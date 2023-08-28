https://uz.sputniknews.ru/20230828/rossiya-eaes-kooperatsiya-innopom-uzbekistan-mishustin-38308977.html
Россия планирует нарастить кооперацию в ЕАЭС благодаря "Иннопрому"
Россия планирует нарастить кооперацию в ЕАЭС благодаря "Иннопрому"
Премьер-министр РФ призвал вывести взаимодействие в рамках Союза на более высокий уровень.
2023-08-28T15:22+0500
2023-08-28T15:22+0500
2023-08-28T16:12+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
россия
узбекистан
казахстан
кыргызстан
промышленность
"иннопром"
михаил мишустин
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ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Российское правительство намерено закрепить тенденцию роста промышленного производства и промышленной кооперации в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. В качестве одного из инструментов по расширению такого взаимодействия он назвал международную выставку "Иннопром", сообщает РИА Новости.По словам Мишустина, промышленное производство в ЕАЭС выросло практически на 3 %.Он также подчеркнул важность углубления взаимодействия в рамках объединения в нынешних непростых условиях.В качестве одного из инструментов развития этих отношений Михаил Мишустин назвал выставку "Иннопром". Он напомнил, что в июле посетил совместно с вице-премьером — главой Минпромторга Денисом Мантуровым выставку "Иннопром-2023" в Екатеринбурге, где "практически все члены союза были представлены своими технологическими проектами". По словам премьер-министра, Россия также примет участие в следующей выставке "Иннопром. Казахстан", которая пройдет в Астане в сентябре. Мишустин подчеркнул, что углубление кооперации с ЕАЭС будет способствовать встраиванию союза в глобальные производственные цепочки.Большое количество российских предприятий также приняли участие в международной выставке "Иннопром. Центральная Азия", проходившей в апреле этого года в Ташкенте. На выставке также выступил Денис Мантуров.В этом году на выставке Россия представила 59 стендов Made in Russia по таким направлениям как IT, образование, машиностроение, медицина, металлургия, энергетика, логистика, строительство.По итогам "Иннопрома" российские предприниматели подписали не менее 51 документа. В их числе соглашения между регионами двух стран о развитии торгово-промышленного сотрудничества и контракты на поставку различного оборудования.Активно развивается промышленная кооперация Узбекистана со странами ЕАЭС. В республике действует около 4 тысяч предприятий с участием российского капитала, из них 700 созданы в прошлом году, а только за семь месяцев текущего года — еще 425. Кроме того, еще две страны ЕАЭС — Кыргызстан и Казахстан — входят в топ-10 стран по числу созданных в этом году предприятий с участием иностранного капитала в Узбекистане (94 и 34 предприятия соответственно).В частности, в Узбекистане налажено производство автомобилей марки "Лада", действуют два технопарка, созданных в партнерстве с казанским технополисом "Химград", сотрудничают предприятия Узбекистана и с такими крупными компаниями, как "Лукойл" и "Татнефть".Ключевыми отраслями для промышленной кооперации и импортозамещения со странами ЕАЭС остаются авиация, автомобилестроение, сельское хозяйство, розничная торговля.
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россия еаэс кооперация промышленность иннопром узбекистан сотрудничество компании
россия еаэс кооперация промышленность иннопром узбекистан сотрудничество компании
Россия планирует нарастить кооперацию в ЕАЭС благодаря "Иннопрому"
15:22 28.08.2023 (обновлено: 16:12 28.08.2023)
Премьер-министр РФ призвал вывести взаимодействие в рамках Союза на более высокий уровень.
ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Российское правительство намерено закрепить тенденцию роста промышленного производства и промышленной кооперации в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
В качестве одного из инструментов по расширению такого взаимодействия он назвал международную выставку "Иннопром", сообщает РИА Новости
.
По словам Мишустина, промышленное производство в ЕАЭС выросло практически на 3 %.
"Углубление этой кооперации будет способствовать встраиванию нашего союза в глобальные производственные цепочки товаров, что очень важно — с высокой добавленной стоимостью", — сказал Мишустин.
Он также подчеркнул важность углубления взаимодействия в рамках объединения в нынешних непростых условиях.
"Мы с партнерами согласны, что именно сегодня, в непростой ситуации в мире, крайне важно вывести взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза на еще более высокий уровень, воплотить в жизнь и перспективные совместные проекты во всех областях на благо наших людей. Дальше также будем продолжать делать все необходимое для того, чтобы создавать комфортные условия для жизни в наших государствах", — сказал Мишустин.
В качестве одного из инструментов развития этих отношений Михаил Мишустин назвал выставку "Иннопром". Он напомнил, что в июле посетил совместно с вице-премьером — главой Минпромторга Денисом Мантуровым выставку "Иннопром-2023" в Екатеринбурге, где "практически все члены союза были представлены своими технологическими проектами". По словам премьер-министра, Россия также примет участие в следующей выставке "Иннопром. Казахстан", которая пройдет в Астане в сентябре.
Мишустин подчеркнул, что углубление кооперации с ЕАЭС будет способствовать встраиванию союза в глобальные производственные цепочки.
Большое количество российских предприятий также приняли участие в международной выставке "Иннопром. Центральная Азия", проходившей в апреле этого года в Ташкенте. На выставке также выступил Денис Мантуров.
"Кооперационные связи в первую очередь в рамках ЕАЭС, ШОС, БРИКС и других экономических объединений, где у нас складываются конструктивные дружеские отношения, способствуют достижению технологического суверенитета. Центральная Азия занимает лидирующие позиции в этом направлении", — рассказал Денис Мантуров.
В этом году на выставке Россия представила 59 стендов Made in Russia по таким направлениям как IT, образование, машиностроение, медицина, металлургия, энергетика, логистика, строительство.
По итогам "Иннопрома" российские предприниматели подписали не менее 51 документа. В их числе соглашения между регионами двух стран о развитии торгово-промышленного сотрудничества и контракты на поставку различного оборудования.
Активно развивается промышленная кооперация Узбекистана со странами ЕАЭС. В республике действует около 4 тысяч предприятий с участием российского капитала, из них 700 созданы в прошлом году, а только за семь месяцев текущего года — еще 425. Кроме того, еще две страны ЕАЭС — Кыргызстан и Казахстан — входят в топ-10 стран по числу созданных в этом году предприятий с участием иностранного капитала в Узбекистане (94 и 34 предприятия соответственно).
В частности, в Узбекистане налажено производство автомобилей марки "Лада", действуют два технопарка, созданных в партнерстве с казанским технополисом "Химград", сотрудничают предприятия Узбекистана и с такими крупными компаниями, как "Лукойл" и "Татнефть".
Ключевыми отраслями для промышленной кооперации и импортозамещения со странами ЕАЭС остаются авиация, автомобилестроение, сельское хозяйство, розничная торговля.