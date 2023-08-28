https://uz.sputniknews.ru/20230828/uzbekistan-shkolniki-muzei-besplatno-38321220.html

С 1 сентября школьники смогут ходить в музеи бесплатно

С 1 сентября школьники смогут ходить в музеи бесплатно

Посещать объекты культурного наследия юные узбекистанцы смогут до достижения возраста 18 лет.

2023-08-28T21:51+0500

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узбекистан

культура

молодежь

музей

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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. С 1 сентября школьники смогут бесплатно посещать исторические памятники, святыни, государственные музеи и выставки.Это предусматривает указ президента “О первоочередных мерах по реализации Конституции Республики Узбекистан в новой редакции”, подписанный Шавкатом Мирзиёевым в мае 2023 года.Бесплатно посещать музеи юные узбекистанцы смогут до достижения 18-летнего возраста.Таким образом реализуют статью 78 новой Конституции, в которой определено, что “государство и общество заботятся о формировании у детей и молодежи приверженности национальным и общечеловеческим ценностям, гордости за страну и богатое культурное наследие народа, чувства патриотизма и любви к Родине”.Мы подготовили подборку 10 музеев Узбекистана, которые обязательно нужно посетить и список всех музеев республики с адресами.

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узбекистан культура школьники узбекистанцы молодежь дети до 18 лет посещать музеи выставки места поклонения культурного наследия бесплатно