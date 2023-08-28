Мирзиёев наградил военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава Узбекистана подписал указ "О награждении в связи с 32-летием государственной независимости Республики Узбекистан группы военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов”.
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев наградил орденами “Шон-шараф” I степени, "Мардлик", “Дўстлик”, “Саломатлик” II степени, медалями “Жасорат”, “Содиқ хизматлари учун”, “Соғлом турмуш” и “Шуҳрат” в честь Дня независимости группу военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов” сообщает пресс-служба главы республики.
Так, президент Узбекистана наградил:
орденом “Шон-шараф” I степени
Курбанова Баходира Низамовича — министра обороны РУз
орденом ”Мардлик”
Абдуллажонова Нодира Бокижоновича — заместителя начальника службы МВД Руз
Асатова Содика Сафаровича — заместителя командующего войсками военного округа Министерства обороны РУз
Байбутаева Камолиддина Исроиловича — оперуполномоченного по особо важным делам службы МВД РУз
Бозорова Сирожиддина Мирзакаримовича — командира войсковой части Министерства обороны РУз
Болиева Умара Усмоновича — начальника Учебно-полевого центра МВД РУз
Ганиева Уткира Каршиевича — военнослужащего Пограничных войск Службы государственной безопасности РУз
Кучкарова Неъматжона Хасанбаевича — старшего следователя управления Генеральной прокуратуры РУз
Насруллаева Иномжона Эркиновича - начальника службы Республиканского спасательного центра МЧС РУз
Самадова Салома Исматовича - заместителя Генерального прокурора РУз
Сотиева Хуршида Тулкинбоевича — начальника управления Главного управления МЧС РУз
Тошпулотова Камолиддина Исомиддиновича — командира войсковой части Министерства обороны РУз
Убайдуллаева Зинатдина Хабибуллаевича — специалиста-водителя войсковой части Национальной гвардии РУз
Хайруллаева Эркина Абдусаматовича — заместителя начальника управления Генеральной прокуратуры РУз
Эминжонова Гуляма Кодиролиевича — командира войсковой части Национальной гвардии РУз
орденом “Дўстлик”
Артикову Светлану Баймирзаевну — заместителя Генерального прокурора РУз
Бабаян Ирину Рафиковну — начальника отдела прокуратуры города Ташкента
Бахитова Жараса Бахитовича — начальника отдела прокуратуры Каракалпакстана
Пак Станислава Юрьевича — начальника Экспертно-криминалистического центра ГУВД города Ташкента
Турахужаева Халилилло Собиржоновича - заместителя председателя Верховного суда РУз
Фёдорова Евгения Михайловича - старшего офицера отдела войсковой части Министерства обороны РУз
Чудина Андрея Михайловича - начальника службы Центрального аппарата Национальной гвардии РУз
Шарапова Динмухаммада Равшанбековича - мастера-спасателя отряда Республиканского спасательного центра МЧС РУз
орденом “Саломатлик” II степени
Мухиддинова Бахтиёра Ишанбувахановича - начальника отделения – главного кардиолога Центрального военного клинического госпиталя Министерства обороны РУз
Худенова Хусена Юсуповича - начальника отделения – главного специалиста Центрального военного клинического госпиталя Министерства обороны РУз
медалью “Жасорат”
Агзамова Фархода Акмаловича - старшего оперуполномоченного Министерства внутренних дел РУз
Акбарова Ботира Шокир угли - мастера-спасателя отряда Республиканского спасательного центра МЧС РУз
Асадова Бекзода Махсуд угли - спасателя-водолаза отряда Республиканского спасательного центра МЧС Руз
Атаджанова Бахтиёра Бекматовича - заместителя начальника отдела охраны города Нукус Управления охраны Национальной гвардии по Республике Каракалпакстан
Бобоназарова Музаффара Комилжоновича - начальника отдела УВД Ферганской области
Ёдгорова Отабека Олимжановича - фельдшера-спасателя отряда Республиканского спасательного центра МЧС РУз
Жумабаева Бахриддина Гуломжон угли — военнослужащего Пограничных войск Службы государственной безопасности РУз
Жуманиязова Бактурди Курамбоевича — рядового сотрудника группы отдела охраны Ханкинского района Управления охраны Национальной гвардии по Хорезмской области
Икрамова Шовката Адхамовича — спасателя-водителя отряда Республиканского спасательного центра МЧС РУз
Исматова Фаррухжона Комилджоновича — командира группы Республиканского спасательного центра МЧС РУз
