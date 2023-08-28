https://uz.sputniknews.ru/20230828/mirziyoyev-gosslujaschiye-nagrajdeniye-den-nezavisimosti-38306971.html

Двое экс-кандидатов в президенты и 14 долгожителей — кого еще наградил Мирзиёев

Двое экс-кандидатов в президенты и 14 долгожителей — кого еще наградил Мирзиёев

Глава Узбекистана подписал указ "О награждении в связи с 32-летием государственной независимости Республики Узбекистан группы государственных служащих и работников производственной и социально-экономической сфер”. Всего в списке более 200 человек.

2023-08-28T15:17+0500

2023-08-28T15:17+0500

2023-08-28T16:33+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

награждение

день независимости

общество

госслужащие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/19/38244148_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_436be4b53aafe7ddd9199b986ec1395a.jpg

ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев присвоил почетные звания и наградил орденами и медалями в честь Дня независимости группу государственных служащих и работников производственной и социально-экономической сфер, сообщает пресс-служба главы республики.Так, президент Узбекистана присвоил:почетное звание “Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган чорвадор”Ризаеву Эрали Абдукаримовичу — главному чабану общества с ограниченной ответственностью “Саҳобаота қоракўл насл” Нурабадского района Самаркандской области;почетное звание “Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган пиллачи”Пардаевой Зубайде Мусаевне — агроному участка общества с ограниченной ответственностью “Агропилла” Уртачирчикского района Ташкентской области,Халлиевой Менгал — шелководу фермерского хозяйства “Аллаёров Жаҳонгир” Ангорского района Сурхандарьинской области;почетное звание “Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган саноат ходими”Бахронову Сайфидину Фаттоевичу — водителю автосамосвала Центрального рудоуправления акционерного общества “Навоийский горно-металлургический комбинат” Навоийской области,Староверову Олегу Владимировичу — первому заместителю директора проекта по освоению рудника “Ёшлик-1” акционерного общества “Алмалыкский горно-металлургический комбинат” Ташкентской области,Шамсиеву Шермату Журакуловичу — директору Мубарекского газоперерабатывающего завода Кашкадарьинской области;почетное звание “Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган қишлоқ хўжалиги ходими”Шарипову Шавкату Уктамовичу — учредителю общества с ограниченной ответственностью “Zarafshon Textile” города Самарканда Самаркандской области;почетное звание “Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган транспорт ходими”Ганиеву Полату Бегдуллаевичу — машинисту тепловоза локомотивного депо “Қўнғирот” акционерного общества “Ўзбекистон темир йўллари”, Республика Каракалпакстан,Закирову Шухрату Фатхуллаевичу — машинисту-наставнику высокоскоростного электропоезда “Афросиёб” локомотивного депо “Ўзбекистон” акционерного общества “Ўзбекистон темир йўллари” Ташкентской области;почетное звание “Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган фуқаро авиацияси ходими”Кочневу Константину Дмитриевичу — командиру воздушного судна “Boeing-787” летно-методического отдела акционерного общества “Uzbekistаn Airways”;почетное звание “Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ихтирочи ва рационализатор”Хамраеву Ибрахиму Шайкуловичу — генеральному директору хлопково-текстильного кластера “Мергантекс” Алатского района Бухарской области;почетное звание “Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси”Ахмедову Абдукариму Абдурахмановичу — председателю Сурхандарьинского областного совета Федерации профессиональных союзов Узбекистана,Каланову Рустаму Абдухакимовичу — советнику хокима города Ташкента по вопросам общественности, махалли и старшего поколения,Турдиеву Содикжону — председателю республиканского правления фонда “Нуроний”,Туляганову Козиму Насировичу — начальнику Инспекции по контролю в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства РУз,Шермухамедовой Жамиле Ташпулатовне — пропагандисту Республиканского центра духовности и просветительства,Шукурову Парде — председателю Шараф-Рашидовского районного отделения фонда “Нуроний” Джизакской области.