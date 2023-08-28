https://uz.sputniknews.ru/20230828/predpriyatiya-inostrannyy-kapital-uzbekistan-statistika-38290550.html

Россия в лидерах по числу предприятий с иностранным капиталом в Узбекистане

Россия в лидерах по числу предприятий с иностранным капиталом в Узбекистане

За 7 месяцев 2023 года в республике начали работу 1 532 новых компании с иностранным капиталом.

2023-08-28T10:56+0500

2023-08-28T10:56+0500

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узбекистан

россия

инвестиции

предприятия

статистика

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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Российский бизнес за 7 месяцев 2023 года создал 425 предприятий в Узбекистане. Это крупнейший показатель среди стран, которые открыли предприятия с иностранными инвестициями в республике, сообщает Агентство статистики.На втором месте находится Китай – 329 предприятий. На третьем — Турция со 143 компаниями, а первое место по числу открытых в Узбекистане СП из Центральноазиатских стран занимает Казахстан — 94.За 7 месяцев 2023 года в республике начали свою деятельность 1 279 новых компаний с иностранным капиталом.Топ-10 стран, лидирующих по открытию своих компаний в Узбекистане:Ранее Sputnik сообщал о том, что Узбекистан третий по стоимости экспорта в Россию из стран ближнего зарубежья.

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