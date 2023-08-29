https://uz.sputniknews.ru/20230829/ssha-severnaya-karolina-universitet-strelba-jertva-38325204.html
Преподаватель погиб при стрельбе в старейшем университете США
Преподаватель погиб при стрельбе в старейшем университете США
Неизвестный напал на кампус университета в Северной Каролине, погиб один человек, стрелявшего задержали, занятия в университете отменены.
2023-08-29T09:35+0500
2023-08-29T09:35+0500
2023-08-29T09:44+0500
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стрельба
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преподаватель
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Сотрудник университета в городе Чапел-Хилл (штат Северная Каролина) погиб при нападении вооруженного мужчины на кампус учебного заведения, сам стрелявший задержан, сообщает РИА Новости со ссылкой на шефа местного отделения полиции Брайана Джеймса.Личности погибшего и злоумышленника полиция пока не раскрывает, как и данные о мотивах последнего. Ранее американские телеканалы обнародовали кадры, где видно, как в ходе эвакуации студенты выпрыгивали из окна одного из университетских корпусов. На фоне этого возникли предположения, что они могли получить травмы.По словам представителя правоохранительных органов, расследование предположительно займет несколько недель.В UNC в Чапел-Хилле, старейшем государственном университете США обучается около 30 тыс. студентов. После инцидента все занятия в нем отменили.Ранее Sputnik сообщал о том, что в США застрелили 15-летнего уроженца Узбекистана.
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происшествия в мире стрельба университет преподаватель
происшествия в мире стрельба университет преподаватель
Преподаватель погиб при стрельбе в старейшем университете США
09:35 29.08.2023 (обновлено: 09:44 29.08.2023)
Неизвестный напал на кампус университета в Северной Каролине, погиб один человек, стрелявшего задержали, занятия в вузе отменены.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik.
Сотрудник университета в городе Чапел-Хилл (штат Северная Каролина) погиб при нападении вооруженного мужчины на кампус учебного заведения, сам стрелявший задержан, сообщает РИА Новости
со ссылкой на шефа местного отделения полиции Брайана Джеймса.
"Мы с сожалением сообщаем, что один из наших преподавателей погиб в результате стрельбы. Такие происшествия подрывают доверие и безопасность, которые мы столь часто считаем само собой разумеющимися", — заявил он на пресс-конференции.
Личности погибшего и злоумышленника полиция пока не раскрывает, как и данные о мотивах последнего. Ранее американские телеканалы обнародовали кадры, где видно, как в ходе эвакуации студенты выпрыгивали из окна одного из университетских корпусов. На фоне этого возникли предположения, что они могли получить травмы.
По словам представителя правоохранительных органов, расследование предположительно займет несколько недель.
В UNC в Чапел-Хилле, старейшем государственном университете США обучается около 30 тыс. студентов. После инцидента все занятия в нем отменили.