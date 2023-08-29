https://uz.sputniknews.ru/20230829/uzbekistan-eaes-torgovlya-energoresursami-yushkov-38342080.html
Торговля энергоресурсами между Узбекистаном и ЕАЭС активизировалась — эксперт
Торговля энергоресурсами между Узбекистаном и ЕАЭС активизировалась — эксперт
Единый рынок энергоресурсов ЕАЭС даст возможность развивать сотрудничество со всеми членами Евразийского экономического союза.
2023-08-29T15:45+0500
2023-08-29T15:45+0500
2023-08-29T15:57+0500
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ТАШКЕНТ, 29 авг – Sputnik. Торговля энергоресурсами между странами ЕАЭС и другими странами ближнего зарубежья, включая Узбекистан, активизируется и будет расти. Такое мнение в интервью Sputnik выразил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Ранее Узбекистан был экспортером природного газа, но сейчас ситуация меняется. В республике благодаря росту населения и промышленности растущий спрос превышает объем добываемого газа.Напомним, в июне этого года АО "UzGastrade" заключило договор с ООО "Газпром экспорт" сроком на два года. В рамках соглашения, с 1 октября текущего года планируется начать импорт девяти миллионов кубометров природного газа в сутки. Годовой объем составляет около двух миллиардов 800 миллионов кубометров.Единый рынок энергоресурсов ЕАЭС даст возможность развивать сотрудничество со всеми членами Евразийского экономического союза.Создание единого энергетического рынка ЕАЭС позволит развивать сотрудничество со всеми странами Союза.При этом, общий рынок энергоресурсов не заменит национальные рынки. Это рынок трансграничной торговли, на котором смогут заключать сделки все оптовые производители и потребители электроэнергии из государств ЕАЭС, пояснил директор департамента энергетики Евразийской экономической комиссии Вадим Закревский.Торговля энергоресурсами будет происходить как существующим сегодня способом — по свободным двусторонним договорам, так и на централизованных торгах с использованием биржевых механизмов. Именно централизованная торговля обеспечит развитие рыночных механизмов и прозрачное ценообразование.Переход к рыночным, более прозрачным механизмам ценообразования окажет положительное влияние на снижение доли затрат на электричество в себестоимости продукции и повысит добросовестную конкуренцию в различных отраслях экономики. У стран отпадет необходимость содержать излишние объемы устаревшей и неэффективной генерации.В целом создание общего электроэнергетического рынка ЕАЭС повысит энергетическую безопасность как каждого из государств-членов, так и всего союза в целом.
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узбекистан еаэс энергоресурсы сотрудничество евразийский экономический союз газ единый рынок энергоресурсов ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности игорь юшков газпром
узбекистан еаэс энергоресурсы сотрудничество евразийский экономический союз газ единый рынок энергоресурсов ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности игорь юшков газпром
Торговля энергоресурсами между Узбекистаном и ЕАЭС активизировалась — эксперт
15:45 29.08.2023 (обновлено: 15:57 29.08.2023)
Единый рынок энергоресурсов ЕАЭС даст возможность развивать сотрудничество со всеми членами Евразийского экономического союза.
ТАШКЕНТ, 29 авг – Sputnik. Торговля энергоресурсами между странами ЕАЭС и другими странами ближнего зарубежья, включая Узбекистан, активизируется и будет расти. Такое мнение в интервью Sputnik выразил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее Узбекистан был экспортером природного газа, но сейчас ситуация меняется. В республике благодаря росту населения и промышленности растущий спрос превышает объем добываемого газа.
"Поэтому чтобы выполнять и подписанные ранее экспортные контакты, в частности, с Китаем, и удовлетворять внутренний спрос, им приходится возвращаться к закупкам из России. Узбекистан уже подписал контракт с "Газпромом", пока поставки будут в небольших объемах только в зимний период, когда возникает пик потребления газа, но в дальнейшем они будут закупать полноценно весь год", - отметил эксперт.
Напомним, в июне этого года АО "UzGastrade" заключило
договор с ООО "Газпром экспорт" сроком на два года. В рамках соглашения, с 1 октября текущего года планируется начать импорт девяти миллионов кубометров природного газа в сутки. Годовой объем составляет около двух миллиардов 800 миллионов кубометров.
Единый рынок энергоресурсов ЕАЭС даст возможность развивать сотрудничество со всеми членами Евразийского экономического союза.
Создание единого энергетического рынка ЕАЭС позволит развивать сотрудничество со всеми странами Союза.
При этом, общий рынок энергоресурсов не заменит национальные рынки. Это рынок трансграничной торговли, на котором смогут заключать сделки все оптовые производители и потребители электроэнергии из государств ЕАЭС, пояснил
директор департамента энергетики Евразийской экономической комиссии Вадим Закревский.
Торговля энергоресурсами будет происходить как существующим сегодня способом — по свободным двусторонним договорам, так и на централизованных торгах с использованием биржевых механизмов. Именно централизованная торговля обеспечит развитие рыночных механизмов и прозрачное ценообразование.
Переход к рыночным, более прозрачным механизмам ценообразования окажет положительное влияние на снижение доли затрат на электричество в себестоимости продукции и повысит добросовестную конкуренцию в различных отраслях экономики. У стран отпадет необходимость содержать излишние объемы устаревшей и неэффективной генерации.
В целом создание общего электроэнергетического рынка ЕАЭС повысит энергетическую безопасность как каждого из государств-членов, так и всего союза в целом.