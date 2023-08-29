https://uz.sputniknews.ru/20230829/v-karakalpakstane-naznachili-ministra-yustitsii--kto-on-38332170.html

В Каракалпакстане назначили министра юстиции — кто он

В Каракалпакстане назначили министра юстиции — кто он

Минюст Каракалпакстана возглавил Эльмурад Турсунов, до назначения работавший замминистра.

2023-08-29T12:04+0500

2023-08-29T12:04+0500

2023-08-29T12:17+0500

узбекистан

назначение

общество

министр

эльмурад турсунов

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Элмурод Турсунов назначен министром юстиции Каракалпакстана, сообщает Минюст.До назначения с 2022 года он работал заместителем министра юстиции республики Каракалпакстан.Элмурод Турсунов родился в 1983 году в Ходжейлийском районе Каракалпакстана.В 2006 году он окончил Каракалпакский государственный университет по специальности юрист.Трудовая деятельность:Ранее Sputnik сообщал об отставках и назначениях в Узбекистане за неделю с 21 по 28 августа.

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