Президент Узбекистана наградил:орденом “Эл-юрт ҳурмати”Абдураззакова Кувандика — активиста общественного совета ветеранов Зарбдорского района, Джизакская область,Тулегенову Акшагул Абуевну — члена Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам промышленности, строительства и торговли;орденом “Меҳнат шуҳрати”Авезова Кенжу Сафаровича — инженера-гидротехника отдела управления ирригационной системы “Тошработ-Ўртачўл” Навоийской области,Арзиева Шухрата Холовича — директора проекта строительства предприятия “Uzbekistan GTL”,Кодирова Алишера Келдиевича — председателя Центрального совета Демократической партии Узбекистана “Миллий тикланиш”,Маматкодирова Гуломкодира — активиста общественного совета ветеранов Андижанской области,Мерганова Хакимжана Эргашевича — гидрометаллурга-аппаратчика плавильного цеха цинкового завода акционерного общества “Алмалыкский горно-металлургический комбинат”, Ташкентской области,Мирсагатова Юлдаша Эргашевича — водителя автобуса филиала “1-автобус саройи” акционерного общества “Тошшаҳартрансхизмат” города Ташкента,Пирматова Рашида Хусановича — председателя правления – генерального директора акционерного общества “Узбекский металлургический комбинат” Ташкентской области,Усмонова Улугбека Алимжоновича — генерального директора компании “Enter Engineering Pte. Ltd.”,Холтоева Туропа — активиста общественного совета ветеранов Паркентского района Ташкентской области,Шомуродова Масалиддина Зухриддиновича — мастера смены сварочного цеха производственного управления акционерного общества “UzAuto Motors” Андижанской области;орденом “Соғлом авлод учун” I степениХоджаеву Мавлудахон Исламовну — председателя Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса РУз по труду и социальным вопросам;орденом “Дўстлик”Абдуллаеву Зулхумор Бобожоновну — начальника отделочной бригады общества с ограниченной ответственностью “Марҳамат қурилиш инвест” Мархаматского района Андижанской области,Абдурахманова Турсунходжу — председателя Риштанского районного отделения фонда “Нуроний” Ферганской области,Агзамову Гулрух Анваровну — члена Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса РУз по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан,Аденбаеву Турдигул — заведующую биолабораторией “Олтинкўз-Сартур” Кунгратского района Каракалпакстана,Ашурова Жамола Ражаббоевича — председателя Жондорского районного отделения фонда “Нуроний” Бухарской области,Алиматова Таира Наматуллаевича — начальника отдела Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РУз,Алимову Санобар Мукимовну — отыное схода граждан махалли “Артизонбўйи” города Коканда Ферганской области,Атоеву Зулпию — руководителя фермерского хозяйства “Достон” Ромитанского района Бухарской области,Асатова Сайфуллу — активиста общественного совета ветеранов Ташкентской области,Бафоева Хайрилло Амоновича — советника председателя по работе со старшим поколением и ветеранами схода граждан махалли “Кўчкўмар” Бухарского района Бухарской области,Бекмуратова Арисланбая Жумамуратовича — старейшину улицы аула Бексийик схода граждан аула “Жузимбағ” Кегейлийского района Каракалпакстана,Гадоеву Зиёду Эрниёзовну — частного предпринимателя, пчеловода Пешкунского района Бухарской области,Джансаидова Нуридина Нагимановича — главного технолога акционерного общества “Ўзиккиламчиранглиметалл”,Джураева Шухрата Низамовича — регионального представителя в Навоийской области Уполномоченного Олий Мажлиса РУз по правам человека (омбудсмана),Зиямухамедову Дилнозу Мурадовну — ответственного работника Администрации президента РУз,Ибрагимова Саиджона Сабитовича — начальника управления по оказанию услуг гражданам хокимията Ташкента,Ибрагимову Махбубу — частного