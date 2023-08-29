Узбекистан и Иран обозначили ключевые задачи сотрудничества
08:47 29.08.2023 (обновлено: 09:35 29.08.2023)
© Sputnik / Рамиз БахтияровФлаги Ирана и Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Глава МИД Узбекистана провел онлайн-встречу с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром-Абдоллахианом.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Главы МИД Узбекистана и Ирана подписали дорожную карту между двумя ведомствами, в которой обозначили ключевые задачи двустороннего сотрудничества, сообщает в своем Telegram-канале Бахтиёр Саидов.
Основные направления сотрудничества — от политики до экономической дипломатии — стороны обсудили в ходе состоявшейся онлайн-встречи.
© МИД УзбекистанаГлавы МИД Узбекистана и Ирана подписали дорожную карту по двустороннему сотрудничеству
Главы МИД Узбекистана и Ирана подписали дорожную карту по двустороннему сотрудничеству
© МИД УзбекистанаГлавы МИД Узбекистана и Ирана подписали дорожную карту по двустороннему сотрудничеству
Главы МИД Узбекистана и Ирана подписали дорожную карту по двустороннему сотрудничеству
"Обсудили все аспекты нашего сотрудничества — от политики до экономической дипломатии. Мы также подписали "Дорожную карту" между Министерствами иностранных дел Узбекистана и Ирана, в которой обозначены ключевые задачи по нашим двусторонним отношениям, подлежащие совместному решению", — написал Бахтиёр Саидов.
Ранее мы сообщали, что молодые ученые из Узбекистана пройдут стажировку в Иране.
Об этом договорились министерство высшего образования, науки и инноваций Узбекистана и Организация сельскохозяйственных исследований и образования Ирана (AREEO).