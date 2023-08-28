https://uz.sputniknews.ru/20230828/uzbekistan-eksport-ovoschi-frukty-strany-statistika-38303317.html
Куда больше всего Узбекистан продает овощей и фруктов
Куда больше всего Узбекистан продает овощей и фруктов
Основным импортером узбекской плодоовощной продукции традиционно является Россия.
2023-08-28T13:30+0500
2023-08-28T13:30+0500
2023-08-28T13:30+0500
узбекистан
экспорт
овощи
фрукты
страны
статистика
инфографика
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/15/30129454_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6b12d6651db8c13e1969a9f8ae5de252.jpg
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Узбекистан за 7 месяцев текущего года экспортировал в Россию овощей и фруктов на $281 млн. Это 41,8% от всего объема экспорта плодоовощной продукции, сообщает Агентство статистики.Общий объём экспорта за январь-июль 2023-го составил 1 123,6 тыс. тонн, или $672 млн в денежном эквиваленте. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, этот показатель увеличился в 1,2 раза, или на 153,8 тыс. тонн.Основными покупателями узбекских фруктов и овощей стали Россия (41,8 %), Пакистан (14,6 %), Казахстан (12,0 %) и Кыргызстан (9,1 %).Ранее Sputnik сообщал о том, что Россия в лидерах по числу предприятий с иностранным капиталом в Узбекистане.
узбекистан
страны
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/15/30129454_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_286a8dc558c87d3254b27edfdb5456c9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан экспорт овощи фрукты страны статистика инфографика экономика
узбекистан экспорт овощи фрукты страны статистика инфографика экономика
Куда больше всего Узбекистан продает овощей и фруктов
Основным импортером узбекской плодоовощной продукции традиционно является Россия.
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik.
Узбекистан за 7 месяцев текущего года экспортировал в Россию овощей и фруктов на $281 млн. Это 41,8% от всего объема экспорта плодоовощной продукции, сообщает
Агентство статистики.
Общий объём экспорта за январь-июль 2023-го составил 1 123,6 тыс. тонн, или $672 млн в денежном эквиваленте. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, этот показатель увеличился в 1,2 раза, или на 153,8 тыс. тонн.
Основными покупателями узбекских фруктов и овощей стали Россия (41,8 %), Пакистан (14,6 %), Казахстан (12,0 %) и Кыргызстан (9,1 %).