предпринимателя, цветовода города Намангана Наманганской области,Иноятова Улугбека Илясовича — председателя Центрального Совета Народно-демократической партии УзбекистанаИшимбаева Эльдара Радиковича — заместителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью “Uzinfocom”,Кличева Валерия Махмудовича — активиста общественного совета ветеранов города Гулистана Сырдарьинской области,Мамутова Исмайла Мамутовича — машиниста экскаватора Тахтакупырского районного отдела водного хозяйства Каракалпакстана,Мамутова Равшана Аминаддиновича — председателя Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса РУз по аграрным и водохозяйственным вопросам,Махмудову Шохисту Асадовну — владельца частного приусадебного земельного участка в Бекабадском районе Ташкентской области,Муминова Нумонжона Шодиевича — активиста общественного совета ветеранов Ферганской области,Мухамадкулова Абдушукура — активиста общественного совета ветеранов города Самарканда Самаркандской области,Мухутдинова Нодира Убайдуллаевича — советника министра горнодобывающей промышленности и геологии РУз,Науризова Калбая Тогаевича — старейшину улицы Бузатау схода граждан махалли “Мунчоқли” Шуманайского района Каракалпакстана,Нормаматова Камола Хуррамовича — горнорабочего участка по добыче угля подземным способом акционерного общества “Шарғункўмир” Сурхандарьинской области,Носирова Рофе Зайниевича — председателя схода граждан махалли “Шодлик” Ургутского района Самаркандской области,Панаева Шернияза Ерниязовича — старейшину улицы Е.Панаева схода граждан махалли “Абат макан” Кегейлийского района Каракалпакстана,Пирназарова Таиржона — начальника Сурханской полевой геологоразведочной экспедиции акционерного общества “Ўзбек геология қидирув” Сурхандарьинской области,Рахманова Закиржона — председателя Ферганского областного отдела фонда “Нуроний”,Сабирова Мухамаджана Рустамовича — директора малого предприятия “Хива қурилиш сервис” Хивинского района Хорезмской области,Сабирова Хамро — заведующего лабораторией опытно-методических исследований акционерного общества “Ўзбек геология қидирув”,Сайдуллаева Нарзуллу — руководителя фермерского хозяйства “Нарзуллаев Жасурбек” Зааминского района Джизакской области,Салямова Анвара Шавкатовича — исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью “Саноат-энергетика гуруҳи”,Сафарова Шамсиддина Авуловича — электрослесаря электрического цеха акционерного общества “Талимаржон иссиқлик электр станцияси” Кашкадарьинской областиТаджибаева Хусанбоя Муминовича — машиниста котлотурбинного цеха № 1 филиала “Сирдарё иссиқлик электр станцияси” акционерного общества “Иссиқлик электр станциялари” Сырдарьинской области,Толибекова Омирбека Арзибековича — старейшину улицы Кияс жиров схода граждан махалли “Темирйўл гузари” Чимбайского района Каракалпакстана,Турабаева Турсунбоя — активиста общественного совета ветеранов Ангорского района Сурхандарьинской области,Турдимуротова Абдурахмона Умуркулжоновича — сталеплавильщика электросталеплавильного цеха акционерного общества “Узбекский металлургический комбинат” Ташкентской области,Узакова Асланкула Итолмасовича — буровика общества с ограниченной ответственностью “Ўзнефтгаз бурғилаш ишлари” Кашкадарьинской области,Уринбоева Абдуллажона — активиста общественного совета ветеранов Чартакского района Наманганской области,Утегенова Узакбая Казакбаевича — старейшину улицы Нуронийлар схода граждан махалли “Абат макан” Кегейлийского района Каракалпакстана,Филипаса Владимира Ивановича — директора филиала “Uzbekistan airways sales” акционерного общества “Uzbekistan airways”,Хамидова Одила Абидовича — руководителя верблюдоводческого фермерского хозяйства “Обиджон” Ташлакского района Ферганской области,Хужабекову Бувинсо Исаковну — рабочую управления благоустройства Пахтакорского района Джизакской области,Цоя Тимура Виленовича — заместителя директора по техническим вопросам дирекции строительства Самаркандского туристического центра,Шамшетова Сарсенбая Нуратдиновича — директора центра агроуслуг Республики