https://uz.sputniknews.ru/20230829/uzbekistan-iran-sotrudnichestv-dorojnaya-karta-38323051.html

Узбекистан и Иран обозначили ключевые задачи сотрудничества

Узбекистан и Иран обозначили ключевые задачи сотрудничества

Глава МИД Узбекистана провел онлайн-встречу с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром-Абдоллахианом

2023-08-29T08:47+0500

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узбекистан

иран

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Главы МИД Узбекистана и Ирана подписали дорожную карту между двумя ведомствами, в которой обозначили ключевые задачи двустороннего сотрудничества, сообщает в своем Telegram-канале Бахтиёр Саидов.Основные направления сотрудничества — от политики до экономической дипломатии — стороны обсудили в ходе состоявшейся онлайн-встречи.Ранее мы сообщали, что молодые ученые из Узбекистана пройдут стажировку в Иране.Об этом договорились министерство высшего образования, науки и инноваций Узбекистана и Организация сельскохозяйственных исследований и образования Ирана (AREEO).

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