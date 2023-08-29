https://uz.sputniknews.ru/20230829/tashkent-gaz-otklyucheniye-29-avgust-2023-38327801.html

Где в Ташкенте сегодня отключат газ — локации

Где в Ташкенте сегодня отключат газ — локации

29 августа подачу газа временно ограничат для потребителей трех районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.

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ташкент

газ

ремонт

узбекистан

юнусабадский район

мирзо-улугбекский район

бектемирский район

график отключений газа

общество

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Мирзо-Улугбекского, Юнусабадского и Бектемирского районов Ташкента временно отключат газ, сообщает пресс-служба столичного хокимията.Причина — проведение ремонтных работ.Подачу газа приостановят:Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище. Это позволит в осенне-зимний период покрыть сезонную неравномерность потребления природного газа в газотранспортной системе республики.

ташкент

узбекистан

юнусабадский район

мирзо-улугбекский район

бектемирский район

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