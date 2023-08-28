https://uz.sputniknews.ru/20230828/mirziyoyev-nagrajdeninye-voyennoslujaschiye-pravooxraniteli-den-nezavisimosti-38284288.html

Мирзиёев наградил военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов

Мирзиёев наградил военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов

Глава Узбекистана подписал указ "О награждении в связи с 32-летием государственной независимости Республики Узбекистан группы военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов”.

2023-08-28T08:47+0500

2023-08-28T08:47+0500

2023-08-28T08:47+0500

узбекистан

награждение

указ

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

военнослужащие

день независимости

общество

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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев наградил орденами “Шон-шараф” I степени, "Мардлик", “Дўстлик”, “Саломатлик” II степени, медалями “Жасорат”, “Содиқ хизматлари учун”, “Соғлом турмуш” и “Шуҳрат” в честь Дня независимости группу военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов” сообщает пресс-служба главы республики.Так, президент Узбекистана наградил:орденом “Шон-шараф” I степениКурбанова Баходира Низамовича — министра обороны РУзорденом ”Мардлик”Абдуллажонова Нодира Бокижоновича — заместителя начальника службы МВД РузАсатова Содика Сафаровича — заместителя командующего войсками военного округа Министерства обороны РУзБайбутаева Камолиддина Исроиловича — оперуполномоченного по особо важным делам службы МВД РУзБозорова Сирожиддина Мирзакаримовича — командира войсковой части Министерства обороны РУзБолиева Умара Усмоновича — начальника Учебно-полевого центра МВД РУзГаниева Уткира Каршиевича — военнослужащего Пограничных войск Службы государственной безопасности РУзКучкарова Неъматжона Хасанбаевича — старшего следователя управления Генеральной прокуратуры РУзНасруллаева Иномжона Эркиновича - начальника службы Республиканского спасательного центра МЧС РУзСамадова Салома Исматовича - заместителя Генерального прокурора РУзСотиева Хуршида Тулкинбоевича — начальника управления Главного управления МЧС РУзТошпулотова Камолиддина Исомиддиновича — командира войсковой части Министерства обороны РУзУбайдуллаева Зинатдина Хабибуллаевича — специалиста-водителя войсковой части Национальной гвардии РУзХайруллаева Эркина Абдусаматовича — заместителя начальника управления Генеральной прокуратуры РУзЭминжонова Гуляма Кодиролиевича — командира войсковой части Национальной гвардии РУзорденом “Дўстлик”Артикову Светлану Баймирзаевну — заместителя Генерального прокурора РУзБабаян Ирину Рафиковну — начальника отдела прокуратуры города ТашкентаБахитова Жараса Бахитовича — начальника отдела прокуратуры КаракалпакстанаПак Станислава Юрьевича — начальника Экспертно-криминалистического центра ГУВД города ТашкентаТурахужаева Халилилло Собиржоновича - заместителя председателя Верховного суда РУзФёдорова Евгения Михайловича - старшего офицера отдела войсковой части Министерства обороны РУзЧудина Андрея Михайловича - начальника службы Центрального аппарата Национальной гвардии РУзШарапова Динмухаммада Равшанбековича - мастера-спасателя отряда Республиканского спасательного центра МЧС РУзорденом “Саломатлик” II степениМухиддинова Бахтиёра Ишанбувахановича - начальника отделения – главного кардиолога Центрального военного клинического госпиталя Министерства обороны РУзХуденова Хусена Юсуповича - начальника отделения – главного специалиста Центрального военного клинического госпиталя Министерства обороны РУзмедалью “Жасорат”Агзамова Фархода Акмаловича - старшего оперуполномоченного Министерства внутренних дел РУзАкбарова Ботира Шокир угли - мастера-спасателя отряда Республиканского спасательного центра МЧС РУзАсадова Бекзода Махсуд угли - спасателя-водолаза отряда Республиканского спасательного центра МЧС РузАтаджанова Бахтиёра Бекматовича - заместителя начальника отдела охраны города Нукус Управления охраны Национальной гвардии по Республике КаракалпакстанБобоназарова Музаффара Комилжоновича - начальника отдела УВД Ферганской областиЁдгорова Отабека Олимжановича - фельдшера-спасателя отряда Республиканского спасательного центра МЧС РУзЖумабаева Бахриддина Гуломжон угли — военнослужащего Пограничных войск Службы государственной безопасности РУзЖуманиязова Бактурди Курамбоевича — рядового сотрудника группы отдела