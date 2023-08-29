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Торговля энергоресурсами между Узбекистаном и ЕАЭС активизировалась — эксперт

Торговля энергоресурсами между Узбекистаном и ЕАЭС активизировалась — эксперт

Единый рынок энергоресурсов ЕАЭС даст возможность развивать сотрудничество со всеми членами Евразийского экономического союза.

2023-08-29T15:45+0500

2023-08-29T15:45+0500

2023-08-29T15:57+0500

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ТАШКЕНТ, 29 авг – Sputnik. Торговля энергоресурсами между странами ЕАЭС и другими странами ближнего зарубежья, включая Узбекистан, активизируется и будет расти. Такое мнение в интервью Sputnik выразил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Ранее Узбекистан был экспортером природного газа, но сейчас ситуация меняется. В республике благодаря росту населения и промышленности растущий спрос превышает объем добываемого газа.Напомним, в июне этого года АО "UzGastrade" заключило договор с ООО "Газпром экспорт" сроком на два года. В рамках соглашения, с 1 октября текущего года планируется начать импорт девяти миллионов кубометров природного газа в сутки. Годовой объем составляет около двух миллиардов 800 миллионов кубометров.Единый рынок энергоресурсов ЕАЭС даст возможность развивать сотрудничество со всеми членами Евразийского экономического союза.Создание единого энергетического рынка ЕАЭС позволит развивать сотрудничество со всеми странами Союза.При этом, общий рынок энергоресурсов не заменит национальные рынки. Это рынок трансграничной торговли, на котором смогут заключать сделки все оптовые производители и потребители электроэнергии из государств ЕАЭС, пояснил директор департамента энергетики Евразийской экономической комиссии Вадим Закревский.Торговля энергоресурсами будет происходить как существующим сегодня способом — по свободным двусторонним договорам, так и на централизованных торгах с использованием биржевых механизмов. Именно централизованная торговля обеспечит развитие рыночных механизмов и прозрачное ценообразование.Переход к рыночным, более прозрачным механизмам ценообразования окажет положительное влияние на снижение доли затрат на электричество в себестоимости продукции и повысит добросовестную конкуренцию в различных отраслях экономики. У стран отпадет необходимость содержать излишние объемы устаревшей и неэффективной генерации.В целом создание общего электроэнергетического рынка ЕАЭС повысит энергетическую безопасность как каждого из государств-членов, так и всего союза в целом.

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