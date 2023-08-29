https://uz.sputniknews.ru/20230829/tashkent-gaz-otklyucheniye-29-avgust-2023-38327801.html
Где в Ташкенте сегодня отключат газ — локации
Где в Ташкенте сегодня отключат газ — локации
29 августа подачу газа временно ограничат для потребителей трех районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
2023-08-29T10:35+0500
2023-08-29T10:35+0500
2023-08-29T11:29+0500
ташкент
газ
ремонт
узбекистан
юнусабадский район
мирзо-улугбекский район
бектемирский район
график отключений газа
общество
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Мирзо-Улугбекского, Юнусабадского и Бектемирского районов Ташкента временно отключат газ, сообщает пресс-служба столичного хокимията.Причина — проведение ремонтных работ.Подачу газа приостановят:Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище. Это позволит в осенне-зимний период покрыть сезонную неравномерность потребления природного газа в газотранспортной системе республики.
ташкент
узбекистан
юнусабадский район
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узбекистан ташкент газ ремонт район махалля график отключений газа общество
узбекистан ташкент газ ремонт район махалля график отключений газа общество
Где в Ташкенте сегодня отключат газ — локации
10:35 29.08.2023 (обновлено: 11:29 29.08.2023)
29 августа подачу газа временно ограничат для потребителей трех районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik.
Сегодня в некоторых локациях Мирзо-Улугбекского, Юнусабадского и Бектемирского районов Ташкента временно отключат газ, сообщает
пресс-служба столичного хокимията.
Причина — проведение ремонтных работ.
Подачу газа приостановят:
Мирзо-Улугбекский район: с 10.00 до 18.00— на улицах Бойтепа и Худоёр;
Юнусабадский район: с 10.00 до 18.00 — частично в махаллях "Юртобод", "Шоштепа" и "Увайси";
Бектемирский район: с 10.00 до 18.00 — на улицах Бузовчи и Туркистан;
с 14.00 до 17.00 — на улицах Биллур и Ихлос.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что в Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище. Это позволит в осенне-зимний период покрыть сезонную неравномерность потребления природного газа в газотранспортной системе республики.