Оценку деятельности системы должны давать предприниматели — Мирзиёев
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с Центром таможенного оформления, организованном в Государственном таможенном комитете.
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Глава Узбекистана посетил в Ташкенте Центр таможенного оформления при Таможенном комитете.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил Центр таможенного оформления при Таможенном комитете, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с Центром таможенного оформления, организованном в Государственном таможенном комитете.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с Центром таможенного оформления, организованном в Государственном таможенном комитете.
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Это один из объектов в Ташкенте, которые вводят в эксплуатацию ко Дню Независимости.
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с Центром таможенного оформления, организованном в Государственном таможенном комитете.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с Центром таможенного оформления, организованном в Государственном таможенном комитете.
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Комплекс включает центр обработки данных, пост удаленного электронного декларирования, колл-центр, отделы таргетирования и управления рисками. Информационная система центра интегрирована с базами данных иностранных ведомств, министерств и ведомств республики, субъектов внешнеэкономической деятельности, авиакомпаний. При организации его работы учли предложения предпринимателей.
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с Центром таможенного оформления, организованном в Государственном таможенном комитете.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с Центром таможенного оформления, организованном в Государственном таможенном комитете.
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Центр обработки данных оснастили современными серверами вместимостью в десять раз больше, чем прежде. Это позволило в 5 раз увеличить скорость каналов связи и вдвое сократить время оформления. Система защищена от кибератак.
На посту удаленного электронного декларирования на начальном этапе оперативно обрабатывают грузовые таможенные декларации, дистанционно отправленные предпринимателями Ташкента. В дальнейшем планируют охватить все процессы таможенного оформления в республике.
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с Центром таможенного оформления, организованном в Государственном таможенном комитете.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с Центром таможенного оформления, организованном в Государственном таможенном комитете.
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Здесь же обрабатывают обращения, поступающие в колл-центр таможенного комитета по горячей линии "11-08" и через веб-сайт ведомства.
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с Центром таможенного оформления, организованном в Государственном таможенном комитете.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с Центром таможенного оформления, организованном в Государственном таможенном комитете.
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Отдел таргетирования и управления рисками открыли в сотрудничестве со Всемирной таможенной организацией на основе опыта развитых стран. Здесь оперативные структуры анализируют данные 50 информационных систем таможни и 3 информационных систем Всемирной таможенной организации, а также данные более 30 ведомств и таможен иностранных государств, оценивают риски, дистанционно контролируют работу всех таможенных постов.
Современное оборудование, которым оснащена Центральная таможенная лаборатория позволяет сократить продолжительность и повысить точность экспертизы.
Центр таможенного оформления создан в соответствии с Указом президента, где определены меры по дальнейшему совершенствованию таможенного администрирования, цифровой трансформации сферы, повышению качества и скорости оказания услуг.
"В целом в результате цифровизации отрасли в соответствии с Указом президента время таможенного оформления сократилось в среднем в 2 раза. Например, если в 2017 году на оформление экспортных поставок уходило 5 часов 42 минуты, то в 2023 году это время составляет 30 минут", — говорится в сообщении.
Кроме того, в упрощенном порядке осуществляют оформление 80% импорта и 89% экспорта. Также растут показатели автоматической обработки грузовых таможенных деклараций с помощью искусственного интеллекта.
"Созданные здесь условия не могут не радовать. Но цифровизация – это процесс, не стоящий на месте. В сфере еще много задач, которые предстоит решить. Поэтому необходимо постоянно работать над улучшением удобства услуг. Оценку деятельности системы должны давать предприниматели", — сказал Мирзиёев.
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с Центром таможенного оформления, организованном в Государственном таможенном комитете.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с Центром таможенного оформления, организованном в Государственном таможенном комитете.
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с Центром таможенного оформления, организованном в Государственном таможенном комитете.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с Центром таможенного оформления, организованном в Государственном таможенном комитете.
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Также он дал указания предоставить отечественным предпринимателям предложения на основе анализа структуры импорта, расширить переработку на таможенной территории. В числе поставленных задач — превратить таможню в сферу без коррупции, улучшив материальное и социальное обеспечение сотрудников.
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с Центром таможенного оформления, организованном в Государственном таможенном комитете.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с Центром таможенного оформления, организованном в Государственном таможенном комитете.
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Сегодня Шавкат Мирзиёев посещает новые объекты, запускаемые в Ташкенте ко Дню Независимости.