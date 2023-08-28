https://uz.sputniknews.ru/20230828/uaz-sborka-avto-zapusk-texnopark-chirchik-uzbekistan-38312522.html

УАЗ запустит сборку автомобилей в Узбекистане

УАЗ запустит сборку автомобилей в Узбекистане

Сборку автомобилей планируют наладить на площадке технопарка "Чирчик" в Ташобласти.

2023-08-28T17:21+0500

2023-08-28T17:21+0500

2023-08-28T17:33+0500

узбекистан

чирчик

технопарк

запуск

сборка

автомобили

уаз

россия

ульяновск

экономика

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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) намерен запустить сборку автомобилей в Узбекистане, сообщает пресс-служба технопарка "Чирчик".Индустриальный парк в городе Чирчике, расположенный в Ташкентской области, создан в 2022 году и предназначен для локализации производств российских компаний на территории республики. Его резидентами являются уже свыше 10 компаний, чьи проекты оценивают более чем в $30 млн. Создание технопарка осуществляется в сотрудничестве с казанским технополисом "Химград".В апреле этого года в Джизаке запустили второй российско-узбекский технологический комплекс. Здесь планируют разместить не менее 36 компаний-резидентов с общим количеством рабочих мест 1 100 человек и объемом инвестиций более $60 млн.Для справки: Ульяновский автомоби́льный завод (УАЗ) — предприятие в Ульяновске, основанное в июле 1941 года. Является российским производителем полноприводных автомобилей: внедорожников, легких грузовиков и микроавтобусов. Ранее Sputnik сообщал о том, что российским компаниям презентовали самаркандскую промышленную зону "Мараканд".

узбекистан

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