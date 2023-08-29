https://uz.sputniknews.ru/20230829/v-karakalpakstane-naznachili-ministra-yustitsii--kto-on-38332170.html
В Каракалпакстане назначили министра юстиции — кто он
В Каракалпакстане назначили министра юстиции — кто он
Минюст Каракалпакстана возглавил Эльмурад Турсунов, до назначения работавший замминистра.
2023-08-29T12:04+0500
2023-08-29T12:04+0500
2023-08-29T12:17+0500
узбекистан
назначение
общество
министр
эльмурад турсунов
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Элмурод Турсунов назначен министром юстиции Каракалпакстана, сообщает Минюст.До назначения с 2022 года он работал заместителем министра юстиции республики Каракалпакстан.Элмурод Турсунов родился в 1983 году в Ходжейлийском районе Каракалпакстана.В 2006 году он окончил Каракалпакский государственный университет по специальности юрист.Трудовая деятельность:Ранее Sputnik сообщал об отставках и назначениях в Узбекистане за неделю с 21 по 28 августа.
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общество узбекистан каракалпакстан министр назначение эльмурад турсунов
общество узбекистан каракалпакстан министр назначение эльмурад турсунов
В Каракалпакстане назначили министра юстиции — кто он
12:04 29.08.2023 (обновлено: 12:17 29.08.2023)
Минюст Каракалпакстана возглавил Элмурод Турсунов, до назначения работавший заместителем министра.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik.
Элмурод Турсунов назначен министром юстиции Каракалпакстана, сообщает Минюст.
До назначения с 2022 года он работал заместителем министра юстиции республики Каракалпакстан.
Элмурод Турсунов родился в 1983 году в Ходжейлийском районе Каракалпакстана.
В 2006 году он окончил Каракалпакский государственный университет по специальности юрист.
2006-2007 годы — архивариус Государственной нотариальной конторы № 1 г. Нукуса республики Каракалпакстан;
2007-2022 годы — работал на различных ответственных должностях в министерстве юстиции Каракалпакстана;
с 2022 года до настоящего времени работал первым заместителем министра юстиции Каракалпакстана.
Ранее Sputnik
сообщал об отставках и назначениях в Узбекистане за неделю с 21 по 28 августа.