Махмудова Баходира Мансур угли — инструктора-спасателя отряда Республиканского спасательного центра МЧС РУз
Мустафокулова Илхома Самардиновича — старшего оперуполномоченного отдела внутренних дел Байсунского района Сурхандарьинской области
Ортикова Жамола Купайсиновича — заместителя командира – начальника отдела войсковой части Министерства обороны РУз
Рахимбердиева Алишера Аюбовича — командира группы войсковой части Министерства обороны РУз
Рахимова Шодлика Шухратовича — военнослужащего Пограничных войск Службы государственной безопасности РУз
Собирова Санжарбека Абдухалиловича — военнослужащего Пограничных войск Службы государственной безопасности РУз
Тогаева Рустама Нурмаматовича (посмертно) — 51 старшего инструктора Горного учебно-тренировочного Центра Министерства обороны РУз
Тогайниязова Мансура Хасановича — сержанта-инструктора взвода войсковой части Министерства обороны РУз
Убайдуллаева Санжарбека Махмудовича - прокурора управления Генеральной прокуратуры РУз
Уралова Сирожиддина Бектемировича — командира группы Республиканского спасательного центра МЧС РУз
медалью “Содиқ хизматлари учун”
Ахмедова Рустама Шукуралиевича — начальника таможенного поста “Дистанционное электронное декларирование” Таможенного управления Ташкентской области
Бекчонова Шухрата Султонмуродовича — старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Кошкупырского района Хорезмской области
Бобарахматова Махмуджона Гуломовича — командира отделения отряда патрульно-постовой службы УВД Сурхандарьинской области
Болтабоева Жахонгира Комилжоновича — старшего ординатора отделения Центрального военного клинического госпиталя Министерства обороны РУЗ
Жумаева Жамшида Бахтиёровича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
Жураева Махмуджона Махамаджоновича - инспектора дорожно-патрульной службы Управления внутренних дел Андижанской области
Иминова Зиёда Галибовича - заместителя начальника Главного управления внутренних дел Ташкентской области
Кенжаева Асилбека Бахтияровича - командира секции войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан
Кодирова Хайруллу Баратовича — командира отделения батальона патрульно-постовой службы Управления внутренних дел Кашкадарьинской области
Миразимова Мирзохида Мирсаидовича — оперуполномоченного отдела внутренних дел Папского района Наманганской области
Мирзаева Шавкатжона Ахадалиевича — старшего инспектора профилактики Управления координации деятельности органов внутренних дел по городу Фергане
Мухамедова Одила Исматовича — военнослужащего Пограничных войск Службы государственной безопасности РУз
Нормухаммедова Мирмухсина Муртозаевича — старшего инспектора профилактики управления внутренних дел города Навои Навоийской области
Отабоева Фархода Ризокуловича — начальника отдела охраны по городу Самарканд Управления охраны Национальной гвардии по Самаркандской области
Пахратдинова Махсуджана Махмуджановича — оперуполномоченного по особо важным делам МВД Каракалпакстана
Расулова Иброхима Асатовича — прокурора города Бухары
Рахимова Исломбека Аминбоевича — старшего техника отдела Главного центра Министерства обороны РУЗ
Сайдазову Халиду Садиковну — старшего помощника Ташкентского транспортного прокурора
Сапарова Амангелди Ережеповича — начальника цикла кафедры Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища Министерства обороны РУЗ
Сарибоева Улмасжона Норбутаевича - помощника командира отряда войсковой части Национальной гвардии РУз
Сейтмуратова Хожамурата Кулмуратовича — заместителя командира войсковой части Министерства обороны РУз
Таймуратову Гулчехру Амоновну — старшего инспектора по вопросам женщин Управления координации деятельности органов внутренних дел по Алмазарскому району города Ташкента
Тогаева Азамата Жавлиевича — начальника отдела по Алтынсайскому району Сурхандарьинской области Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре РУз
Тохирова Зафаржона Тохиржон угли 1 заместителя начальника кафедры – начальника цикла Академии Вооруженных Сил РУз
Тошбоева Голибжона Фозилжоновича — старшего инструктора – механика-водителя взвода войсковой части Министерства обороны РУз
Турдиева Голиба Мустафоевича — начальника колонии по исполнению наказания МВД РУз
Унгарбаева Искандера Орунбасаровича — рядового сотрудника Управления по обеспечению безопасности на метрополитене МВД РУз
