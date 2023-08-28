https://uz.sputniknews.ru/20230828/uzbekistan-otstavki-naznacheniya-21-28-avgust-38287480.html
Отставки и назначения в Узбекистане за неделю — с 21 по 28 августа
Отставки и назначения в Узбекистане за неделю — с 21 по 28 августа
Sputnik собрал назначения и увольнения руководителей различных ведомств республики за прошедшую неделю.
2023-08-28T10:29+0500
2023-08-28T10:29+0500
2023-08-28T11:13+0500
общество
узбекистан
назначение
отставки и назначения в узбекистане
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На прошлой неделе в администрации президента Узбекистана произошел ряд назначений.Помощники президентаСаида Мирзиёева назначена на должность помощника президента. До своего назначения она работала заведующей сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата Администрации президента республики.Азиз Магрупов назначен на должность помощника президента Узбекистана.Советники президентаРавшан Гулямов назначен на должность советника президента по вопросам экономического развития.Алишер Султанов стал советником президента по вопросам энергетической безопасности.Шухрат Ганиев назначен на должность советника президента по вопросам аграрного развития.Музффар Камилов стал советником президента по вопросам межконфессиональных и межнациональных отношений.Гафуржон Мирзаев назначен на должность советника президента по вопросам кадровой политики — директора Агентства развития государственной службы.Дониёр Кадиров назначен на должность советника президента по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов.Руководители административных ведомствКомил Алламжонов будет руководить Департаментом информационной политики Администрации президента.Одил Абдурахманов назначен на должность руководителя Департамента социального развития Администрации президента.Кахрамон Куранбаев стал руководителем Департамента молодежной политики Администрации президента.Алишербек Пайгамов назначен на должность руководителя Департамента внешних связей Администрации президента.Нодиржон Абдурахимов будет руководить Департаментом планирования и информационного обеспечения Администрации президента;Уткиржон Кодиров назначен на должность руководителя Департамента взаимодействия с регионами и подготовки аналитических материалов Администрации президента.Кроме того, Улугбек Курбанов стал руководителем протокола президента, Шерзод Асадов назначен на должность пресс-секретаря президента, а Саидлазиз Саидкаримов назначен начальником Контрольной инспекции Администрации президента.МИДПосол Узбекистана в США Фуркат Сидиков будет совмещать две должности.Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана в США Фуркат Сидиков назначен послом в Бразилии. Он будет занимать две должности одновременно. Ранее Сидиков занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Узбекистана.КабминТохиржон Рапиков назначен заведующим Секретариата по вопросам инвестиций, экспорта, торговли, сельского и водного хозяйства при Кабинете министров Узбекистана. Рапиков в 2009 — 2016 годах занимал должность хокима Янгикурганского района, в 2016 — 2019 годах — хокима Мингбулакского района. С марта 2019 года и до назначения работал заместителем хокима Наманганской области по вопросам сельского и водного хозяйства.
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общество узбекистан назначение отставки и назначения в узбекистане
общество узбекистан назначение отставки и назначения в узбекистане
Отставки и назначения в Узбекистане за неделю — с 21 по 28 августа
10:29 28.08.2023 (обновлено: 11:13 28.08.2023)
Sputnik собрал назначения и увольнения руководителей различных ведомств республики за прошедшую неделю.
На прошлой неделе в администрации президента Узбекистана произошел ряд назначений.
Саида Мирзиёева
назначена на должность помощника президента
. До своего назначения она работала заведующей сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата Администрации президента республики.
Азиз Магрупов назначен
на должность помощника президента Узбекистана.
Равшан Гулямов назначен на должность советника президента по вопросам экономического развития.
Алишер Султанов стал советником президента по вопросам энергетической безопасности.
Шухрат Ганиев назначен на должность советника президента по вопросам аграрного развития.
Музффар Камилов стал советником президента по вопросам межконфессиональных и межнациональных отношений.
Гафуржон Мирзаев назначен на должность советника президента по вопросам кадровой политики — директора Агентства развития государственной службы.
Дониёр Кадиров назначен на должность советника президента по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов.
Руководители административных ведомств
Комил Алламжонов будет руководить Департаментом информационной политики Администрации президента.
Одил Абдурахманов назначен на должность руководителя Департамента социального развития Администрации президента.
Кахрамон Куранбаев стал руководителем Департамента молодежной политики Администрации президента.
Алишербек Пайгамов назначен на должность руководителя Департамента внешних связей Администрации президента.
Нодиржон Абдурахимов будет руководить Департаментом планирования и информационного обеспечения Администрации президента;
Уткиржон Кодиров назначен на должность руководителя Департамента взаимодействия с регионами и подготовки аналитических материалов Администрации президента.
Кроме того, Улугбек Курбанов стал руководителем протокола президента, Шерзод Асадов назначен на должность пресс-секретаря президента, а Саидлазиз Саидкаримов назначен начальником Контрольной инспекции Администрации президента.
Посол Узбекистана в США Фуркат Сидиков будет совмещать две должности.
Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана в США Фуркат Сидиков назначен
послом в Бразилии. Он будет занимать две должности одновременно. Ранее Сидиков
занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Узбекистана.
Тохиржон Рапиков назначен заведующим Секретариата по вопросам инвестиций, экспорта, торговли, сельского и водного хозяйства при Кабинете министров Узбекистана. Рапиков в 2009 — 2016 годах занимал должность хокима Янгикурганского района, в 2016 — 2019 годах — хокима Мингбулакского района. С марта 2019 года и до назначения работал заместителем хокима Наманганской области по вопросам сельского и водного хозяйства.