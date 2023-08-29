https://uz.sputniknews.ru/20230829/rossiya-voyennoslujaschiye-unichtojeniye-opornyy-punkt-vsu-krasnyy-liman-38323982.html
Российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Экипажи Ми-35М уничтожили опорный пункт, взаимодействуя с передовым авиационным наводчиком, применив неуправляемые авиационные ракеты
2023-08-29T09:03+0500
2023-08-29T09:03+0500
2023-08-29T09:22+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
спецоперация
вертолет
всу
экипаж
ракеты
летчик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1f/37421239_0:293:2886:1917_1920x0_80_0_0_cceb19e4577a7f19d5c7150531b414c7.jpg
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. На Краснолиманском направлении экипажи многоцелевых ударных вертолетов Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт противника, рассказали в Минобороны России, сообщает РИА Новости.Согласно видео, предоставленному оборонным ведомством, экипажи Ми-35М уничтожили опорный пункт, взаимодействуя с передовым авиационным наводчиком, применив неуправляемые авиационные ракеты.В Минобороны уточнили, что для исключения обнаружения вертолетов средствами ПВО противника пуски ракет выполнялись на малой высоте при скорости около 300 километров в час. После уничтожения всех наземных целей летчики вернулись на аэродром базирования. Ми-35 — российский транспортно-боевой вертолет, предназначенный для уничтожения бронетехники противника, огневой поддержки сухопутных войск, перевозки грузов и десанта. Экипаж состоит из двух человек. Машина может развивать скорость до 300 километров в час.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1f/37421239_102:201:2565:2048_1920x0_80_0_0_81ef815dba9aa9391e60de54ca5da4c5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия вертолеты всу экипажи ми-35м ударный вертолет авиационный наводчик минобороны бронетехника
россия вертолеты всу экипажи ми-35м ударный вертолет авиационный наводчик минобороны бронетехника
Российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
09:03 29.08.2023 (обновлено: 09:22 29.08.2023)
Экипажи Ми-35М уничтожили опорный пункт, взаимодействуя с передовым авиационным наводчиком, применив неуправляемые авиационные ракеты.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik.
На Краснолиманском направлении экипажи многоцелевых ударных вертолетов Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт противника, рассказали в Минобороны России, сообщает РИА Новости
.
Согласно видео, предоставленному оборонным ведомством, экипажи Ми-35М уничтожили опорный пункт, взаимодействуя с передовым авиационным наводчиком, применив неуправляемые авиационные ракеты.
"Задача была выполнена успешно, цель была поражена в полном объеме со 100%-ным качеством", — сообщил летчик с позывным "Крот".
В Минобороны уточнили, что для исключения обнаружения вертолетов средствами ПВО противника пуски ракет выполнялись на малой высоте при скорости около 300 километров в час. После уничтожения всех наземных целей летчики вернулись на аэродром базирования.
"Командование Центрального военного округа отмечает высокую эффективность работы экипажей Ми-35, которые в ходе специальной военной операции успешно выполнили сотни боевых задач", — отметили в Минобороны.
Ми-35 — российский транспортно-боевой вертолет, предназначенный для уничтожения бронетехники противника, огневой поддержки сухопутных войск, перевозки грузов и десанта. Экипаж состоит из двух человек. Машина может развивать скорость до 300 километров в час.