Уралову Рухсору Тошпулатовну — главного консультанта Управления юстиции Сырдарьинской области
Хошимова Хожиакбара Абдулахадовича — специалиста-водителя войсковой части Национальной гвардии РУз
Шукурова Акрама Гайратовича - заместителя председателя Джизакского областного суда
Эсанова Ислома Абдужаббаровича - инструктора-сержанта взвода войсковой части Министерства обороны РУз
Эшанкулова Мусратиллу Марданкуловича — командира группы Отдельного батальона МВД РУз по обеспечению безопасности в международном аэропорту “Самарканд”
медалью “Соғлом турмуш”
Кенжебаева Бахитжана Курбаналиевича — специалиста отделения мобильного отряда Центрального военного клинического госпиталя Министерства обороны РУз
Саидназарова Хамидулло Ибодулло угли — военнослужащего Пограничных войск Службы государственной безопасности РУз
Шукурову Айшу Худайназаровну — старшую медицинскую сестру военного госпиталя Министерства обороны РУз
медалью “Шуҳрат”
Абдуллаеву Рисолат Суннатовну — директора юридического техникума Кашкадарьинской области
Абдусоттарова Азизжона Хусановича — старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Арнасайского района Джизакской области
Аллакулиева Миржалола Давранбековича —начальника департамента Министерства юстиции РУз
Араббоева Сардорбека Тургуновича — старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Алтынкульского района Андижанской области
Атаханова Кудрата Куранбаевича — старшего оперуполномоченного по особо важным делам Таможенного управления Хорезмской области
Бердиеву Ойсанамхон Кодиржон-кизи - специалиста-стрелка войсковой части Национальной гвардии РУз
Бобожонову Фариду Мансуровну — военнослужащую Пограничных войск Службы государственной безопасности РУз
Гулова Рамшида Салим угли — заместителя командира отряда войсковой части Национальной гвардии РУз
Дусмухамедова Алишера Исматиллаевича — начальника управления Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов РУз
Жалолова Мансуржона Шамсиддиновича — старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Каракульского района Бухарской области
Жумаева Зарифжона Кузикуловича — государственного исполнителя отдела по Кызылтепинскому району Навоийской области Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре РУз
Журалова Абдирашида Исаковича — прокурора Мубарекского района Кашкадарьинской области
Журабаева Озодбека Абдуқаххоровича — начальника управления Министерства внутренних дел РУз
Заминову Камолу Тахиржановну — специалиста секции войсковой части Министерства обороны РУз
Косимова Шерзода Саримсоковича — начальника отдела внутренних дел Дустликского района Джизакской области
Кулибоева Адхама Ниёзовича — инспектора дорожно-патрульной службы ГУВД Ташкентской области
Маматкулова Ойбека Абдуллаевича — старшего оперуполномоченного Таможенного управления Ферганской области
Мирзабаева Сардора Худайбердиевича — заместителя начальника отдела внутренних дел Сырдарьинского района Сырдарьинской области
Мирзараимова Нуридина Рахимбердиевича — рядового сотрудника центра технической охраны отдела охраны Юнусабадского района Управления охраны Национальной гвардии по городу Ташкенту
Муминова Нодирбека Абдуқахаровича — командира отделения батальона патрульно-постовой службы Управления внутренних дел Наманганской области
Нигматова Равшана Махкамбаевича — директора Ташкентского военно-музыкального лицея Национальной гвардии РУз
Норбоева Бухора Маликмахматовича — заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны РУз
Раджапова Кадамбоя Шухратовича — старшего механика группы войсковой части Министерства обороны РУз
Рахманкулова Илхомжона Хакимовича — судью Верховного суда РУз
Рисназарова Айдоса Узакбергеновича — старшего инспектора управления по Республике Каракалпакстан Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре РУЗ
Таирова Алишера Зиядуллаевича — рядового сотрудника батальона патрульно-постовой службы Управления внутренних дел Самаркандской области
Уракова Гайрата Халиловича — старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Булунгурского района Самаркандской области
Хакназарова Худойберди Дилмуродовича — начальника факультета Университета общественной безопасности РУз
Холматова Бекзода Шухратовича — начальника отдела Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре РУз