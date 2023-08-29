https://uz.sputniknews.ru/20230829/rossiya-voyennoslujaschiye-unichtojeniye-opornyy-punkt-vsu-krasnyy-liman-38323982.html

Российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Экипажи Ми-35М уничтожили опорный пункт, взаимодействуя с передовым авиационным наводчиком, применив неуправляемые авиационные ракеты

2023-08-29T09:03+0500

2023-08-29T09:03+0500

2023-08-29T09:22+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

спецоперация

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всу

экипаж

ракеты

летчик

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. На Краснолиманском направлении экипажи многоцелевых ударных вертолетов Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт противника, рассказали в Минобороны России, сообщает РИА Новости.Согласно видео, предоставленному оборонным ведомством, экипажи Ми-35М уничтожили опорный пункт, взаимодействуя с передовым авиационным наводчиком, применив неуправляемые авиационные ракеты.В Минобороны уточнили, что для исключения обнаружения вертолетов средствами ПВО противника пуски ракет выполнялись на малой высоте при скорости около 300 километров в час. После уничтожения всех наземных целей летчики вернулись на аэродром базирования. Ми-35 — российский транспортно-боевой вертолет, предназначенный для уничтожения бронетехники противника, огневой поддержки сухопутных войск, перевозки грузов и десанта. Экипаж состоит из двух человек. Машина может развивать скорость до 300 километров в час.

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