охраны Ханкинского района Управления охраны Национальной гвардии по Хорезмской областиИкрамова Шовката Адхамовича — спасателя-водителя отряда Республиканского спасательного центра МЧС РУзИсматова Фаррухжона Комилджоновича — командира группы Республиканского спасательного центра МЧС РУзМахмудова Баходира Мансур угли — инструктора-спасателя отряда Республиканского спасательного центра МЧС РУзМустафокулова Илхома Самардиновича — старшего оперуполномоченного отдела внутренних дел Байсунского района Сурхандарьинской областиОртикова Жамола Купайсиновича — заместителя командира – начальника отдела войсковой части Министерства обороны РУзРахимбердиева Алишера Аюбовича — командира группы войсковой части Министерства обороны РУзРахимова Шодлика Шухратовича — военнослужащего Пограничных войск Службы государственной безопасности РУзСобирова Санжарбека Абдухалиловича — военнослужащего Пограничных войск Службы государственной безопасности РУзТогаева Рустама Нурмаматовича (посмертно) — 51 старшего инструктора Горного учебно-тренировочного Центра Министерства обороны РУзТогайниязова Мансура Хасановича — сержанта-инструктора взвода войсковой части Министерства обороны РУзУбайдуллаева Санжарбека Махмудовича - прокурора управления Генеральной прокуратуры РУзУралова Сирожиддина Бектемировича — командира группы Республиканского спасательного центра МЧС РУзмедалью “Содиқ хизматлари учун”Ахмедова Рустама Шукуралиевича — начальника таможенного поста “Дистанционное электронное декларирование” Таможенного управления Ташкентской областиБекчонова Шухрата Султонмуродовича — старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Кошкупырского района Хорезмской областиБобарахматова Махмуджона Гуломовича — командира отделения отряда патрульно-постовой службы УВД Сурхандарьинской областиБолтабоева Жахонгира Комилжоновича — старшего ординатора отделения Центрального военного клинического госпиталя Министерства обороны РУЗЖумаева Жамшида Бахтиёровича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики УзбекистанЖураева Махмуджона Махамаджоновича - инспектора дорожно-патрульной службы Управления внутренних дел Андижанской областиИминова Зиёда Галибовича - заместителя начальника Главного управления внутренних дел Ташкентской областиКенжаева Асилбека Бахтияровича - командира секции войсковой части Национальной гвардии Республики УзбекистанКодирова Хайруллу Баратовича — командира отделения батальона патрульно-постовой службы Управления внутренних дел Кашкадарьинской областиМиразимова Мирзохида Мирсаидовича — оперуполномоченного отдела внутренних дел Папского района Наманганской областиМирзаева Шавкатжона Ахадалиевича — старшего инспектора профилактики Управления координации деятельности органов внутренних дел по городу ФерганеМухамедова Одила Исматовича — военнослужащего Пограничных войск Службы государственной безопасности РУзНормухаммедова Мирмухсина Муртозаевича — старшего инспектора профилактики управления внутренних дел города Навои Навоийской областиОтабоева Фархода Ризокуловича — начальника отдела охраны по городу Самарканд Управления охраны Национальной гвардии по Самаркандской областиПахратдинова Махсуджана Махмуджановича — оперуполномоченного по особо важным делам МВД КаракалпакстанаРасулова Иброхима Асатовича — прокурора города БухарыРахимова Исломбека Аминбоевича — старшего техника отдела Главного центра Министерства обороны РУЗСайдазову Халиду Садиковну — старшего помощника Ташкентского транспортного прокурораСапарова Амангелди Ережеповича — начальника цикла кафедры Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища Министерства обороны РУЗСарибоева Улмасжона Норбутаевича - помощника командира отряда войсковой части Национальной гвардии РУзСейтмуратова Хожамурата Кулмуратовича — заместителя командира войсковой части Министерства обороны РУзТаймуратову Гулчехру Амоновну — старшего инспектора по вопросам женщин Управления координации деятельности органов внутренних дел по Алмазарскому району города ТашкентаТогаева Азамата Жавлиевича — начальника отдела по Алтынсайскому району Сурхандарьинской области Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре РУзТохирова Зафаржона Тохиржон угли 1 заместителя начальника кафедры – начальника цикла Академии Вооруженных Сил РУзТошбоева Голибжона Фозилжоновича — старшего инструктора – механика-водителя взвода войсковой части Министерства обороны РУзТурдиева Голиба Мустафоевича — начальника колонии по