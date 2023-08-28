https://uz.sputniknews.ru/20230828/uzbekistan-kazaxstan-kyrgyzstan-postavk-elektrichestva-38318780.html
Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан договорились о взаимных поставках электричества
Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан договорились о взаимных поставках электричества
Представители энергетических и водохозяйственных органов трех стран провели переговоры в Астане.
2023-08-28T19:21+0500
2023-08-28T19:21+0500
2023-08-28T19:21+0500
узбекистан
общество
казахстан
кыргызстан
электричество
вода
энергетика
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ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Представители энергетических и водохозяйственных органов Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана обсудили водно-энергетическое сотрудничество в предстоящий осенне-зимний период.Встреча проходила 25-26 августа в Астане, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.Участники встречи также договорились проработать возможность внедрения механизма почасового учета электричества, заключить договоры на урегулирование внеплановых перетоков между хозяйствующими субъектами и пересмотреть условия действующих договоров.Следующая встреча представителей водохозяйственных и энергетических ведомств трех стран пройдет вноябре 2023 года в Бишкеке.
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узбекистан казахстан кыргызстан поставки электричества осенне-зимний период перетоки
узбекистан казахстан кыргызстан поставки электричества осенне-зимний период перетоки
Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан договорились о взаимных поставках электричества
Представители энергетических и водохозяйственных органов трех стран провели переговоры в Астане.
ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Представители энергетических и водохозяйственных органов Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана обсудили водно-энергетическое сотрудничество в предстоящий осенне-зимний период.
Встреча проходила 25-26 августа в Астане, сообщает
пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.
"Во время встречи были обсуждены вопросы поставок электрической энергии в предстоящий осенне-зимний сезон, а также сотрудничество в других сферах. Был достигнут ряд взаимных договоренностей, определены объемы и условия поставок", - сообщили в министерстве.
Участники встречи также договорились проработать возможность внедрения механизма почасового учета электричества, заключить договоры на урегулирование внеплановых перетоков между хозяйствующими субъектами и пересмотреть условия действующих договоров.
Следующая встреча представителей водохозяйственных и энергетических ведомств трех стран пройдет вноябре 2023 года в Бишкеке.