https://uz.sputniknews.ru/20230828/uzbekistan-eksport-ovoschi-i-frukty-infografika-38320735.html
В какие страны Узбекистан экспортировал овощи и фрукты — инфографика
В какие страны Узбекистан экспортировал овощи и фрукты — инфографика
За семь месяцев текущего года республика поставила за рубеж 1,1 млн тонн фруктов и овощей. Основным покупателем остается Россия.
2023-08-28T21:04+0500
2023-08-28T21:04+0500
2023-08-28T21:24+0500
инфографика
узбекистан
экспорт
овощи
фрукты
статистика
россия
пакистан
кыргызстан
казахстан
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По предварительным данным Агентства по статистике, в январе-июле 2023 года Узбекистан экспортировал 1,1 млн тонн фруктов и овощей на сумму $672,9 млн.По сравнению с соответствующим периодом 2022 года этот показатель увеличился в 1,2 раза или на 153,8 тыс. тонн.Основными рынками экспорта плодоовощной продукции Узбекистана были Россия (41,8%), Пакистан (14,6%), Казахстан (12,0%) и Кыргызстан (9,1%).Подробнее — в инфографике Sputnik.
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узбекистан инфографика экспорт овощи фрукты плодоовощная продукция россия кыргызстан пакистан
узбекистан инфографика экспорт овощи фрукты плодоовощная продукция россия кыргызстан пакистан
В какие страны Узбекистан экспортировал овощи и фрукты — инфографика
21:04 28.08.2023 (обновлено: 21:24 28.08.2023)
За семь месяцев текущего года республика поставила за рубеж 1,1 млн тонн фруктов и овощей. Основным покупателем остается Россия.
По предварительным данным Агентства по статистике, в январе-июле 2023 года Узбекистан экспортировал 1,1 млн тонн фруктов и овощей на сумму $672,9 млн.
По сравнению с соответствующим периодом 2022 года этот показатель увеличился в 1,2 раза или на 153,8 тыс. тонн.
Основными рынками экспорта плодоовощной продукции Узбекистана были Россия (41,8%), Пакистан (14,6%), Казахстан (12,0%) и Кыргызстан (9,1%).
Подробнее — в инфографике Sputnik.