Каракалпакстан Национального центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве,Ширинова Джахонгира Джаббаровича — председателя Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса РУз по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам,Эзозхонова Авазхона Незомхоновича — начальника рудника “Ауминзо-Амантой” Центрального рудоуправления акционерного общества “Навоийский горно-металлургический комбинат” Навоийской области;орденом “Соғлом авлод учун” II степениМамирову Махбубу Рустамовну — помощника хокима в сходе граждан махалли “Амир Темур” города Джизака Джизакской области,Рахимову Юлдизхан Кадировну — председателя Ферганской областной организации Общества Красного Полумесяца Узбекистана,Халикову Зебинсу Алимовну — активиста общественного совета ветеранов Мирзаабадского района Сырдарьинской области,Яхяеву Саноат Шаюнусовну — председателя схода граждан махалли “Хастимом” Алмазарского района города Ташкента;медалью “Содиқ хизматлари учун”Абдужалилову Зайнаб Аллакуловну — председателя схода граждан махалли “Боғистон” Мирзаабадского района Сырдарьинской области,Алимова Равшанбека Азадбековича — председателя Комитета Сената Олий Мажлиса РУз по международным отношениям, внешнеэкономическим связям, иностранным инвестициям и туризму,Ахмедову Наргису Газибаевну — председателя схода граждан махалли “Эски қалъа” Зангиатинского района Ташкентской области,Дехконову Муминахон Ахмадовну — председателя схода граждан махалли “Бахмал” Бешарыкского района Ферганской области,Жумашову Камилу Шаббаддиновну — председателя схода граждан махалли “Шимбай гузари” города Нукуса Республики Каракалпакстан,Иброгимову Зулхумор Джуманиязовну — председателя схода граждан махалли “Сангар” города Хивы Хорезмской области,Инамова Рустамали Уктамалиевича — председателя схода граждан махалли “Маданият” Мингбулакского района Наманганской области,Мукумова Кувондика Хамдамовича — начальника Управления по вопросам содействия деятельности местных представительных органов, гендерного равенства, предупреждения торговли людьми и принудительного труда Сената Олий Мажлиса РУз,Назарова Убайдуллу Абдуманнаповича — главного механика отдела транспортного обеспечения Государственной фельдъегерской службы Министерства цифровых технологий РУз,Назарову Шахнозахон Усмоновну — председателя схода граждан махалли “Юксалиш” Андижанского района Андижанской области,Сирожева Изомиддина Зайниддиновича — председателя схода граждан махалли “Шўрча” Гиждуванского района Бухарской области,Солиеву Мархабо Рахматовну — председателя схода граждан махалли “Парахун” Хатырчинского района Навоийской области,Туракулова Обиджона Хасанбаевича — государственного налогового главного инспектора налоговой инспекции Жалакудукского района Андижанской области,Турсунова Отабека Тожиевича — председателя схода граждан махалли “Бойқишлоқ” Шерабадского района Сурхандарьинской области,Хамроева Умирзока Атакуловича — председателя схода граждан села “Гулбулоқ” Бахмальского района Джизакской области,Янгибоева Баходира Абдусаломовича — председателя схода граждан махалли “Яккатут” Китабского района Кашкадарьинской области;медалью “Келажак бунёдкори”Давронову Нодиру Хусан кизи — лидера молодежи в сходе граждан махалли “Шодиёна” города Янгиера Сырдарьинской области,Елмуратова Мадияра Кошкинбаевича — руководителя филиала Республики Каракалпакстан общества с ограниченной ответственностью “Дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологиялари технологик парки дирекцияси – IT Park”;медалью "Жасорат”Абдуллаева Рустамжона Турдимуротовича — ремесленника-скульптора Янгиабадского района Джизакской области,Абиджонову Лолахон Рахимжоновну — мастера по изготовлению декоративных изделий города Кувасая Ферганской области,Алиева Фармона Анваровича — учителя истории специализированной школы-интерната “Нурли маскан” для слепых детей № 16 Асакинского района Андижанской области,Бегимкулова Тошпулата Тулагановича — мастера по ремонту обуви Яккабагского района Кашкадарьинской области,Есемуратову