https://uz.sputniknews.ru/20230828/uzbekistan-kazaxstan-kyrgyzstan-postavk-elektrichestva-38318780.html

Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан договорились о взаимных поставках электричества

Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан договорились о взаимных поставках электричества

Представители энергетических и водохозяйственных органов трех стран провели переговоры в Астане.

2023-08-28T19:21+0500

2023-08-28T19:21+0500

2023-08-28T19:21+0500

узбекистан

общество

казахстан

кыргызстан

электричество

вода

энергетика

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ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Представители энергетических и водохозяйственных органов Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана обсудили водно-энергетическое сотрудничество в предстоящий осенне-зимний период.Встреча проходила 25-26 августа в Астане, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.Участники встречи также договорились проработать возможность внедрения механизма почасового учета электричества, заключить договоры на урегулирование внеплановых перетоков между хозяйствующими субъектами и пересмотреть условия действующих договоров.Следующая встреча представителей водохозяйственных и энергетических ведомств трех стран пройдет вноябре 2023 года в Бишкеке.

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