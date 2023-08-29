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https://uz.sputniknews.ru/20230829/uzbekistan-iran-sotrudnichestv-dorojnaya-karta-38323051.html
Узбекистан и Иран обозначили ключевые задачи сотрудничества
Узбекистан и Иран обозначили ключевые задачи сотрудничества
Глава МИД Узбекистана провел онлайн-встречу с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром-Абдоллахианом
2023-08-29T08:47+0500
2023-08-29T09:35+0500
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Главы МИД Узбекистана и Ирана подписали дорожную карту между двумя ведомствами, в которой обозначили ключевые задачи двустороннего сотрудничества, сообщает в своем Telegram-канале Бахтиёр Саидов.Основные направления сотрудничества — от политики до экономической дипломатии — стороны обсудили в ходе состоявшейся онлайн-встречи.Ранее мы сообщали, что молодые ученые из Узбекистана пройдут стажировку в Иране.Об этом договорились министерство высшего образования, науки и инноваций Узбекистана и Организация сельскохозяйственных исследований и образования Ирана (AREEO).
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узбекистан, иран

Узбекистан и Иран обозначили ключевые задачи сотрудничества

08:47 29.08.2023 (обновлено: 09:35 29.08.2023)
© Sputnik / Рамиз БахтияровФлаги Ирана и Узбекистана
Флаги Ирана и Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.08.2023
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Глава МИД Узбекистана провел онлайн-встречу с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром-Абдоллахианом.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Главы МИД Узбекистана и Ирана подписали дорожную карту между двумя ведомствами, в которой обозначили ключевые задачи двустороннего сотрудничества, сообщает в своем Telegram-канале Бахтиёр Саидов.
Основные направления сотрудничества — от политики до экономической дипломатии — стороны обсудили в ходе состоявшейся онлайн-встречи.
© МИД УзбекистанаГлавы МИД Узбекистана и Ирана подписали дорожную карту по двустороннему сотрудничеству
Главы МИД Узбекистана и Ирана подписали дорожную карту по двустороннему сотрудничеству - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.08.2023
Главы МИД Узбекистана и Ирана подписали дорожную карту по двустороннему сотрудничеству
© МИД Узбекистана
© МИД УзбекистанаГлавы МИД Узбекистана и Ирана подписали дорожную карту по двустороннему сотрудничеству
Главы МИД Узбекистана и Ирана подписали дорожную карту по двустороннему сотрудничеству - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.08.2023
Главы МИД Узбекистана и Ирана подписали дорожную карту по двустороннему сотрудничеству
© МИД Узбекистана

"Обсудили все аспекты нашего сотрудничества — от политики до экономической дипломатии. Мы также подписали "Дорожную карту" между Министерствами иностранных дел Узбекистана и Ирана, в которой обозначены ключевые задачи по нашим двусторонним отношениям, подлежащие совместному решению", — написал Бахтиёр Саидов.

Ранее мы сообщали, что молодые ученые из Узбекистана пройдут стажировку в Иране.
Об этом договорились министерство высшего образования, науки и инноваций Узбекистана и Организация сельскохозяйственных исследований и образования Ирана (AREEO).
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