исполнению наказания МВД РУзУнгарбаева Искандера Орунбасаровича — рядового сотрудника Управления по обеспечению безопасности на метрополитене МВД РУзУралову Рухсору Тошпулатовну — главного консультанта Управления юстиции Сырдарьинской областиХошимова Хожиакбара Абдулахадовича — специалиста-водителя войсковой части Национальной гвардии РУзШукурова Акрама Гайратовича - заместителя председателя Джизакского областного судаЭсанова Ислома Абдужаббаровича - инструктора-сержанта взвода войсковой части Министерства обороны РУзЭшанкулова Мусратиллу Марданкуловича — командира группы Отдельного батальона МВД РУз по обеспечению безопасности в международном аэропорту “Самарканд”медалью “Соғлом турмуш”Кенжебаева Бахитжана Курбаналиевича — специалиста отделения мобильного отряда Центрального военного клинического госпиталя Министерства обороны РУзСаидназарова Хамидулло Ибодулло угли — военнослужащего Пограничных войск Службы государственной безопасности РУзШукурову Айшу Худайназаровну — старшую медицинскую сестру военного госпиталя Министерства обороны РУзмедалью “Шуҳрат”Абдуллаеву Рисолат Суннатовну — директора юридического техникума Кашкадарьинской областиАбдусоттарова Азизжона Хусановича — старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Арнасайского района Джизакской областиАллакулиева Миржалола Давранбековича —начальника департамента Министерства юстиции РУзАраббоева Сардорбека Тургуновича — старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Алтынкульского района Андижанской областиАтаханова Кудрата Куранбаевича — старшего оперуполномоченного по особо важным делам Таможенного управления Хорезмской областиБердиеву Ойсанамхон Кодиржон-кизи - специалиста-стрелка войсковой части Национальной гвардии РУзБобожонову Фариду Мансуровну — военнослужащую Пограничных войск Службы государственной безопасности РУзГулова Рамшида Салим угли — заместителя командира отряда войсковой части Национальной гвардии РУзДусмухамедова Алишера Исматиллаевича — начальника управления Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов РУзЖалолова Мансуржона Шамсиддиновича — старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Каракульского района Бухарской областиЖумаева Зарифжона Кузикуловича — государственного исполнителя отдела по Кызылтепинскому району Навоийской области Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре РУзЖуралова Абдирашида Исаковича — прокурора Мубарекского района Кашкадарьинской областиЖурабаева Озодбека Абдуқаххоровича — начальника управления Министерства внутренних дел РУзЗаминову Камолу Тахиржановну — специалиста секции войсковой части Министерства обороны РУзКосимова Шерзода Саримсоковича — начальника отдела внутренних дел Дустликского района Джизакской областиКулибоева Адхама Ниёзовича — инспектора дорожно-патрульной службы ГУВД Ташкентской областиМаматкулова Ойбека Абдуллаевича — старшего оперуполномоченного Таможенного управления Ферганской областиМирзабаева Сардора Худайбердиевича — заместителя начальника отдела внутренних дел Сырдарьинского района Сырдарьинской областиМирзараимова Нуридина Рахимбердиевича — рядового сотрудника центра технической охраны отдела охраны Юнусабадского района Управления охраны Национальной гвардии по городу ТашкентуМуминова Нодирбека Абдуқахаровича — командира отделения батальона патрульно-постовой службы Управления внутренних дел Наманганской областиНигматова Равшана Махкамбаевича — директора Ташкентского военно-музыкального лицея Национальной гвардии РУзНорбоева Бухора Маликмахматовича — заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны РУзРаджапова Кадамбоя Шухратовича — старшего механика группы войсковой части Министерства обороны РУзРахманкулова Илхомжона Хакимовича — судью Верховного суда РУзРисназарова Айдоса Узакбергеновича — старшего инспектора управления по Республике Каракалпакстан Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре РУЗТаирова Алишера Зиядуллаевича — рядового сотрудника батальона патрульно-постовой службы Управления внутренних дел Самаркандской областиУракова Гайрата Халиловича — старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Булунгурского района Самаркандской областиХакназарова Худойберди Дилмуродовича — начальника факультета Университета общественной безопасности РУзХолматова Бекзода Шухратовича — начальника отдела Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре РУз

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