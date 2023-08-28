https://uz.sputniknews.ru/20230828/uaz-sborka-avto-zapusk-texnopark-chirchik-uzbekistan-38312522.html
УАЗ запустит сборку автомобилей в Узбекистане
УАЗ запустит сборку автомобилей в Узбекистане
Сборку автомобилей планируют наладить на площадке технопарка "Чирчик" в Ташобласти.
2023-08-28T17:21+0500
2023-08-28T17:21+0500
2023-08-28T17:33+0500
узбекистан
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ульяновск
экономика
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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) намерен запустить сборку автомобилей в Узбекистане, сообщает пресс-служба технопарка "Чирчик".Индустриальный парк в городе Чирчике, расположенный в Ташкентской области, создан в 2022 году и предназначен для локализации производств российских компаний на территории республики. Его резидентами являются уже свыше 10 компаний, чьи проекты оценивают более чем в $30 млн. Создание технопарка осуществляется в сотрудничестве с казанским технополисом "Химград".В апреле этого года в Джизаке запустили второй российско-узбекский технологический комплекс. Здесь планируют разместить не менее 36 компаний-резидентов с общим количеством рабочих мест 1 100 человек и объемом инвестиций более $60 млн.Для справки: Ульяновский автомоби́льный завод (УАЗ) — предприятие в Ульяновске, основанное в июле 1941 года. Является российским производителем полноприводных автомобилей: внедорожников, легких грузовиков и микроавтобусов. Ранее Sputnik сообщал о том, что российским компаниям презентовали самаркандскую промышленную зону "Мараканд".
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узбекистан чирчик технопарк запуск сборка автомобили уаз россия ульяновск экономика
узбекистан чирчик технопарк запуск сборка автомобили уаз россия ульяновск экономика
УАЗ запустит сборку автомобилей в Узбекистане
17:21 28.08.2023 (обновлено: 17:33 28.08.2023)
Сборку автомобилей планируют наладить на площадке технопарка "Чирчик" в Ташобласти.
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik.
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) намерен запустить сборку автомобилей в Узбекистане, сообщает
пресс-служба технопарка "Чирчик".
"Представители УАЗ заявили о намерении запустить сборку автомобилей в Узбекистане и рассматривают для этого технопарк", — говорится в сообщении.
Индустриальный парк в городе Чирчике, расположенный в Ташкентской области, создан в 2022 году и предназначен для локализации производств российских компаний на территории республики. Его резидентами являются уже свыше 10 компаний, чьи проекты оценивают более чем в $30 млн. Создание технопарка осуществляется в сотрудничестве с казанским технополисом "Химград".
В апреле этого года в Джизаке запустили второй российско-узбекский технологический комплекс. Здесь планируют разместить не менее 36 компаний-резидентов с общим количеством рабочих мест 1 100 человек и объемом инвестиций более $60 млн.
Для справки: Ульяновский автомоби́льный завод (УАЗ) — предприятие в Ульяновске, основанное в июле 1941 года. Является российским производителем полноприводных автомобилей: внедорожников, легких грузовиков и микроавтобусов.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что российским компаниям презентовали самаркандскую промышленную зону "Мараканд".