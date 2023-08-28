https://uz.sputniknews.ru/20230828/uzbekistan-eksport-ovoschi-i-frukty-infografika-38320735.html

В какие страны Узбекистан экспортировал овощи и фрукты — инфографика

В какие страны Узбекистан экспортировал овощи и фрукты — инфографика

За семь месяцев текущего года республика поставила за рубеж 1,1 млн тонн фруктов и овощей. Основным покупателем остается Россия.

2023-08-28T21:04+0500

2023-08-28T21:04+0500

2023-08-28T21:24+0500

инфографика

узбекистан

экспорт

овощи

фрукты

статистика

россия

пакистан

кыргызстан

казахстан

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По предварительным данным Агентства по статистике, в январе-июле 2023 года Узбекистан экспортировал 1,1 млн тонн фруктов и овощей на сумму $672,9 млн.По сравнению с соответствующим периодом 2022 года этот показатель увеличился в 1,2 раза или на 153,8 тыс. тонн.Основными рынками экспорта плодоовощной продукции Узбекистана были Россия (41,8%), Пакистан (14,6%), Казахстан (12,0%) и Кыргызстан (9,1%).Подробнее — в инфографике Sputnik.

узбекистан

россия

пакистан

казахстан

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