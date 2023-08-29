https://uz.sputniknews.ru/20230829/pensionery-uzbekistan-nezavisimost-pensiya-38349148.html

В Узбекистане по случаю Дня независимости пенсии выплатят заранее

В Узбекистане по случаю Дня независимости пенсии выплатят заранее

Праздничные дни 1, 2 и 3 сентября выпадают на пятницу, субботу и воскресенье

2023-08-29T16:33+0500

2023-08-29T16:33+0500

2023-08-29T16:47+0500

узбекистан

пенсионеры

день независимости

пенсионный фонд

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Пенсионеры в Узбекистане по случаю Дня независимости получат пенсии заранее, сообщает Пенсионный фонд.Так, пенсии и пособия за сентябрь получателям на банковские пластиковые карты зачислят с 29 по 31 августа 2023 года.Ранее мы сообщали, что в Узбекистане с 1 ноября 2023 года планируют начать выплачивать пенсии и пособия наличными после проверки отпечатков пальцев.Соответствующий проект постановления Кабмина был открыт для обсуждения до 22 августа. Его цель — устранение излишних бюрократических препятствий при выплате пенсий и пособий. Кроме того, такие изменения позволят ускорить выплаты пенсий в наличной форме. Если на сегодняшний день при выплате наличных на одного пенсионера уходит около 3-4 минут, то после внедрения этой системы время сократится до 1-2 минут.Граждане смогут получить пенсии и пособия наличными после того, как просканируют отпечаток пальцев на специальном планшете. Устройства предоставит Агентство персонализации при Минюсте.При этом, как уточнили в пенсионном фонде, изменений по выдаче пенсий и пособий в наличной форме не будет.

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