https://uz.sputniknews.ru/20230822/rossiya-istrebitel-unichtojeniye-kater-vsu-chernoye-morye-38078299.html
Российский истребитель уничтожил катер ВСУ в Черном море
Российский истребитель уничтожил катер ВСУ в Черном море
Су-30СМ уничтожил катер украинской армии у газодобывающих установок в Черном море.
2023-08-22T09:49+0500
2023-08-22T09:49+0500
2023-08-22T10:00+0500
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Истребитель Су-30СМ Черноморского флота уничтожил возле российских газодобывающих установок в Черном море разведывательный катер ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Минобороны России.На прошлой неделе корабли Черноморского флота "Пытливый" и "Василий Быков" обнаружили и ликвидировали украинский безэкипажный катер, пытавшийся атаковать их в 237 километрах юго-западнее Севастополя.ВСУ периодически пытаются атаковать морскими дронами объекты в Крыму, в том числе Крымский мост. Большинство беспилотников уничтожают российские подразделения.Ранее Sputnik сообщал о том, почему украинские С-300 бьют по своим.
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спецоперация безопасность вооруженные силы россия черное море в мире истребитель су-30см всу украина
Российский истребитель уничтожил катер ВСУ в Черном море
09:49 22.08.2023 (обновлено: 10:00 22.08.2023)
Су-30СМ уничтожил катер украинской армии у газодобывающих установок в Черном море.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik.
Истребитель Су-30СМ Черноморского флота уничтожил возле российских газодобывающих установок в Черном море разведывательный катер ВСУ, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Telegram-канал Минобороны России.
"Сегодня ночью экипажем самолета Су-30см морской авиации Черноморского флота в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря был уничтожен разведывательный катер вооруженных сил Украины", — указано в сообщении.
На прошлой неделе корабли Черноморского флота "Пытливый" и "Василий Быков" обнаружили и ликвидировали украинский безэкипажный катер, пытавшийся атаковать их в 237 километрах юго-западнее Севастополя.
ВСУ периодически пытаются атаковать морскими дронами объекты в Крыму, в том числе Крымский мост. Большинство беспилотников уничтожают российские подразделения.