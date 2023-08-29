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https://uz.sputniknews.ru/20230829/v-karakalpakstane-naznachili-ministra-yustitsii--kto-on-38332170.html
В Каракалпакстане назначили министра юстиции — кто он
В Каракалпакстане назначили министра юстиции — кто он
Минюст Каракалпакстана возглавил Эльмурад Турсунов, до назначения работавший замминистра.
2023-08-29T12:04+0500
2023-08-29T12:17+0500
узбекистан
назначение
общество
министр
эльмурад турсунов
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Элмурод Турсунов назначен министром юстиции Каракалпакстана, сообщает Минюст.До назначения с 2022 года он работал заместителем министра юстиции республики Каракалпакстан.Элмурод Турсунов родился в 1983 году в Ходжейлийском районе Каракалпакстана.В 2006 году он окончил Каракалпакский государственный университет по специальности юрист.Трудовая деятельность:Ранее Sputnik сообщал об отставках и назначениях в Узбекистане за неделю с 21 по 28 августа.
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общество узбекистан каракалпакстан министр назначение эльмурад турсунов
общество узбекистан каракалпакстан министр назначение эльмурад турсунов

В Каракалпакстане назначили министра юстиции — кто он

12:04 29.08.2023 (обновлено: 12:17 29.08.2023)
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПортфель, иллюстративное фото
Портфель, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.08.2023
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Минюст Каракалпакстана возглавил Элмурод Турсунов, до назначения работавший заместителем министра.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Элмурод Турсунов назначен министром юстиции Каракалпакстана, сообщает Минюст.
© Министерство юстицииНазначен министр юстиции Каракалпакстана
Назначен министр юстиции Каракалпакстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.08.2023
Назначен министр юстиции Каракалпакстана
© Министерство юстиции
До назначения с 2022 года он работал заместителем министра юстиции республики Каракалпакстан.
Элмурод Турсунов родился в 1983 году в Ходжейлийском районе Каракалпакстана.
В 2006 году он окончил Каракалпакский государственный университет по специальности юрист.
Трудовая деятельность:
2006-2007 годы — архивариус Государственной нотариальной конторы № 1 г. Нукуса республики Каракалпакстан;
2007-2022 годы — работал на различных ответственных должностях в министерстве юстиции Каракалпакстана;
с 2022 года до настоящего времени работал первым заместителем министра юстиции Каракалпакстана.
Ранее Sputnik сообщал об отставках и назначениях в Узбекистане за неделю с 21 по 28 августа.
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