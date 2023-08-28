https://uz.sputniknews.ru/20230828/predpriyatiya-inostrannyy-kapital-uzbekistan-statistika-38290550.html
Россия в лидерах по числу предприятий с иностранным капиталом в Узбекистане
Россия в лидерах по числу предприятий с иностранным капиталом в Узбекистане
За 7 месяцев 2023 года в республике начали работу 1 532 новых компании с иностранным капиталом.
2023-08-28T10:56+0500
2023-08-28T10:56+0500
2023-08-28T12:20+0500
узбекистан
россия
инвестиции
предприятия
статистика
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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Российский бизнес за 7 месяцев 2023 года создал 425 предприятий в Узбекистане. Это крупнейший показатель среди стран, которые открыли предприятия с иностранными инвестициями в республике, сообщает Агентство статистики.На втором месте находится Китай – 329 предприятий. На третьем — Турция со 143 компаниями, а первое место по числу открытых в Узбекистане СП из Центральноазиатских стран занимает Казахстан — 94.За 7 месяцев 2023 года в республике начали свою деятельность 1 279 новых компаний с иностранным капиталом.Топ-10 стран, лидирующих по открытию своих компаний в Узбекистане:Ранее Sputnik сообщал о том, что Узбекистан третий по стоимости экспорта в Россию из стран ближнего зарубежья.
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узбекистан россия инвестиции предприятия статистика
узбекистан россия инвестиции предприятия статистика
Россия в лидерах по числу предприятий с иностранным капиталом в Узбекистане
10:56 28.08.2023 (обновлено: 12:20 28.08.2023)
За 7 месяцев 2023 года в республике начали работу 1 532 новых компании с иностранным капиталом.
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik.
Российский бизнес за 7 месяцев 2023 года создал 425 предприятий в Узбекистане. Это крупнейший показатель среди стран, которые открыли предприятия с иностранными инвестициями в республике, сообщает
Агентство статистики.
На втором месте находится Китай – 329 предприятий. На третьем — Турция со 143 компаниями, а первое место по числу открытых в Узбекистане СП из Центральноазиатских стран занимает Казахстан — 94.
За 7 месяцев 2023 года в республике начали свою деятельность 1 279 новых компаний с иностранным капиталом.
Топ-10 стран, лидирующих по открытию своих компаний в Узбекистане:
Ранее Sputnik
сообщал о том, что Узбекистан третий по стоимости экспорта в Россию из стран ближнего зарубежья.