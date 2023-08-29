https://uz.sputniknews.ru/20230829/uzbekistan-afganistan-farmatsevtika-sotrudnichestvo-38348131.html

Узбекистан будет ежегодно поставлять в Афганистан белково-витаминные комлексы на $1 млн

Узбекистан будет ежегодно поставлять в Афганистан белково-витаминные комлексы на $1 млн

Также стороны разрабатывают проект соглашения о введении взаимно упрощённой системы госрегистрации лекарств в срок до 25 дней.

2023-08-29T16:18+0500

2023-08-29T16:18+0500

2023-08-29T16:46+0500

узбекистан

афганистан

сотрудничество

фармацевтика

поставки

лекарства

витамины

медики

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Узбекистан будет поставлять в Афганистан белково-витаминные комплексы в среднем на $1 млн в год, сообщает Агентство по развитию фармацевтической отрасли.Договоренности об этом достигли в ходе переговоров, которые узбекская делегация проводит в эти дни в Афганистане.Поскольку в Кабуле имеется только одна стоматологическая клиника, стороны согласовали вопросы повышения квалификации афганских медиков по специальности и обучения их на краткосрочных курсах.Также специалисты Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана обсудили с директором фармацевтической службы Минздрава Афганистана Хамидом Фурмули заключение контракта на поставку узбекских медикаментов афганскому предприятию "Ибн Сина" — одному из крупнейших дистрибьюторов лекарственных средств в стране. На встрече с председателем Национальной ассоциации Афганистана "Контроль качества пищевых продуктов и лекарств" А. Умаром речь шла о поставках фармацевтической продукции, производимой в Узбекистане, на рынок этой страны.В частности, разрабатывается проект соглашения о введении взаимно упрощенной системы государственной регистрации (до 25 дней).

узбекистан

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