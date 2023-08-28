https://uz.sputniknews.ru/20230828/uzbekistan-shkolniki-muzei-besplatno-38321220.html
С 1 сентября школьники смогут ходить в музеи бесплатно
С 1 сентября школьники смогут ходить в музеи бесплатно
Посещать объекты культурного наследия юные узбекистанцы смогут до достижения возраста 18 лет.
2023-08-28T21:51+0500
2023-08-28T21:51+0500
2023-08-28T21:52+0500
узбекистан
культура
молодежь
музей
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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. С 1 сентября школьники смогут бесплатно посещать исторические памятники, святыни, государственные музеи и выставки.Это предусматривает указ президента “О первоочередных мерах по реализации Конституции Республики Узбекистан в новой редакции”, подписанный Шавкатом Мирзиёевым в мае 2023 года.Бесплатно посещать музеи юные узбекистанцы смогут до достижения 18-летнего возраста.Таким образом реализуют статью 78 новой Конституции, в которой определено, что “государство и общество заботятся о формировании у детей и молодежи приверженности национальным и общечеловеческим ценностям, гордости за страну и богатое культурное наследие народа, чувства патриотизма и любви к Родине”.Мы подготовили подборку 10 музеев Узбекистана, которые обязательно нужно посетить и список всех музеев республики с адресами.
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узбекистан культура школьники узбекистанцы молодежь дети до 18 лет посещать музеи выставки места поклонения культурного наследия бесплатно
узбекистан культура школьники узбекистанцы молодежь дети до 18 лет посещать музеи выставки места поклонения культурного наследия бесплатно
С 1 сентября школьники смогут ходить в музеи бесплатно
21:51 28.08.2023 (обновлено: 21:52 28.08.2023)
Посещать объекты культурного наследия юные узбекистанцы смогут до достижения возраста 18 лет.
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. С 1 сентября школьники смогут бесплатно посещать исторические памятники, святыни, государственные музеи и выставки.
Это предусматривает указ
президента “О первоочередных мерах по реализации Конституции Республики Узбекистан в новой редакции”, подписанный Шавкатом Мирзиёевым в мае 2023 года.
Бесплатно посещать музеи юные узбекистанцы смогут до достижения 18-летнего возраста.
Таким образом реализуют статью 78 новой Конституции, в которой определено, что “государство и общество заботятся о формировании у детей и молодежи приверженности национальным и общечеловеческим ценностям, гордости за страну и богатое культурное наследие народа, чувства патриотизма и любви к Родине”.
Мы подготовили подборку 10 музеев Узбекистана, которые обязательно нужно посетить и список всех музеев республики с адресами.