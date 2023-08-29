https://uz.sputniknews.ru/20230829/mirziyoyev-sentr-tamojennogo-oformleniya-tashkent-38359535.html

Оценку деятельности системы должны давать предприниматели — Мирзиёев

Оценку деятельности системы должны давать предприниматели — Мирзиёев

Глава Узбекистана посетил Центр таможенного оформления при Таможенном комитете в Ташкенте.

2023-08-29T18:32+0500

2023-08-29T18:32+0500

2023-08-29T18:32+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

общество

экономика

таможня

предприниматели

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил Центр таможенного оформления при Таможенном комитете, сообщает пресс-служба президента.Это один из объектов в Ташкенте, которые вводят в эксплуатацию ко Дню Независимости.Комплекс включает центр обработки данных, пост удаленного электронного декларирования, колл-центр, отделы таргетирования и управления рисками. Информационная система центра интегрирована с базами данных иностранных ведомств, министерств и ведомств республики, субъектов внешнеэкономической деятельности, авиакомпаний. При организации его работы учли предложения предпринимателей.Центр обработки данных оснастили современными серверами вместимостью в десять раз больше, чем прежде. Это позволило в 5 раз увеличить скорость каналов связи и вдвое сократить время оформления. Система защищена от кибератак.На посту удаленного электронного декларирования на начальном этапе оперативно обрабатывают грузовые таможенные декларации, дистанционно отправленные предпринимателями Ташкента. В дальнейшем планируют охватить все процессы таможенного оформления в республике.Здесь же обрабатывают обращения, поступающие в колл-центр таможенного комитета по горячей линии "11-08" и через веб-сайт ведомства.Отдел таргетирования и управления рисками открыли в сотрудничестве со Всемирной таможенной организацией на основе опыта развитых стран. Здесь оперативные структуры анализируют данные 50 информационных систем таможни и 3 информационных систем Всемирной таможенной организации, а также данные более 30 ведомств и таможен иностранных государств, оценивают риски, дистанционно контролируют работу всех таможенных постов.Современное оборудование, которым оснащена Центральная таможенная лаборатория позволяет сократить продолжительность и повысить точность экспертизы.Центр таможенного оформления создан в соответствии с Указом президента, где определены меры по дальнейшему совершенствованию таможенного администрирования, цифровой трансформации сферы, повышению качества и скорости оказания услуг.Кроме того, в упрощенном порядке осуществляют оформление 80% импорта и 89% экспорта. Также растут показатели автоматической обработки грузовых таможенных деклараций с помощью искусственного интеллекта.Также он дал указания предоставить отечественным предпринимателям предложения на основе анализа структуры импорта, расширить переработку на таможенной территории. В числе поставленных задач — превратить таможню в сферу без коррупции, улучшив материальное и социальное обеспечение сотрудников.Сегодня Шавкат Мирзиёев посещает новые объекты, запускаемые в Ташкенте ко Дню Независимости.

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