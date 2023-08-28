https://uz.sputniknews.ru/20230828/uzbekistan-eksport-ovoschi-frukty-strany-statistika-38303317.html

Куда больше всего Узбекистан продает овощей и фруктов

Куда больше всего Узбекистан продает овощей и фруктов

Основным импортером узбекской плодоовощной продукции традиционно является Россия.

2023-08-28T13:30+0500

2023-08-28T13:30+0500

2023-08-28T13:30+0500

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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Узбекистан за 7 месяцев текущего года экспортировал в Россию овощей и фруктов на $281 млн. Это 41,8% от всего объема экспорта плодоовощной продукции, сообщает Агентство статистики.Общий объём экспорта за январь-июль 2023-го составил 1 123,6 тыс. тонн, или $672 млн в денежном эквиваленте. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, этот показатель увеличился в 1,2 раза, или на 153,8 тыс. тонн.Основными покупателями узбекских фруктов и овощей стали Россия (41,8 %), Пакистан (14,6 %), Казахстан (12,0 %) и Кыргызстан (9,1 %).Ранее Sputnik сообщал о том, что Россия в лидерах по числу предприятий с иностранным капиталом в Узбекистане.

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