputnik сообщал о том, что российский истребитель уничтожил катер ВСУ в Черном море.