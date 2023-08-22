https://uz.sputniknews.ru/20230822/rossiya-istrebitel-unichtojeniye-kater-vsu-chernoye-morye-38078299.html

Российский истребитель уничтожил катер ВСУ в Черном море

Российский истребитель уничтожил катер ВСУ в Черном море

Су-30СМ уничтожил катер украинской армии у газодобывающих установок в Черном море.

2023-08-22T09:49+0500

2023-08-22T09:49+0500

2023-08-22T10:00+0500

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черное море

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истребитель

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Истребитель Су-30СМ Черноморского флота уничтожил возле российских газодобывающих установок в Черном море разведывательный катер ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Минобороны России.На прошлой неделе корабли Черноморского флота "Пытливый" и "Василий Быков" обнаружили и ликвидировали украинский безэкипажный катер, пытавшийся атаковать их в 237 километрах юго-западнее Севастополя.ВСУ периодически пытаются атаковать морскими дронами объекты в Крыму, в том числе Крымский мост. Большинство беспилотников уничтожают российские подразделения.Ранее Sputnik сообщал о том, почему украинские С-300 бьют по своим.

россия

черное море

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