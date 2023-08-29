https://uz.sputniknews.ru/20230829/ssha-severnaya-karolina-universitet-strelba-jertva-38325204.html

Преподаватель погиб при стрельбе в старейшем университете США

Преподаватель погиб при стрельбе в старейшем университете США

Неизвестный напал на кампус университета в Северной Каролине, погиб один человек, стрелявшего задержали, занятия в университете отменены.

2023-08-29T09:35+0500

2023-08-29T09:35+0500

2023-08-29T09:44+0500

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Сотрудник университета в городе Чапел-Хилл (штат Северная Каролина) погиб при нападении вооруженного мужчины на кампус учебного заведения, сам стрелявший задержан, сообщает РИА Новости со ссылкой на шефа местного отделения полиции Брайана Джеймса.Личности погибшего и злоумышленника полиция пока не раскрывает, как и данные о мотивах последнего. Ранее американские телеканалы обнародовали кадры, где видно, как в ходе эвакуации студенты выпрыгивали из окна одного из университетских корпусов. На фоне этого возникли предположения, что они могли получить травмы.По словам представителя правоохранительных органов, расследование предположительно займет несколько недель.В UNC в Чапел-Хилле, старейшем государственном университете США обучается около 30 тыс. студентов. После инцидента все занятия в нем отменили.Ранее Sputnik сообщал о том, что в США застрелили 15-летнего уроженца Узбекистана.

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