Гулзиру Калбаевну — члена Ходжейлийского районного отдела ассоциации “Ҳунарманд”, ткачиху, Республика Каракалпакстан,Маманазарова Отабека Абдусаломовича — индивидуального предпринимателя, парикмахера Хатырчинского района, Навоийской области,Муминова Турдали Абдурашидовича — мастера по ремонту бытовых приборовХавастского района Сырдарьинской области,Ражабова Отаназара Абдуллаевича — руководителя фермерского хозяйства "Қобул Ғайрат" Хазараспского района Хорезмской области,Расулова Махмуда Мансуровича — мастера по ремонту обуви Пахтачийского района Самаркандской области,Сайфиева Хуршида Ибодовича — владельца частного приусадебного земельного участка в Ромитанском районе, Бухарской области,Туражонову Париду Хабибжоновну — руководителя кружка центра культуры для слепых города Намангана Наманганской области,Хасанову Зухру Рустамовну — ткачиху-закройщицу унитарного предприятия "Сумайя" города Термеза Сурхандарьинской области,Юлдашеву Зубайду Солижоновну — индивидуального предпринимателя, водителя Чиланзарского района города Ташкента,Юсифбоева Мухаммада Тангир угли — лидера молодежи в сходе граждан махалли "Маданият" Куйичирчикского района, Ташкентской области;медалью "Шуҳрат"(перешагнувшие 100-летний возраст)Акимниязову Бибихан — Тахтакупырский район Республики Каракалпакстан,Аликулова Абди — город Янгиер Сырдарьинской области,Бобокулова Абира — Узунский район Сурхандарьинской области,Дусанову Чимири — Гузарский район Кашкадарьинской области,Зкрияеву Сидику — Карманинский район Навоийской области,Маликова Тургуна — Узбекистанский район Ферганской области,Матякубову Шукур — Ханкинский район Хорезмской области,Норкузиеву Саламат — Балыкчинский район Андижанской области,Тангриева Туракула — Каракульский район Бухарской области,Тураеву Анзират — Паркентский район Ташкентской области,Усманову Ирисбан — Юнусабадский район города Ташкента,Шамсиеву Марзию — Тайлакский район Самаркандской области,Шерматову Ойхумар — Галляаральский район Джизакской области,Юлдашеву Коромат — Мингбулакский район Наманганской области;медалью "Шуҳрат"Абдуллаева Исматилло Тиллоевича — водителя автоподъемника Самаркандского эксплуатационного линейного унитарного предприятия Самаркандской области,Абдуразикову Насибу Алимовну — председателя схода граждан махалли "Маърифат" Яшнабадского района города Ташкента,Азмуханову Элмиру Хелмуллаевну — машиниста крана цеха сборки локомотивов унитарного предприятия "Ўзтемирйўлмаштаъмир" акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари",Аметову Жамилу Жанибековну — помощника хокима в поселковом сходе граждан "Қорақалпоғистон" Кунгратского района Каракалпакстана,Аппакова Мусахона Пулатовича — руководителя Наманганского областного отдела Республиканского центра духовности и просветительства,Арипова Даврона Рахимовича — члена Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса РУз по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам,Асатова Зикруллу Исматовича — председателя Учтепинского районного отделения фонда "Нуроний" города Ташкента,Асланова Шухрата Чариевича — генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Шўртан газ кимё мажмуаси", Кашкадарьинской области,Атажанова Руслана Кузиевича — главного гидрометра Шаватского районного отдела ирригации Хорезмской области,Атаханова Носиржона Турсиновича — автогрейдериста дорожно-эксплуатационного унитарного предприятия Уйчинского района, Наманганской области,Ахмедову Хилолахон Нойибовну — главного мастера ткацкого отдела общества с ограниченной ответственностью "Fazo Group" Ходжаабадского района Андижанской области,Ачилову Гулнору Эминжановну — начальника бригады отдела озеленения и ирригации управления благоустройства Сергелийского района города Ташкента,Ботирову Мунирахон Умаралиевну — председателя схода граждан махалли "Зилол" города Коканда Ферганской области,Бутаеву Бахтигул Абрахматовну — члена Сената Олий Мажлиса РУз,Джалилова Бахромжона Одилжоновича — руководителя Ферганского областного филиала общества с ограниченной ответственностью "Дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологиялари технологик парки дирекцияси – IT Park",Ёдгорова Алишера Абдурахимовича — первого заместителя директора дирекции проектов тяжелой промышленности общества с ограниченной ответственностью "Саноат-энергетика гуруҳи",Жумаева Жасура Жалоловича — заведующего контрольно-аналитическим отделом Законодательной палаты Олий Мажлиса РУз,Жуманиязова Ибрагима — руководителя птицеводческого фермерского хозяйства "Ибрат Рўзмат" Кошкупырского района, Хорезмской области,Жураева Алибоя Тожахматовича — первого заместителя начальника управления по карантину и защите растений Наманганской области,Искандарова Шакириддина Ибрагимовича — начальника Кызылкумской полевой геологоразведочной экспедиции акционерного общества "Ўзбек геология қидирув" Навоийской области,Исломова Шавката Яхшибековича — председателя схода граждан махалли "Хонбанди" Фаришского района Джизакской области,Ишанходжаева Асрора Аслановича — председателя Республиканского совета профессионального союза работников информационных технологий и массовых коммуникаций Узбекистана,Камчиеву Чарос Махамадсодиковну — руководителя профессиональной управляющей компании "Safort Konsensus Kommunal" города Ферганы Ферганской области,Каримкулова Комилжона Шодмонкуловича — водителя автотранспортного филиала "Миробод махсустранс" Мирабадского района города Ташкента,Касимову Кизилгул Эрматовну — члена Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса РУз по вопросам охраны здоровья граждан,Каспарова Арсена Арамовича — директора по производству общества с ограниченной ответственностью "Avangardnaya Kovka" Яшнабадского района города Ташкента,Кенжебаева Жеткербая Куанишбаевича — участкового ветеринара Муйнакского районного отдела ветеринарии и развития животноводства Каракалпакстана,Кудайбердиева Хасана Исамидиновича — машиниста конвейера филиала "Ангрен кўмир кони" акционерного общества "Ўзбеккўмир" Ташкентской области,Кадирова Бахрамбоя Бабажановича — председателя схода граждан аула "Қиличбой" Амударьинского района Каракалпакстана,Киличева Насриддина Бахридиновича — оператора технологической установки месторождения "Зеварда" Мубарекского нефтегазодобывающего управления Кашкадарьинской области,Кодирова Исмоила Шукуровича — председателя схода граждан махалли "Чаманзор" Миришкорского района Кашкадарьинской области,Курбонова Азимбоя Туевича — инженера-гидротехника Вабкентского районного отдела ирригации, Бухарской области,Махкамову Нафосат Абдуллаевну — председателя схода граждан махалли "Урганжи" Избасканского района Андижанской области,Махмудова Санжара Кодировича — водителя автомашины "БелАЗ" акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" Ташкентской области,Мукумова Зокиржона Раимовича — председателя схода граждан махалли "Бешбулоқ" Сырдарьинского района Сырдарьинской области,Мусаеву Умиду Рахматджановну — начальника отдела международного сотрудничества Министерства цифровых технологий РУз,Нарзуллаева Джаxонгира Закиржоновича — директора дирекции по закупкам и поставкам предприятия "Янгийўл металл конструкция",Норкулова Али Умаровича — водителя автомашины "БелАЗ" акционерного общества "Қизилқумцемент" Навоийской области,Нурмахматова Сайидали Махматкуловича — председателя схода граждан махалли "Ал-Ҳаким ат-Термизий" Музрабатского района Сурхандарьинской области,Обидова Алишера Шукировича — машиниста компрессорной установки цеха паровоздухогазового снабжения общества с ограниченной ответственностью "Бухоро нефтни қайта ишлаш заводи" Бухарской области,Парпиева Махмуда Маматовича — сенатора, работающего на постоянной основе в Комитете Сената Олий Мажлиса РУз по вопросам информационной политики и обеспечения открытости в государственных органах,Раджабова Алтибая Бегжановича — заведующего секретариатом Кенгаша народных депутатов Хорезмской области,Раджабова Бобуржона Гуламжановича — заместителя руководителя аппарата Законодательной палаты Олий Мажлиса РУз,Рахимова Содика Умарджановича — водителя автобуса общества с ограниченной ответственностью "Турон-95" города Намангана Наманганской области,Рахмонова Жонибека Рахмоновича — начальника отдела капитального строительства общества с ограниченной ответственностью "Jizzax Organic" Зааминского района Джизакской области,Рахмонову Барно Хайдаралиевну — председателя схода граждан махалли "Оқтом" Пискентского района Ташкентской области,Рахмонова Рустама Хамроевича — главного чабана общества с ограниченной ответственностью "Ғалаба" Шафирканского района, Бухарской области,Рихсиева Дилшода Уруновича — старшего мастера цеха сборки и испытания двигателя акционерного общества "UzAuto Motors Powertrain" города Ташкента,Субхонкулова Мухаммад Бобира Жамшедовича — менеджера предприятия "Янгийўл металл конструкция" Ташкентской области,Султанова Захида Махаматовича — старшего мастера службы туннельных сооружений государственного унитарного предприятия "Тошкент метрополитени" города Ташкента,Султанова Номанжана — механизатора фермерского хозяйства "Сарбон Суҳроббек" Пахтакорского района Джизакской области,Темурова Мирзохида Бегимкуловича — автогрейдериста дорожно-эксплуатационного унитарного предприятия Галляаральского района Джизакской области,Тенелова Дарменбая Камаловича — начальника производственно-технического отдела Управления дорожного хозяйства акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари",Турабоеву Мукадасхон Умаржоновну — председателя схода граждан махалли "Истиқлол" Туракурганского района Наманганской области,Туракулова Зокира Хамраевича — машиниста подземного участка горноочистных и подготовительных работ горнодобывающего комплекса акционерного общества "Деҳқонобод калий заводи", Кашкадарьинской области,Турсунова Джуру Ахмедовича — сотрудника мемориального комплекса "Султон Саодат" Сурхандарьинской области,Тухташева Шерзода Азимовича — члена Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса РУз по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам,Усманова Абдулазиза Асадовича — начальника отдела установки мультимедийного оборудования филиала "Тошкент шаҳар телефон тармоғи" акционерной компании "Ўзбектелеком",Уташева Бахтиёра Садиковича — машиниста буровой установки геотехнологического рудника "Учқудуқ" государственного предприятия "Навоийуран" Навоийской области,Усманова Сирожиддина Саидкасимовича — главного специалиста управления развития телекоммуникационной инфраструктуры Министерства цифровых технологий РУз,Хайдарову Хамро Едгаровну — председателя схода граждан махалли "Истиқлол" города Кагана Бухарской области,Хашимову Фариду Ганиевну — начальника Кувинского районного отдела Агентства по карантину и защите растений РУз Ферганской области,Ходжаева Кадамбоя Раджабовича — владельца частного приусадебного земельного участка в Ханкинском районе Хорезмской области,Ходжаниязова Атаназара Джуманазаровича — начальника юридического управления Сената Олий Мажлиса РУз,Хошимова Кобулжона Позиловича — слесаря общества с ограниченной ответственностью "Ravon Taraqqiyot Orzusi" Андижанского района Андижанской области,Шамурадову Мастуру Каршибаевну — председателя схода граждан махалли "Гулобод" Пахтачийского района Самаркандской области,Шодмонову Саиду Нуриддиновну — женского активиста схода граждан махалли "Оқчангал" Хавастского района Сырдарьинской области,Эшмуратова Дехкона Закировича — председателя схода граждан махалли "Дўрман" Карманинского района Навоийской области,Юлдашева Сайфулло Махмадаминовича — буровика акционерного общества "Сурхон пармалаш ишлари" Сурхандарьинской области,Юлдошева Косимбоя Гайибназаровича — председателя схода граждан махалли "Уйшин" Ургенчского района Хорезмской области,Юсупова Наврузбека Мукимжоновича — члена Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса РУз по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан,Якубова Алишера Садуллаевича — директора дирекции строительства Самаркандского туристического центра.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев госслужащие день независимости награждение общество